|
Вежливая ликвидация: Российская система РЭБ превратит бомбардировщики США в консервные банки
08 сентября 2020, 16:15 • 214 • Политика
Уникальная российская система РЭБ сможет превратить бомбардировщики США в бесполезные консервные банки. Вместо сбитых вражеских самолётов американцев ожидает вежливая ликвидация.
Уникальной российской системой озаботилось издание The Military Watch. Отмечается, что российскому Су-57 для нейтрализации американских бомбардировщиков F-35 и F-22 не понадобятся даже ракеты.
Дело в том, что указанные военные американские самолёты при нахождении в поле действия системы РЭБ "Гималаи" станут просто бесполезными. Неизученный Западом Су-57 посредством этой системы сможет нейтрализовать противников - они попросту не смогут видеть цели, ракетное вооружение не сможет наводиться, а бортовые системы управления, с большой долей вероятности, откажут.
Озадаченные секретом русских американцы отмечают, что уникальная разработка позволит "российским истребителям нового поколения лучше воздействовать на системы наведения противника и защищать себя от ракетных атак почти со всех углов".
214
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 сентября 2020, 23:20
|
02 сентября 2020, 08:05
|
02 сентября 2020, 17:15
|
02 сентября 2020, 04:25
|
02 сентября 2020, 02:35
|
06 сентября 2020, 18:25
|
06 сентября 2020, 12:55