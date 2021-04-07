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Вид Северной Кореи из космоса напугал Вашингтон: Одна деталь может говорить об опасности

07 апреля 2021, 09:35  •  149 • Политика
Снимок со спутника, на котором оказалась запечатлена одна из верфей КНДР, напугал Вашингтон. Там рассмотрели небольшую деталь, которая якобы может говорить об опасности для всего мира.
Эксперты Центра стратегических и международных исследований США заявили, что военные Северной Кореи, вероятно, готовятся к пуску баллистической ракеты с подводной лодки. Такой вывод они сделали, изучив спутниковый снимок с верфи Синпо - на нём они распознали процесс перемещения баржи с погружным стендом для испытания ракет. Об этом говорится в заявлении центра.
По словам американских исследователей, возможной причиной этих перемещений может быть как подготовка к предстоящему испытанию пуска баллистической ракеты с субмарины, так и перевозка стенда для обслуживания или ремонта. При этом они подчеркнули, что самого транспортно-пускового контейнера с ракетой на барже не видно, а значит, перемещения стенда едва ли свидетельствуют о "неизбежном" проведении пуска ракеты.
Осенью 2020 года Корея во время военного парада продемонстрировала сразу несколько новых образцов вооружения, среди которых наиболее значительным является новая межконтинентальная баллистическая ракета "Пуккыксон-4А", которая может быть запущена в том числе с подводной лодки.

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