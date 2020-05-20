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Везучий и хитрый, но этого мало: Итоги первого года Зеленского в цифрах и фактах

20 мая 2020, 01:20  •  41 • В России

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Комментарий политолога Ростислава Ищенко:

- Разница в ВВП 2018 и 2019 в долларовом перечислении говорит скорее о стагнации экономики. Украинские экономисты это тоже не оспаривают. У них нет уверенности, что ВВП вообще рассчитан корректно. Плюс надо учитывать, что в 2019-м Украина не начала расплачиваться по долгам. Это ей только предстоит. И еще Зеленскому повезло, что решение международного суда по Газпрому и выплаты по итогам переговоров по газу в несколько миллиардов пришлись как раз на первый год его правления.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Комментарий Ищенко:

- Падение торговли с Россией началось еще при Порошенко и Зеленский не собирался его останавливать. Просто пустил на самотек. И заявляет об ориентации на рынок Европы. При том, что Россия все равно остается основным торговым партнером Украины. А страны Европы покупают у украинцев в основном лишь зерно и удобрения.

Но даже с ближневосточного рынка зерна Украину уже вытеснила Россия.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Комментарий Ищенко:

- Украинской статистике тут верить сложно. Эксперты считают, что в последние 6-7 лет каждый год около 3 миллионов граждан Украины работали в России и примерно столько же в Европе. В последний год изменились лишь пропорции — чуть меньше стали ездить в Россию и больше в Польшу. А в целом страну на заработки все так же регулярно покидают 6 миллионов человек.

И еще тенденция – стали выезжать на работу семьями, собираясь в перспективе там остаться. Из-за коронавируса где-то треть заробитчан вернулись домой. И тут Зеленскому снова повезло. Если бы вернулись все, ему пришлось бы бежать из страны.

Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мир на Донбассе

Как заявили в Верховной Раде, Зеленский намерен поменять госстратегию по юго-востоку Украины

Комментарий Ищенко:

- На самом деле подход не изменился – Украина требует все того же: отдать ей прежние границы. Вернуть Донбасс, разоружить ополченцев. Да, Зеленский повысил уровень контактной группы в Минске до вице-премьера. Но им надо решать вопросы с ДНР и ЛНР. А они придумали хитрость — вести переговоры с уехавшими с Донбасса в Киев. Это глупость. Надо говорить с теми, кто реально контролирует территорию.

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