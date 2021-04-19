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Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"
19 апреля 2021, 04:50 • 88 • Политика
На дипломатическом уровне Россия ответила на провокацию Чехии. И этот ответ дополнил полковник Виктор Баранец. Он уверен, что России следует "стрелять из орудий крупного калибра", и дело здесь не в военном действии в прямом смысле этого слова.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец высказался о провокации Чехии в адрес России, которая на этот раз больше похожа на комедию. Как известно, представители Чехии на официальном уровне выдвинули русским обвинения, заявив, что взрыв на складах в деревне Врбетице в 2014 году устроили... Александр Петров и Руслан Боширов.
Почему Чехия молчала семь лет? Как политикам пришло в голову вспомнить именно Петрова и Боширова? Вопросов больше, чем ответов. Разве что можно сказать, что фантазии у чехов не хватает. В выходные стало известно о высылке 18 русских дипломатов из Чехии. В свою очередь Россия объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.
Как подчеркнул Виктор Баранец, сказанное чешскими политиками вызывает тревогу за их здоровье:
Какие меры приняла Россия в ответ на провокацию Чехии
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