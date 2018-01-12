Вьетнамская война: и мальчики кровавые в глазах • 77 • Война







Этот новый документальный фильм разительно отличается от большинства предыдущих тем, что северный вьетнамец наконец ставится на одну доску истории с американцами. Это резко контрастирует с такими высококлассными голливудскими фильмами, как «Апокалипсис сегодня» (1979) и «Цельнометаллическая оболочка» (1987), где акцент делается явно на американцах. Во время войны США потеряли 58 318 человек, но за тридцать лет борьбы погибло три миллиона вьетнамских войск и гражданских лиц.





Фильм начинается не с начала прямой военной интервенции США в 1960 году, а с событий после окончания Второй мировой войны. Французы стремились восстановить власть в Индокитае (как называли регион, в том числе Вьетнам, Камбоджу, Лаос и другие прилегающие страны) после поражения японцев, которые взяли прямое управление Вьетнамом в 1945 году после падения режима Виши в самой Франции и его марионеточного режима в Сайгоне.



Индокитай находился под колониальным господством французов с 1883 года, и теперь они хотели вернуться к довоенному статусу, начинав с Вьетнама. Коммунистические силы Вьет-Мина, расположенные на Севере, возглавляемые Хо Ши Мином, сражались с японцами и считали, что Запад будет поддерживать независимость от колониального господства.



США были враждебны попыткам французов восстановить свою колониальную позицию во Вьетнаме, но бездействовали. В сентябре 1945 года Хошимин заявил, что Вьетнам теперь является независимой страной и что колониальное господство было прекращено. Тем не менее, французские и британские войска быстро договорились о совместных действиях в интересах французов.



В течение следующих девяти лет будет проходить кровавая гражданская война между французами, расположенными на юге, и Вьет-Минцами на севере страны. Как и многие колониальные державы, французы считали, что их военное превосходство будет важным фактором в поддержании власти и победе над повстанцами.



Весной 1954 года в битве под Дьен-Бьен-Фу французские силы уверенно улыбаются и не знают, что их заманивают в очевидную ловушку, где они будут окружены и отрезаны. После двухмесячной осады остатки французских войск сдаются, будучи полностью деморализованы.



Разрушительное поражение в Дьен-Бьен-Фу было бы ключевым фактором в отставке французского правительства и послужило бы поводом для растущего движения за независимость Алжира, кровавой борьбы, которая займет в течение следующих нескольких лет французов.



Женевские соглашения 1954 года ознаменовали официальный конец участия Франции в войне в Индокитае. Вьетнам был разделен на два государства: Север под Хо Ши Мином и Юг под техническим правлением старого императора, базирующегося в Сайгоне.



Понимание заключалось в том, что после непродолжительного периода в Южном Вьетнаме будут проведены свободные выборы, и все ждут Хо Ши Мина, чтобы выиграть эти выборы и воссоединить страну. Однако режим марионетки премьер-министра Нго Динь Зиема, который в 1955 году использовал сфальсифицированный референдум для получения власти, незамедлительно отменил выборы, а Нго Динь Зием стал первым президентом Южного Вьетнама.



По сути, французы были заменены безжалостными и коррумпированными агентами администрации США, которые теперь хотели использовать Вьетнам, чтобы предотвратить эффект Домино: процесс, когда одна страна за другой в регионе встанет на социалистический путь развития.



Режим Нго Динь Зьема был жестоким в осуществлении репрессий не только против коммунистов, но и против любого, кто может быть угрозой, включая буддистов. Образы буддийских монахов, освещающих себя в знак протеста, были известны во всем мире. США спасли террористов ИГ из Дейр-эз-Зора



К 1963 году США морально устали от Нго Динь Зьема, ставшего для них бесполезным. По одной из версий американцы поддержали военный переворот 1 ноября. Через несколько часов арестованный президент-марионетка был застрелен военными.



США, часто жертвуя своими людьми, все глубже втягивались в отправку все большего количества войск во Вьетнам для борьбы с северным вьетнамским мятежом, возглавляемым созданным в 1960 году Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама США начали с отправки нескольких так называемых «советников» для поддержки южно-вьетнамских сил. Однако, в конце концов, американцы каждый месяц отправляли тысячи и тысячи новых солдат.



Невозможно победить врага в бою без очевидных выигрышных и понятых всем целей.



Один собеседник в документальном фильме описывает долгую кровавую битву, чтобы взять холм, и многие американские солдаты убиты, но потом все они оттуда быстро уходят. Он отмечает, что он подозревает, что с тех пор ни один американец не ступил на этот холм.



