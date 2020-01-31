|
Вид "слегка придурковатый" и "ненавидеть Россию": Поклонская рассказала о "перевоплощениях" в ПАСЕ
31 января 2020, 18:54 • 116 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала антироссийскую резолюцию, принятую в ПАСЕ. Рассуждая о ней, парламентарий рассказала и об украинских "перевоплощениях" в организации. В том числе о том, как подбираются кандидаты в украинскую делегацию: "Они все должны иметь слегка придурковатый вид, кричать, словно потерпевшие, и ненавидеть Россию".
Накануне, напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами - членами организации. В документе в том числе есть и несколько претензий к России, среди которых упоминается "аннексия" Крыма и дело о крушении МН17.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская у себя в авторском Telegram-канале иронично отреагировала на решение организации, отметив, что "если бы в ПАСЕ забыли принять антироссийскую резолюцию - это уже была бы не ПАСЕ".
А после обратила внимание на "перевоплощения", которые характерны для украинцев в ПАСЕ. Депутат сравнила это с двуличием: поведение дома и "на людях". Поклонская пояснила, что украинская делегация ведёт себя аналогично ситуации с Крымом: сначала "в 2014 году выгнали и вынудили защищаться от националистов", а сейчас "везде трубят, что во всём виновата Россия".
Рассуждая об украинской делегации в ПАСЕ, Поклонская поделилась своим видением, как подбираются туда кандидаты - "крикуны", как назвала их парламентарий.
"Они все должны иметь слегка придурковатый вид, кричать, словно потерпевшие, и ненавидеть Россию, - пояснила свою мысль Поклонская, добавив: - Подождём, когда такие закончатся".
Фото: скриншот Telegram-канала "Наталья Поклонская"
Подпишитесь на нас
Загрузка...
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 января 2020, 01:09
|
30 января 2020, 10:24
|
27 января 2020, 10:54
|
26 января 2020, 02:09
|
25 января 2020, 03:39
|
29 января 2020, 18:09
|
29 января 2020, 05:09