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Вездесущие санкции: США ударят Гонконгом по Китаю

07 августа 2020, 21:30  •  82 • Аналитика
© AP Photo / Kin Cheung
Среди лиц, против которых вводятся ограничительные меры – глава администрации Гонконга и высокопоставленные члены Компартии КНР. Им вменяется ограничение политических свобод в регионе. И это уже не первая порция санкций. Чуть раньше им подверглись другие китайские функционеры, подрывавшие, по мнению Вашингтона, автономию Гонконга и способствовавшие нарушению прав человека.
Более того, США убеждены: новый законопроект о защите этого административного района на самом деле призван окончательно лишить его автономии и широких политических возможностей, которые ему были предоставлены Пекином более 20 лет назад. Тогда Лондон передал Гонконг в юрисдикцию Китая, получив от того соответствующие гарантии. Кроме того, Соединенные Штаты опасаются, что после принятия закона о национальной безопасности у КНР появились серьезные возможности для ограничения гражданских свобод в этом спорном со всех точек зрения регионе.
Стоит отметить, что Пекин принимает собственные меры в отношении США. Особенно после их поддержки прошлогодних массовых протестов в Гонконге. Так, еще зимой КНР решила ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций. В том числе Human Rights Watch и Freedom House. Эти формально правозащитные структуры в реальности являются одним из инструментов политического влияния Соединенных Штатов. На такой шаг Китай пошел в результате подписания Дональдом Трампом нескольких законов, призванных защитить права человека и демократию в Гонконге. Но на самом деле направленных на развитие там сепаратистских настроений. Вашингтон вкладывает огромные ресурсы в то, чтобы показать, насколько плохо Пекин ведет себя по отношению к своим же гражданам, проживающим в Гонконге. Расчет тут один: ослабить Китай через "гонконгскую тему".
Разумеется, Белый дом и Госдеп осуждают любые действия китайских силовиков, направленные на подавления сепаратизма в этом районе. В частности, недавнее задержание нескольких студентов, подозреваемых в сепаратистской деятельности. Впрочем, те открыто выступали за независимость Гонконга, тем самым нарушая действующее законодательство. Вашингтон также осудил решение перенести выборы в заксобрание этого региона на год, а также снять с них кандидатов от оппозиции. Возможно, это действительно не лучшее решение Пекина, но речь идет о внутренних делах суверенного государства. Госсекретарь Майк Помпео заявляет, что КНР распространяет по миру авторитарную форму правления. Да, демократией китайскую политическую модель не назовешь, однако никакого навязывания планете собственной формы правления Китай, конечно, не осуществляет.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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