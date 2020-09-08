Вежливая ликвидация: Российская система РЭБ превратит бомбардировщики США в консервные банки

Уникальной российской системой озаботилось издание The Military Watch. Отмечается, что российскому Су-57 для нейтрализации американских бомбардировщиков F-35 и F-22 не понадобятся даже ракеты.

Дело в том, что указанные военные американские самолёты при нахождении в поле действия системы РЭБ "Гималаи" станут просто бесполезными. Неизученный Западом Су-57 посредством этой системы сможет нейтрализовать противников - они попросту не смогут видеть цели, ракетное вооружение не сможет наводиться, а бортовые системы управления, с большой долей вероятности, откажут.

Озадаченные секретом русских американцы отмечают, что уникальная разработка позволит "российским истребителям нового поколения лучше воздействовать на системы наведения противника и защищать себя от ракетных атак почти со всех углов".