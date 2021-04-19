Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"

На дипломатическом уровне Россия ответила на провокацию Чехии. И этот ответ дополнил полковник Виктор Баранец. Он уверен, что России следует "стрелять из орудий крупного калибра", и дело здесь не в военном действии в прямом смысле этого слова.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец высказался о провокации Чехии в адрес России, которая на этот раз больше похожа на комедию. Как известно, представители Чехии на официальном уровне выдвинули русским обвинения, заявив, что взрыв на складах в деревне Врбетице в 2014 году устроили... Александр Петров и Руслан Боширов.

Почему Чехия молчала семь лет? Как политикам пришло в голову вспомнить именно Петрова и Боширова? Вопросов больше, чем ответов. Разве что можно сказать, что фантазии у чехов не хватает. В выходные стало известно о высылке 18 русских дипломатов из Чехии. В свою очередь Россия объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Как подчеркнул Виктор Баранец, сказанное чешскими политиками вызывает тревогу за их здоровье:

Такие заявления могут делать только клиенты клиник, где лечат от глубокой шизофрении и паранойи. К сожалению, это так. В этой ситуации пришло время не реагировать на каждую такую мерзопакость, потому что чем чаще мы реагируем, тем больше мы их поддерживаем. Уже пришло время молчать. Собака полает, и ей это надоест, - сказал Баранец, добавив. - Я не сторонник полного молчания. Но если у нас 100%-е доказательства, и есть повод высмеять этих засранцев, нам надо стрелять из орудий крупного калибра.

Какие меры приняла Россия в ответ на провокацию Чехии