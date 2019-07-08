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ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной
08 июля 2019, 14:24 • 121 • Украина
Нет никаких оснований отменять телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NEWSONE, заявили в пресс-службе холдинга.
© РИА Новости
«У нас нет никаких оснований для отмены телемоста», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее NEWSONE объявил об отказе участвовать в телемарафоне из-за поступающих угроз в адрес коллектива.
Телемост между Москвой и Киевом был запланирован на 12 июля.
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