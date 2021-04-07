Вид Северной Кореи из космоса напугал Вашингтон: Одна деталь может говорить об опасности

Снимок со спутника, на котором оказалась запечатлена одна из верфей КНДР, напугал Вашингтон. Там рассмотрели небольшую деталь, которая якобы может говорить об опасности для всего мира.

Эксперты Центра стратегических и международных исследований США заявили, что военные Северной Кореи, вероятно, готовятся к пуску баллистической ракеты с подводной лодки. Такой вывод они сделали, изучив спутниковый снимок с верфи Синпо - на нём они распознали процесс перемещения баржи с погружным стендом для испытания ракет. Об этом говорится в заявлении центра.

По словам американских исследователей, возможной причиной этих перемещений может быть как подготовка к предстоящему испытанию пуска баллистической ракеты с субмарины, так и перевозка стенда для обслуживания или ремонта. При этом они подчеркнули, что самого транспортно-пускового контейнера с ракетой на барже не видно, а значит, перемещения стенда едва ли свидетельствуют о "неизбежном" проведении пуска ракеты.

Осенью 2020 года Корея во время военного парада продемонстрировала сразу несколько новых образцов вооружения, среди которых наиболее значительным является новая межконтинентальная баллистическая ракета "Пуккыксон-4А", которая может быть запущена в том числе с подводной лодки.