Военный проект широко рассматривался как ориентированный на бедных людей, тогда как богатые всегда могли найти способы избежать этого. Один из героев фильма в беседе говорит о том, как после того, как он был призван, он впервые встретился с афро — и латиноамериканцамии вскоре понял, что все они имеют две общие черты: они принадлежали к рабочему классу, и они были бедны.



Войну фотографировали и снимали журналисты, а затем показывали по телевидению каждую ночь. Никакая война никогда не подвергалась освещению в средствах массовой информации, как эта. Большая часть кадров, которые мы, мучительна и порой непостижима по жестокости происходящего. Неудивительно, что в будущих конфликтах будут предприняты такие огромные усилия для ограничения и контроля освещения со СМИ; это был один из уроков, который вооруженные силы смогли извлечь из Вьетнамской войны. Атака дронов: Россия получила «ответку» за предвыборный пиар в Сирии



Со временем война спровоцировала огромные движения оппозиции внутри американских университетов (и во всем мире), а также в черных гетто главных городов Америки, откуда призывалась на военную службу основная часть призывников. Миллионы ранее равнодушных ко многому людей политизировались.



Одна из ярких сцен фильма показывает, что ветераны вьетнамской войны в США организованно маршируют в Вашингтоне против войны и подходят к Белому дому, отгороженному по приказу Никсона, чтобы остановить их дальнейшее продвижение. Солдаты начинают кидать медали за оргаждение. Один солдат указывает, что у него есть часть самых почётных наград, которые могут быть даны в вооруженном конфликте, но называя имена его мертвых товарищей и сказав, что они теперь ничего для них эти медали не значат, он также бросает их за ограждение.



Движение против войны становится важным фактором для выражения более широкого недовольства системой, которая начинает появляться в США и на международном уровне.



Снова и снова правительство США сознательно скрывало вещи от широкой общественности и даже от Конгресса. Массовые бомбардировки проводились незаконно, как во Вьетнаме, так и в Камбодже.



Когда Никсон обнаружил, что многие из секретов о войне должны были появиться в прессе в виде опубликованных выдержек из просочившейся копии так называемых «бумаг Пентагона», секретного анализа Министерства обороны всей истории конфликта, президент попытался отправить спецкоманду для уничтожения части документов. Аудиозапись Никсона, включённая в фильм, все ещё шокирует, несмотря на то, что это произойдет вскоре после перерыва 17 июня 1972 года в офисах DNC в отеле Уотергейт в Вашингтоне.



В фильме подчеркивается, что высокопоставленные политики, в том числе все президенты, от Кеннеди до Джонсона и Никсона, знали, что они не смогут выиграть войну, и задача состояла в том, чтобы просто найти выход с честью Командующие войсками признавали, что наземная война была безнадежной и сводилась к требованию все большего числа бомбардировок, убивая солдат и гражданских лиц. Некоторые даже требовали использования термоядерного оружия. Все они надеялись, что огромные потери северных вьетнамцев заставят их вести переговоры о перемирии. Но силы Северного Вьетнама шли к полной победе, несмотря ни на что. США окружают Россию и Китай, приближая ядерную войну



Наконец, Никсон был вынужден отозвать все американские войска. Он обещал Сайгону, что США будут действовать, если Север вторгнется на Юг. Когда это произошло в 1975 году, США ничего не сделали, кроме спешной эвакуации своих сотрудников из страны.



Документальный фильм сильную кульминацию из современных интервью с теми, кто с обеих сторон был вовлечен в войну.



Мать молодого человека, отправившегося на войну во Вьетнаме, описывает свой страх, когда слышит звук автомобиля, который вырисовывается и останавливается, на случай, если представители армии придут сообщить ей, что ее сын мертв. Другой человек, вернувшийся в США, окончивший свой срок службы, описывает, как он сидел на своем стуле с ружьем в руке, пытаясь решить, какой способ выбить его мозги, потому что он не мог жить с тем, что произошло. Северный вьетнамский ветеран описывает, как он мог принять смерть своего брата.



Одной из областей, которой документальный фильм не уделяет достаточного внимания, является то влияние, которое поражение США впоследствии оказало на Америку. В течение многих лет Америка изо всех сил пыталась смириться с тем, что они были побеждены, и все это знали.



Документальный фильм пытается предположить, что в ретроспективе обе стороны могли видеть, что война была «ужасной трагедией» и «огромными отходами», за которые оба должны взять на себя ответственность. Это не верно. Вина за жестокий конфликт лежит исключительно на империалистах, вначале Франции, а затем США.



