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ВИЧ изгнали из "очеловеченных" мышей? Ученые заявили о "невероятном" результате

03 июля 2019, 14:24  •  50 • В мире
Вирусологам впервые удалось уничтожить все следы присутствия ВИЧ в ДНК зараженных, но "очеловеченных" мышей. Результаты исследования публикует журнал Nature Communications.
Издание Nature Communications опубликовало исследование, которое провели ученые из медицинской школы Льюиса Катца при Университете Темпл и медицинского центра Университета Небраски. Отмечается, что им удалось удалить клетки ВИЧ из ДНК зараженных лабораторных мышей.
В частности, исследователи провели эксперимент с группой "очеловеченных" мышей, которые были специально выведены для воспроизведения человеческих Т-клеток, которые могли бы быть восприимчивыми к ВИЧ.
Ученые говорят, на то, чтобы подтвердить полное уничтожение вируса, понадобился не один год.
"Наша лаборатория проводит подобные исследования с приматами, промежуточные результаты которых будут известны уже в этом году, - цитирует издание Камеля Халили из Университета Темпл в Филадельфии. - В случае успеха клинические испытания терапии проведут летом следующего года".
Отметим, что группы защитников животных проводят постоянные протесты против опытов над зверьми. Однако ученые в один голос заявляют, что пока это один из немногих способов победить страшные и неизлечимые болезни.

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