Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "о...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лако...
Главная / Политика

Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"

19 апреля 2021, 04:50  •  88 • Политика
На дипломатическом уровне Россия ответила на провокацию Чехии. И этот ответ дополнил полковник Виктор Баранец. Он уверен, что России следует "стрелять из орудий крупного калибра", и дело здесь не в военном действии в прямом смысле этого слова.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец высказался о провокации Чехии в адрес России, которая на этот раз больше похожа на комедию. Как известно, представители Чехии на официальном уровне выдвинули русским обвинения, заявив, что взрыв на складах в деревне Врбетице в 2014 году устроили... Александр Петров и Руслан Боширов.
Почему Чехия молчала семь лет? Как политикам пришло в голову вспомнить именно Петрова и Боширова? Вопросов больше, чем ответов. Разве что можно сказать, что фантазии у чехов не хватает. В выходные стало известно о высылке 18 русских дипломатов из Чехии. В свою очередь Россия объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.
Как подчеркнул Виктор Баранец, сказанное чешскими политиками вызывает тревогу за их здоровье:
Такие заявления могут делать только клиенты клиник, где лечат от глубокой шизофрении и паранойи. К сожалению, это так. В этой ситуации пришло время не реагировать на каждую такую мерзопакость, потому что чем чаще мы реагируем, тем больше мы их поддерживаем. Уже пришло время молчать. Собака полает, и ей это надоест, - сказал Баранец, добавив. - Я не сторонник полного молчания. Но если у нас 100%-е доказательства, и есть повод высмеять этих засранцев, нам надо стрелять из орудий крупного калибра.

Какие меры приняла Россия в ответ на провокацию Чехии

  • В МИД России был вызван посол Чешской Республики Витезслав Пивонька.
  • Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала русской дипмиссии в Праге.
  • Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до истечения конца дня 19 апреля покинуть территорию нашей страны.
  • Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории Посольства России в Чехии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
18 апреля 2021, 22:25
День на сборы и прощайте: Россия выгнала 20 чешских дипломатов
18 апреля 2021, 22:25
"Завтра не будет вашего Киева": Жириновский заявил о кнопке, которая решит все проблемы Крыма
18 апреля 2021, 23:20
Заговор о главном: что последует за арестом в РФ организаторов путча в Минске
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
18 апреля 2021, 22:25
Госдеп США "благословил" Чехию на русофобские демарши
19 апреля 2021, 01:10
Минск отчитал Украину за саботаж диалога по Донбассу: Не могут отличить лесовоз от танка
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 апреля 2021, 23:20
Заговор о главном: что последует за арестом в РФ организаторов путча в Минске
18 апреля 2021, 23:20
Обезьяна с гранатой на подходе: физик рассказал, как быстро Украина сможет создать яд...
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
18 апреля 2021, 23:15
«Уважать общепризнанные права человека»: в РФ ответили на слова экс-президента Эстони...
19 апреля 2021, 01:10
Минск отчитал Украину за саботаж диалога по Донбассу: Не могут отличить лесовоз от та...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2021, 00:00
Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью
16 апреля 2021, 06:15
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборонительная война"
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
16 апреля 2021, 23:40
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лакомый кусок"
14 апреля 2021, 20:20
Председатель ОБСЕ запросила разговор с Лавровым. Министр ответил жёстко: Только выполнение "Минска"
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.