В 1980-х годах США пытались переписать историю, чтобы война во Вьетнаме не рассматривалась как поражение.



Многие в фильме выражают надежду на то, что уроки были извлечены. Но, к сожалению, уроки извлекли не все и не те, что было необходимо. То, что извлекли американские военные, свелось к тому, что в будущих конфликтах было бы лучше лгать и скрывать от общественности, что происходит и почему, будь то в Кувейте, Ираке или Афганистане.



Однако фиаско войны в Ираке и трясине Афганистана вновь могут вывести людей на улицы, чтобы протестовать и бросить вызов системе. В этом смысле история, рассказанная этим прекрасным документальным фильмом, сегодня более актуальна, чем когда-либо. Съёмки и монтаж нового 17-часового документального фильма «Война во Вьетнаме, снятого американцами Кеном Бернсом и Линн Новиком, заняли более десяти лет. Лента включила удивительное количество редких архивных фильмов и фотоматериалов, большая часть которых будет новой даже для тех, кто уже хорошо знаком с этим предметом.Этот новый документальный фильм разительно отличается от большинства предыдущих тем, что северный вьетнамец наконец ставится на одну доску истории с американцами. Это резко контрастирует с такими высококлассными голливудскими фильмами, как «Апокалипсис сегодня» (1979) и «Цельнометаллическая оболочка» (1987), где акцент делается явно на американцах. Во время войны США потеряли 58 318 человек, но за тридцать лет борьбы погибло три миллиона вьетнамских войск и гражданских лиц.Фильм начинается не с начала прямой военной интервенции США в 1960 году, а с событий после окончания Второй мировой войны. Французы стремились восстановить власть в Индокитае (как называли регион, в том числе Вьетнам, Камбоджу, Лаос и другие прилегающие страны) после поражения японцев, которые взяли прямое управление Вьетнамом в 1945 году после падения режима Виши в самой Франции и его марионеточного режима в Сайгоне.Индокитай находился под колониальным господством французов с 1883 года, и теперь они хотели вернуться к довоенному статусу, начинав с Вьетнама. Коммунистические силы Вьет-Мина, расположенные на Севере, возглавляемые Хо Ши Мином, сражались с японцами и считали, что Запад будет поддерживать независимость от колониального господства.США были враждебны попыткам французов восстановить свою колониальную позицию во Вьетнаме, но бездействовали. В сентябре 1945 года Хошимин заявил, что Вьетнам теперь является независимой страной и что колониальное господство было прекращено. Тем не менее, французские и британские войска быстро договорились о совместных действиях в интересах французов.В течение следующих девяти лет будет проходить кровавая гражданская война между французами, расположенными на юге, и Вьет-Минцами на севере страны. Как и многие колониальные державы, французы считали, что их военное превосходство будет важным фактором в поддержании власти и победе над повстанцами.Весной 1954 года в битве под Дьен-Бьен-Фу французские силы уверенно улыбаются и не знают, что их заманивают в очевидную ловушку, где они будут окружены и отрезаны. После двухмесячной осады остатки французских войск сдаются, будучи полностью деморализованы.Разрушительное поражение в Дьен-Бьен-Фу было бы ключевым фактором в отставке французского правительства и послужило бы поводом для растущего движения за независимость Алжира, кровавой борьбы, которая займет в течение следующих нескольких лет французов.Женевские соглашения 1954 года ознаменовали официальный конец участия Франции в войне в Индокитае. Вьетнам был разделен на два государства: Север под Хо Ши Мином и Юг под техническим правлением старого императора, базирующегося в Сайгоне.Понимание заключалось в том, что после непродолжительного периода в Южном Вьетнаме будут проведены свободные выборы, и все ждут Хо Ши Мина, чтобы выиграть эти выборы и воссоединить страну. Однако режим марионетки премьер-министра Нго Динь Зиема, который в 1955 году использовал сфальсифицированный референдум для получения власти, незамедлительно отменил выборы, а Нго Динь Зием стал первым президентом Южного Вьетнама.По сути, французы были заменены безжалостными и коррумпированными агентами администрации США, которые теперь хотели использовать Вьетнам, чтобы предотвратить эффект Домино: процесс, когда одна страна за другой в регионе встанет на социалистический путь развития.Режим Нго Динь Зьема был жестоким в осуществлении репрессий не только против коммунистов, но и против любого, кто может быть угрозой, включая буддистов. Образы буддийских монахов, освещающих себя в знак протеста, были известны во всем мире.