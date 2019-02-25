«Въезжающим в туристических целях»: Путин поручил упростить выдачу виз иностранцам

МИД России, МВД, ФСБ и Ростуризм до 31 марта должны предложить меры, которые упростят получение иностранцами туристических виз. Соответствующее поручение ведомствам дал президент РФ Владимир Путин. Речь идёт в том числе и об электронных визах, аналог которых применялся во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Эксперты считают, что упрощение въезда будет способствовать притоку туристов, и в качестве примера указывают на соглашения с Израилем и Южной Кореей.

Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ вместе с МВД, ФСБ и Ростуризмом предложить варианты упрощения порядка оформления иностранными туристами российских виз. Речь идёт, в частности, и об электронных визах.

«МИД России подготовить совместно с МВД России, ФСБ России и Ростуризмом и представить предложения об упрощении порядка оформления виз (в том числе путём расширения практики оформления электронных виз) иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в туристических целях», — говорится на сайте Кремля.

Президент также указал ответственных за исполнение этого поручения — министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу МВД Владимира Колокольцева, директора ФСБ Александра Бортникова и руководителя Ростуризма Зарину Догузову. Предложения необходимо представить до 31 марта 2019 года.

20 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил применить опыт электронных виз, успешно опробованный во время чемпионата мира по футболу.

«Интерес к России, к нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учётом успешного опыта чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы, в целом подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в нашу страну», — сказал глава российского государства.

Так, во время чемпионата мира по футболу в России иностранные болельщики могли оформить FAN ID, или электронный паспорт болельщика. Он давал возможность без визы въехать в РФ за 10 дней до начала и выехать через 10 дней после окончания мундиаля. Кроме того, они получили возможность возвращаться в страну также без визы.

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«Опробованное и универсальное средство»

В экспертном сообществе считают, что ­­­облегчение процедур получения российской визы позволит значительно увеличить туристический поток. Так, председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в беседе с RT напомнил позитивный пример отмены визового режима с Израилем.

«Как правило, упрощение визового режима даёт прирост потока туристов от 10% до 30%, и примеров тому немало. Например, несколько лет назад мы взаимно с Израилем отменили визовый режим. После этого поток россиян туда вырос на 42%, и к нам тоже поехали. То же самое и с Южной Кореей. Также есть опыт с чемпионатом мира по футболу, когда паспорт болельщика давал возможность повторного приезда и приток значительно увеличился. Так что это уже опробованное и универсальное средство» — отметил эксперт.

Напомним, визовый режим между Тель-Авивом и Москвой был отменён в 2008 году. С тех пор гости из России заняли второе место по числу приехавших в Израиль, уступив только американцам. А в 2014 году вступил в силу безвизовый режим с Южной Кореей. За 2017 год число южнокорейских туристов, въехавших в Россию, выросло на 18% по сравнению с 2016 годом.

«Опыт чемпионата мира»

На решение облегчить процедуру получения виз мог повлиять опыт чемпионата мира, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Любое упрощение виз: либерализация, отмена, выдача электронных виз — мгновенно отражается на туристическом потоке в любой стране, — сказала она RT. — На данное решение повлияла целая совокупность факторов: опыт чемпионата мира, Министерство культуры, которое много лет выступало с разными инициативами, и Министерство экономического развития»

Ещё в 2015 году, когда Ростуризм был в подчинении Минкульта, министерство предлагало ввести 72-часовой безвизовый режим для туристов, проезжающих через Россию транзитом.

11 февраля 2019 года министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство намерено вдвое увеличить доходы от въездного туризма.

«У нас в нацпроекте по международной кооперации экспорта стоят амбициозные цели — удвоение этой цифры. Надо будет над этим поработать», — сказал он.

По его словам, на данный момент въездной туризм приносит ежегодно порядка $10 млрд.

Отметим, что, по данным Всемирной туристической организации, за 2017 год Россия приняла 24 млн 390 тыс. иностранных гостей, тем самым заняв по этому показателю девятое место в Европе.

Для развития инфраструктуры ведётся строительство 45 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в нескольких десятках российских регионов. В рамках подготовки к ЧМ-2018 в России были модернизированы аэропорты в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Казани и Сочи. Всего на развитие инфраструктуры было выделено около 352 млрд рублей.