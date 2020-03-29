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Въезд в Чечню закрыли от всей России: Кадыров перечислил, для кого сделано исключение

29 марта 2020, 22:35  •  98 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что въезд в республику "на определённое время резко ограничен". Регион закрыли от всей России, но временно и не для всех. Кадыров назвал, для кого сделано исключение.
Весьма резко в адрес тех, кто нарушает карантин и режим самоизоляции, высказался у себя в Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. "Несмотря на неоднократные предупреждения, не все осознают всю глубину надвигающейся опасности", - отметил политик, добавив, что сидеть по домам готовы не все и в регион приезжают заражённые.
Тех, кто принёс вирус в республику, Кадыров называет безответственными. Он же пояснил, что "без решительных и даже жёстких мер" распространение коронавируса будет не остановить.
И регион закрыли от всей России. Въехать на территорию республики теперь нельзя. Однако, как уточнил Кадыров, мера это временная и зависит от дальнейшего развития ситуации. Да и табу на въезд не для всех. Глава региона перечислил тех, для кого сделано исключение.
"Исключение делается для экстренных служб, доставки продовольствия, лекарств, жизненно необходимых товаров, передвижения работников органов власти, сотрудников силовых ведомств и других", - пишет Кадыров, пообещав "разорвать цепочку передачи инфекции".
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