Вид "слегка придурковатый" и "ненавидеть Россию": Поклонская рассказала о "перевоплощениях" в ПАСЕ

Накануне, напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами - членами организации. В документе в том числе есть и несколько претензий к России, среди которых упоминается "аннексия" Крыма и дело о крушении МН17.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская у себя в авторском Telegram-канале иронично отреагировала на решение организации, отметив, что "если бы в ПАСЕ забыли принять антироссийскую резолюцию - это уже была бы не ПАСЕ".

А после обратила внимание на "перевоплощения", которые характерны для украинцев в ПАСЕ. Депутат сравнила это с двуличием: поведение дома и "на людях". Поклонская пояснила, что украинская делегация ведёт себя аналогично ситуации с Крымом: сначала "в 2014 году выгнали и вынудили защищаться от националистов", а сейчас "везде трубят, что во всём виновата Россия".

Рассуждая об украинской делегации в ПАСЕ, Поклонская поделилась своим видением, как подбираются туда кандидаты - "крикуны", как назвала их парламентарий.

"Они все должны иметь слегка придурковатый вид, кричать, словно потерпевшие, и ненавидеть Россию, - пояснила свою мысль Поклонская, добавив: - Подождём, когда такие закончатся".