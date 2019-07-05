ВИЧ в каждом доме: не пропагандистский трюк, а суровая российская реальность • 101 • Аналитика Зловещее число 13

В тринадцати российских регионах ситуация с заболеваемостью ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) превысила эпидемиологический уровень. То есть число заболевших там больше одного процента от всего населения. А лидером среди российских регионов стала Иркутская область – там больны 1814 человек на каждые 100 000 жителей, или 1,8 процента от всего населения.









Врачи отмечают сразу несколько тревожных симптомов. Прежде всего ВИЧ все чаще передается за пределами так называемых групп риска, среди вполне нормальных, гетеросексуальных мужчин и женщин. Доля заразившихся при гетеросексуальных контактах (для тех, кому лень зайти в поисковик – это обычные пары «мужчина + женщина») достигла 54,8% — то есть больше половины всех вновь заболевших стали жертвами легкомыслия, а не каких-то тяжелых пороков или извращений.



Раньше большинство заболевших приходилось как раз на группы риска – наркоманов, использующих инъекционные наркотики, гомосексуалистов, сотрудниц «сферы интимных услуг». И такое смещение акцентов свидетельствует только об одном – ВИЧ «ушёл в народ», перестал быть хоть и страшной, но экзотикой, и теперь может коснуться буквально каждого.







Поскольку человеческой психике свойственно пропускать мимо сознания разного рода «сухую цифирь», давайте чуть-чуть конкретизируем озвученное выше. Нет, никаких агитационных кошмаров, просто немного ментальной «визуализации».



Простым человеческим языком

Переводя статистические данные на простой человеческий язык, мы можем сказать совершенно точно, что в тринадцати российских регионах ВИЧ пришел в каждый дом. Не верите? Тогда давайте возьмем обычную панельную пятиэтажку: три квартиры на каждой площадке, пятнадцать квартир на подъезд, всего четыре подъезда – итого шестьдесят квартир. Квартиры в домах разные, заселены неравномерно, но без преувеличения можно сказать, что средняя плотность заселения квартир в наших пятиэтажках чуть выше двух человек. То есть в каждой пятиэтажке проживает где-то 120 человек или чуть выше.



Но если мы правы в своих расчетах, то хотя бы для упомянутых выше регионов-рекордсменов верно утверждение, что больной ВИЧ есть там в каждом пятиэтажном доме. В среднем хотя бы один. Хотя в реальности, конечно, именно ваш дом может быть чист. Но это означает, всего лишь, что в каком-то другом доме заболевших двое, трое, пятеро…



Кстати, он может жить и на вашей лестничной клетке. А уж вероятность того, что больной живет в вашем подъезде, и вовсе не такая маленькая – где-то 25%.



Вы живете в более благополучном регионе? У вас статистика получше? Что ж, за вас можно порадоваться… Но сильно не расслабляйтесь – в 35 регионах заболеваемость ВИЧ достигла или превысила 0,5%. Так что если у вас плотность заселения пятиэтажек чуть выше, картина будет примерно той же самой…



Раньше больного можно было если не «вычислить», то хотя бы предположить – достаточно было просто обходить стороной наркоманов и наказать своим детям держаться от них подальше. Но сегодня все уже не так очевидно – заражен может быть абсолютно любой человек.



Группа риска расширилась за счет абсолютно всех молодых женщин – они более подвержены заражению при гетеросексуальном контакте, а «ошибки молодости» бывают у всех. Как говорится, «любовь зла»... А культивируемая сейчас распущенность и безответственность – ещё злее.



Но и мужчин вычеркивать из «списка подозреваемых» не стоит – риск для них чуть меньше, зато, как правило, частота «приключений» чуть чаще. Так что с молодым соседом, снявшим квартиру этажом выше, тоже следует быть поосторожнее…





Среди заболевших может быть и вполне благопристойная супружеская пара, и их ребенок, такой невинный и милый – достаточно одному из взрослых неудачно «сходить налево», и вся семья немедленно попадает в группу риска. То есть, строго говоря, сейчас вообще ни в чем нельзя быть уверенным…



А контрацептивы нам не по карману

Проблема сильно усугубляется тем, что россияне в массе своей не желают использовать презервативы. Одним «ощущения не те», другим денег жалко. Неудивительно, что рост заболеваемости ВИЧ происходит на фоне падения продаж этого типа контрацептивов – поговаривают, что виной тому экономические трудности, но это, конечно, просто нападки на наше замечательное правительство и грандиозные успехи, достигнутые им в последнее время.



Если вы живете не в панельной (или кирпичной, не суть важно) пятиэтажке, расслабляться все равно не стоит. Больной ВИЧ может быть почти в каждом переполненном автобусе, трамвае, вагоне метро, электрички. Нет, разумеется, вы не заразитесь от него воздушно-капельным путем. Просто помните, что ВИЧ — не какая-то далекая африканская абстракция, а вещь, с которой вы (именно вы!) сталкиваетесь повседневно.



