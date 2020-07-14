Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва о...
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премь...
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаров...
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
Главная / В мире

Въезд русским разрешён, но… Посольство Венгрии обвинило СМИ в неверной интерпретации - источник

14 июля 2020, 13:00  •  76 • В мире
Посольство Венгрии обвинило СМИ в неверной интерпретации той информации, которая касается открытия границ. Въезд русским разрешён, но далеко не всем, сообщил источник.
Источник в посольстве Венгрии в Москве объяснил, что более раннее сообщение было удалено. Оно гласило об открытии границ Венгрии для граждан России с 15 июля. В дипведомстве рассказали: информация верна, но в посте не было подробностей.
"И из-за этого, скорее всего, была неверная интерпретация [в СМИ], что попадание России в "жёлтую зону" означает разрешение въезда", - цитирует ТАСС свой источник.
Да, жители России смогут с 15 июля приезжать в Венгрию, но далеко не все. Границы будут открыты для тех, кто и раньше в период пандемии мог их пересекать. В списке люди, имеющие венгерское гражданство, граждане Евросоюза и Швейцарии вместе с семьями. Разрешено приехать в страну тем, кто имеет соответствующие документы от управления по делам иностранцев, обладателям вида на жительство и так далее.
Россия в "жёлтой зоне" по риску заражения коронавирусом. Власти Венгрии выделили также "зелёную" и "красную" зоны. Если человек приезжает из России, но не является гражданином Венгрии, однако имеет право на въезд, то он должен пройти медицинское освидетельствование. В случае отсутствия симптомов коронавируса последует двухнедельный карантин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
14 июля 2020, 06:00
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
14 июля 2020, 02:00
Под турагентством в Стамбуле копали больше 20 лет: Результат обескуражил учёных
14 июля 2020, 04:00
Миллионеры выступили с неожиданным требованием: "Немедленно повысьте налоги!"
14 июля 2020, 08:00
Рожающая гигантская кукла заставила заикаться даже взрослых: "Я сам психолог, и мне нужна помощь"
14 июля 2020, 10:07
Ужасное безумие: в Германии опубликовали дикий бред о жизни России
14 июля 2020, 12:00
Украинский министр выдвинул требование России для переговоров по Донбассу. А иначе - точка
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 июля 2020, 06:00
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
14 июля 2020, 02:00
Под турагентством в Стамбуле копали больше 20 лет: Результат обескуражил учёных
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
14 июля 2020, 04:00
Миллионеры выступили с неожиданным требованием: "Немедленно повысьте налоги!&quo...
14 июля 2020, 08:00
Рожающая гигантская кукла заставила заикаться даже взрослых: "Я сам психолог, и ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июля 2020, 14:00
Что послужило причиной попадания в больничную палату супруги Владимира Зеленского?
08 июля 2020, 22:25
Владимир Жириновский — Дмитрию Гордону: 90% жителей Украины ждут часа, чтобы утром вывесить на балконе флаг России
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты случайно попали в Сеть
08 июля 2020, 21:00
Симоньян обратилась к посольству США: "Закройте уже пасть, правда..."
09 июля 2020, 06:00
«Горящие» штаты Америки: предчувствие гражданской войны
11 июля 2020, 02:00
Случайная находка заставила потерять дар речи семью в США. В дырке их дома оказался "демон"
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны" всех обманули?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.