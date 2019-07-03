ВИЧ изгнали из "очеловеченных" мышей? Ученые заявили о "невероятном" результате

Издание Nature Communications опубликовало исследование, которое провели ученые из медицинской школы Льюиса Катца при Университете Темпл и медицинского центра Университета Небраски. Отмечается, что им удалось удалить клетки ВИЧ из ДНК зараженных лабораторных мышей.

В частности, исследователи провели эксперимент с группой "очеловеченных" мышей, которые были специально выведены для воспроизведения человеческих Т-клеток, которые могли бы быть восприимчивыми к ВИЧ.

Ученые говорят, на то, чтобы подтвердить полное уничтожение вируса, понадобился не один год.

"Наша лаборатория проводит подобные исследования с приматами, промежуточные результаты которых будут известны уже в этом году, - цитирует издание Камеля Халили из Университета Темпл в Филадельфии. - В случае успеха клинические испытания терапии проведут летом следующего года".

Отметим, что группы защитников животных проводят постоянные протесты против опытов над зверьми. Однако ученые в один голос заявляют, что пока это один из немногих способов победить страшные и неизлечимые болезни.