Наверное, для многих и такая «картинка» не кажется чем-то настораживающим. Ну, подумаешь, 1-2 больных на дом, ерунда какая. Хуже-то уже вряд ли будет? Но не спешите радоваться: хуже бывает, так что у нас, при нашем отношении к собственному здоровью, тоже все ещё может быть впереди.



Для примера стоит взять ситуацию на юге африканского континента, в ЮАР, Мозамбике, Ботсване и прилегающих государствах. По имеющимся данным, там больны примерно 15% взрослого населения. То есть, в переводе на наши реалии, примерно 4 человека на каждый подъезд типовой пятиэтажки. Или почти по одному человеку на каждую лестничную клетку…



Примечательно, что эпидемиологическая ситуация с ВИЧ и СПИДом в Ботсване привела к снижению средней продолжительности жизни в этой стране с 65 до 35 лет к 2006 году. У нас, конечно, показатели получше, так что, наверное, можно успокоиться?



Да, у нас пока не Южная Африка, кое-какие отличия есть не только в климате. Но лично я ещё помню те времена, когда ВИЧ и СПИД казались у нас далекой экзотикой. Поверьте, если бы в начале девяностых кто-то сказал, что ещё при моей жизни ВИЧ придет буквально в каждый наш дом, я бы просто рассмеялся.



А вот если сейчас кто-то скажет, что скоро ВИЧ-инфицированный человек будет жить у нас на каждой лестничной клетке, мне будет точно не до смеха…



На всякий случай хочу уточнить – целью данной статьи является не «закошмаривание» читателя и тем более не призыв к началу охоты на ведьм. Нет, это всего лишь ещё одна попытка самым простым и понятным языком объяснить очевиднейшую вроде бы вещь – ВИЧ близко, это не абстракция и не ужастик для щекотания нервов. Он в каждом доме, и он только и думает о том, как бы пробраться в вашу квартиру. Берегите себя и своих близких, общайтесь со своими детьми на эту сложную тему, пытайтесь и до них донести серьёзность сложившейся ситуации. В конце концов, дайте своим домашним прочитать эту статью, а то у профессиональных медиков, к сожалению, за цифрами часто не видно самой проблемы.



Ну и последний штрих. По статистике, каждую статью на «ВО» читает несколько десятков тысяч человек (в среднем). То есть среди прочитавших эту статью гарантированно будет несколько десятков ВИЧ-инфицированных. Какая-то часть из них наверняка до сих пор и не догадывается об этой беде.



