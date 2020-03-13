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Ветры социализма над западным миром

13 марта 2020, 00:35  •  14 • В мире
Запрос на изменение господствующего строя на Западе – заметный элемент общественных настроений
Как сообщила недавно английская газета The Guardian, в Германии в марте впервые будет установлен памятник Ленину. Суд немецкого города Гельзенкирхен, расположенного в центре промышленного Рурского региона, удовлетворил запрос на этот счёт, сделанный Левой марксистско-ленинской партией Германии (MLPD). Речь идет об отлитой из чугуна статуи высотой 2,15 метра, изготовленной в Советском Союзе в 1930-х годах. MLPD приобрела статую в Чехии на онлайн-аукционе.
Партия MLPD, основанная в ФРГ в 1982 году, является организацией маоистского толка, которая ставит своей задачей «победу решительного большинства рабочего класса в борьбе против монополистического капитала и его государства». Партия незначительная, в политической жизни Германии она сегодня сколько-нибудь заметной роли не играет, но тот факт, что в самой богатой стране Европы будет поставлен памятник Ленину, обозреватели считают совершенно определённой тенденцией – особенно на фоне усиления в восточной части Германии (бывшей Германской Демократической Республике) ностальгии по «старым временам».
«Несмотря на то, что после краха ГДР прошло четверть века, некоторые немцы чувствуют себя чужими в объединенной Германии. Им кажется, что с исчезновением ГДР они лишились родины, – пишет на русскоязычном сайте «Дойче велле» социолог из Свободного университета Берлина профессор Клаус Шрёдер. – Восточные немцы почувствовали, что с радикальным переходом экономики на рыночные рельсы все, что ими было достигнуто, разом обесценилось… 40 процентов немецкой молодежи, чьи родители выросли в бывшей Восточной Германии, не считают ГДР диктатурой. А 50 процентов полагают, что демократия в Западной Германии не была настоящей».
Рассказывает 58-летний Гюнтер Бауэр из восточногерманского города Хемниц, 30 лет назад он работал токарем на заводе, когда в ГДР начались требования реформ: «Нам обещали рай. Все немцы станут братьями, мы вмиг разбогатеем, наступит всеобщее счастье. Но мой завод закрылся, наше производство оказалось ненужным, наши прилавки завалили товарами с Запада… Сейчас в Германии уже нельзя нормально устроиться – пенсионный возраст подняли до 65 лет, все места заняты мигрантами, готовыми работать за гроши... Сейчас 60% жителей Восточной Германии ностальгируют по социализму…»
Бунт желтых жилетов
Запрос на перемены проявляется и в других странах Старого Света. Многомесячные волнения «жёлтых жилетов» во Франции – убедительное свидетельство недовольства французов социально-экономической политикой, которую проводят власти. В Греции прочные позиции в общественно-политической жизни завоевала партия СИРИЗА – коалиция, в состав которой входят бывшие коммунисты и левые радикалы, а массовые демонстрации коммунистов давно являются частью жизни греческой столицы.
Митинг коммунистов Афинах
Проявляется эта тенденция и в США, что особенно заметно на популярности Берни Сандерса, который снова пытается стать кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Сам он называет себя «демократическим социалистом», а его противники нередко именуют его «коммунистом». Естественно, Сандерс – никакой не коммунист, но на протяжении всей своей политической карьеры он отстаивает гражданские, трудовые и социальные права, ратует за всеобщее медицинское страхование, гарантированный оплачиваемый отпуск, отпуск по беременности и родам; права женщин, афроамериканцев, выступает за повышение минимального уровня оплаты труда, справедливую налоговую систему, укрепление системы социального страхования, бесплатное высшее образование, более жёсткое государственное регулирование финансовой сферы и т.п. И эти требования находят отклик у значительной части американского общества.
Берни Сандерс
Большое значение имеет влияние социальной системы Китая, этой второй сверхдержавы современного мира, сочетающей в своём общественном строе элементы социализма и капитализма. В Азии, Африке, Латинской Америке социально-экономическая модель Китая многими рассматривается как образец. Интерес к Китаю и его опыту развития проявляется и в Европе. Так, министр экономики Германии Питер Альтмайер оправдывает усиление государственного вмешательства в экономику тем, что это единственный способ для Германии выдержать конкуренцию с государственной экономикой Китая. А лидер британской лейбористской партии Джереми Корбин говорит, что история экономических успеха Китая демонстрирует превосходство социализма над капитализмом.
Демонстрация против капитализма в США
Запрос на изменение господствующего экономического строя на Западе в сторону большей социальной справедливости стал сегодня заметным элементом общественных настроений.
Заглавное фото: REUTERS/Lucas Jackson
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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