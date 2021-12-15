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Вето России на резолюцию в Совбезе ООН поддержали: "Можем, когда захотим"
15 декабря 2021, 21:50 • 135 • Политика
В России поддержали вето страны на резолюцию по климату в Совбезе ООН.
Авторы Telegram-канала "Иван-чай" оценили выступление постпреда России в Совбезе ООН после наложения вето на резолюцию о безопасности и изменению климата.
В своём выступлении Владимир Небензя отметил, что авторы резолюции "красиво придумали - объявить виноватыми выбросы парниковых газов, а ещё солнце и луну".
Авторы полагают, что предложенная западными странами резолюцию позволила бы "вмешиваться во внутреннюю политику стран на основании того, что кто-то плохо заботится о климате на планете".
"Можем же, когда хотим!" - отметили авторы.
Царьград сообщал, что страны Запада пытались принять резолюцию, которая увязывала бы современные военные конфликты с климатическими изменениями. В частности, документ называет первые прямым следствием вторых и предлагает заняться Совбезу ООН "корнем проблем", а не последствиями.
По мнению политолога Антона Бредихина, на Западе уже начался процесс пересмотра того, каким будет мир после пандемии коронавируса. И вопросу климата в этом деле отведена одна из главных ролей.
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