И вполне может быть, что это именно вы… В тринадцати российских регионах ситуация с заболеваемостью ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) превысила эпидемиологический уровень. То есть число заболевших там больше одного процента от всего населения. А лидером среди российских регионов стала Иркутская область – там больны 1814 человек на каждые 100 000 жителей, или 1,8 процента от всего населения.Врачи отмечают сразу несколько тревожных симптомов. Прежде всего ВИЧ все чаще передается за пределами так называемых групп риска, среди вполне нормальных, гетеросексуальных мужчин и женщин. Доля заразившихся при гетеросексуальных контактах (для тех, кому лень зайти в поисковик – это обычные пары «мужчина + женщина») достигла 54,8% — то есть больше половины всех вновь заболевших стали жертвами легкомыслия, а не каких-то тяжелых пороков или извращений.Раньше большинство заболевших приходилось как раз на группы риска – наркоманов, использующих инъекционные наркотики, гомосексуалистов, сотрудниц «сферы интимных услуг». И такое смещение акцентов свидетельствует только об одном – ВИЧ «ушёл в народ», перестал быть хоть и страшной, но экзотикой, и теперь может коснуться буквально каждого.Поскольку человеческой психике свойственно пропускать мимо сознания разного рода «сухую цифирь», давайте чуть-чуть конкретизируем озвученное выше. Нет, никаких агитационных кошмаров, просто немного ментальной «визуализации».Переводя статистические данные на простой человеческий язык, мы можем сказать совершенно точно, что в тринадцати российских регионах ВИЧ пришел в каждый дом. Не верите? Тогда давайте возьмем обычную панельную пятиэтажку: три квартиры на каждой площадке, пятнадцать квартир на подъезд, всего четыре подъезда – итого шестьдесят квартир. Квартиры в домах разные, заселены неравномерно, но без преувеличения можно сказать, что средняя плотность заселения квартир в наших пятиэтажках чуть выше двух человек. То есть в каждой пятиэтажке проживает где-то 120 человек или чуть выше.Но если мы правы в своих расчетах, то хотя бы для упомянутых выше регионов-рекордсменов верно утверждение, что больной ВИЧ есть там в каждом пятиэтажном доме. В среднем хотя бы один. Хотя в реальности, конечно, именно ваш дом может быть чист. Но это означает, всего лишь, что в каком-то другом доме заболевших двое, трое, пятеро…Кстати, он может жить и на вашей лестничной клетке. А уж вероятность того, что больной живет в вашем подъезде, и вовсе не такая маленькая – где-то 25%.Вы живете в более благополучном регионе? У вас статистика получше? Что ж, за вас можно порадоваться… Но сильно не расслабляйтесь – в 35 регионах заболеваемость ВИЧ достигла или превысила 0,5%. Так что если у вас плотность заселения пятиэтажек чуть выше, картина будет примерно той же самой…Раньше больного можно было если не «вычислить», то хотя бы предположить – достаточно было просто обходить стороной наркоманов и наказать своим детям держаться от них подальше. Но сегодня все уже не так очевидно – заражен может быть абсолютно любой человек.Группа риска расширилась за счет абсолютно всех молодых женщин – они более подвержены заражению при гетеросексуальном контакте, а «ошибки молодости» бывают у всех. Как говорится, «любовь зла»... А культивируемая сейчас распущенность и безответственность – ещё злее.Но и мужчин вычеркивать из «списка подозреваемых» не стоит – риск для них чуть меньше, зато, как правило, частота «приключений» чуть чаще. Так что с молодым соседом, снявшим квартиру этажом выше, тоже следует быть поосторожнее…Среди заболевших может быть и вполне благопристойная супружеская пара, и их ребенок, такой невинный и милый – достаточно одному из взрослых неудачно «сходить налево», и вся семья немедленно попадает в группу риска. То есть, строго говоря, сейчас вообще ни в чем нельзя быть уверенным…Проблема сильно усугубляется тем, что россияне в массе своей не желают использовать презервативы. Одним «ощущения не те», другим денег жалко. Неудивительно, что рост заболеваемости ВИЧ происходит на фоне падения продаж этого типа контрацептивов – поговаривают, что виной тому экономические трудности, но это, конечно, просто нападки на наше замечательное правительство и грандиозные успехи, достигнутые им в последнее время.Если вы живете не в панельной (или кирпичной, не суть важно) пятиэтажке, расслабляться все равно не стоит. Больной ВИЧ может быть почти в каждом переполненном автобусе, трамвае, вагоне метро, электрички. Нет, разумеется, вы не заразитесь от него воздушно-капельным путем. Просто помните, что ВИЧ — не какая-то далекая африканская абстракция, а вещь, с которой вы (именно вы!) сталкиваетесь повседневно.Наверное, для многих и такая «картинка» не кажется чем-то настораживающим. Ну, подумаешь, 1-2 больных на дом, ерунда какая. Хуже-то уже вряд ли будет? Но не спешите радоваться: хуже бывает, так что у нас, при нашем отношении к собственному здоровью, тоже все ещё может быть впереди.Для примера стоит взять ситуацию на юге африканского континента, в ЮАР, Мозамбике, Ботсване и прилегающих государствах. По имеющимся данным, там больны примерно 15% взрослого населения. То есть, в переводе на наши реалии, примерно 4 человека на каждый подъезд типовой пятиэтажки. Или почти по одному человеку на каждую лестничную клетку…Примечательно, что эпидемиологическая ситуация с ВИЧ и СПИДом в Ботсване привела к снижению средней продолжительности жизни в этой стране с 65 до 35 лет к 2006 году. У нас, конечно, показатели получше, так что, наверное, можно успокоиться?Да, у нас пока не Южная Африка, кое-какие отличия есть не только в климате. Но лично я ещё помню те времена, когда ВИЧ и СПИД казались у нас далекой экзотикой. Поверьте, если бы в начале девяностых кто-то сказал, что ещё при моей жизни ВИЧ придет буквально в каждый наш дом, я бы просто рассмеялся.А вот если сейчас кто-то скажет, что скоро ВИЧ-инфицированный человек будет жить у нас на каждой лестничной клетке, мне будет точно не до смеха…На всякий случай хочу уточнить – целью данной статьи является не «закошмаривание» читателя и тем более не призыв к началу охоты на ведьм. Нет, это всего лишь ещё одна попытка самым простым и понятным языком объяснить очевиднейшую вроде бы вещь – ВИЧ близко, это не абстракция и не ужастик для щекотания нервов. Он в каждом доме, и он только и думает о том, как бы пробраться в вашу квартиру. Берегите себя и своих близких, общайтесь со своими детьми на эту сложную тему, пытайтесь и до них донести серьёзность сложившейся ситуации. В конце концов, дайте своим домашним прочитать эту статью, а то у профессиональных медиков, к сожалению, за цифрами часто не видно самой проблемы.Ну и последний штрих. По статистике, каждую статью на «ВО» читает несколько десятков тысяч человек (в среднем). То есть среди прочитавших эту статью гарантированно будет несколько десятков ВИЧ-инфицированных. Какая-то часть из них наверняка до сих пор и не догадывается об этой беде.И вполне может быть, что это именно вы… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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