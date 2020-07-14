Въезд русским разрешён, но… Посольство Венгрии обвинило СМИ в неверной интерпретации - источник

Источник в посольстве Венгрии в Москве объяснил, что более раннее сообщение было удалено. Оно гласило об открытии границ Венгрии для граждан России с 15 июля. В дипведомстве рассказали: информация верна, но в посте не было подробностей.

"И из-за этого, скорее всего, была неверная интерпретация [в СМИ], что попадание России в "жёлтую зону" означает разрешение въезда", - цитирует ТАСС свой источник.

Да, жители России смогут с 15 июля приезжать в Венгрию, но далеко не все. Границы будут открыты для тех, кто и раньше в период пандемии мог их пересекать. В списке люди, имеющие венгерское гражданство, граждане Евросоюза и Швейцарии вместе с семьями. Разрешено приехать в страну тем, кто имеет соответствующие документы от управления по делам иностранцев, обладателям вида на жительство и так далее.

Россия в "жёлтой зоне" по риску заражения коронавирусом. Власти Венгрии выделили также "зелёную" и "красную" зоны. Если человек приезжает из России, но не является гражданином Венгрии, однако имеет право на въезд, то он должен пройти медицинское освидетельствование. В случае отсутствия симптомов коронавируса последует двухнедельный карантин.