К 1963 году США морально устали от Нго Динь Зьема, ставшего для них бесполезным. По одной из версий американцы поддержали военный переворот 1 ноября. Через несколько часов арестованный президент-марионетка был застрелен военными.США, часто жертвуя своими людьми, все глубже втягивались в отправку все большего количества войск во Вьетнам для борьбы с северным вьетнамским мятежом, возглавляемым созданным в 1960 году Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама США начали с отправки нескольких так называемых «советников» для поддержки южно-вьетнамских сил. Однако, в конце концов, американцы каждый месяц отправляли тысячи и тысячи новых солдат.Невозможно победить врага в бою без очевидных выигрышных и понятых всем целей.Один собеседник в документальном фильме описывает долгую кровавую битву, чтобы взять холм, и многие американские солдаты убиты, но потом все они оттуда быстро уходят. Он отмечает, что он подозревает, что с тех пор ни один американец не ступил на этот холм.Военный проект широко рассматривался как ориентированный на бедных людей, тогда как богатые всегда могли найти способы избежать этого. Один из героев фильма в беседе говорит о том, как после того, как он был призван, он впервые встретился с афро — и латиноамериканцамии вскоре понял, что все они имеют две общие черты: они принадлежали к рабочему классу, и они были бедны.Войну фотографировали и снимали журналисты, а затем показывали по телевидению каждую ночь. Никакая война никогда не подвергалась освещению в средствах массовой информации, как эта. Большая часть кадров, которые мы, мучительна и порой непостижима по жестокости происходящего. Неудивительно, что в будущих конфликтах будут предприняты такие огромные усилия для ограничения и контроля освещения со СМИ; это был один из уроков, который вооруженные силы смогли извлечь из Вьетнамской войны.Со временем война спровоцировала огромные движения оппозиции внутри американских университетов (и во всем мире), а также в черных гетто главных городов Америки, откуда призывалась на военную службу основная часть призывников. Миллионы ранее равнодушных ко многому людей политизировались.Одна из ярких сцен фильма показывает, что ветераны вьетнамской войны в США организованно маршируют в Вашингтоне против войны и подходят к Белому дому, отгороженному по приказу Никсона, чтобы остановить их дальнейшее продвижение. Солдаты начинают кидать медали за оргаждение. Один солдат указывает, что у него есть часть самых почётных наград, которые могут быть даны в вооруженном конфликте, но называя имена его мертвых товарищей и сказав, что они теперь ничего для них эти медали не значат, он также бросает их за ограждение.Движение против войны становится важным фактором для выражения более широкого недовольства системой, которая начинает появляться в США и на международном уровне.Снова и снова правительство США сознательно скрывало вещи от широкой общественности и даже от Конгресса. Массовые бомбардировки проводились незаконно, как во Вьетнаме, так и в Камбодже.Когда Никсон обнаружил, что многие из секретов о войне должны были появиться в прессе в виде опубликованных выдержек из просочившейся копии так называемых «бумаг Пентагона», секретного анализа Министерства обороны всей истории конфликта, президент попытался отправить спецкоманду для уничтожения части документов. Аудиозапись Никсона, включённая в фильм, все ещё шокирует, несмотря на то, что это произойдет вскоре после перерыва 17 июня 1972 года в офисах DNC в отеле Уотергейт в Вашингтоне.В фильме подчеркивается, что высокопоставленные политики, в том числе все президенты, от Кеннеди до Джонсона и Никсона, знали, что они не смогут выиграть войну, и задача состояла в том, чтобы просто найти выход с честью Командующие войсками признавали, что наземная война была безнадежной и сводилась к требованию все большего числа бомбардировок, убивая солдат и гражданских лиц. Некоторые даже требовали использования термоядерного оружия. Все они надеялись, что огромные потери северных вьетнамцев заставят их вести переговоры о перемирии. Но силы Северного Вьетнама шли к полной победе, несмотря ни на что.Наконец, Никсон был вынужден отозвать все американские войска. Он обещал Сайгону, что США будут действовать, если Север вторгнется на Юг. Когда это произошло в 1975 году, США ничего не сделали, кроме спешной эвакуации своих сотрудников из страны.Документальный фильм сильную кульминацию из современных интервью с теми, кто с обеих сторон был вовлечен в войну.Мать молодого человека, отправившегося на войну во Вьетнаме, описывает свой страх, когда слышит звук автомобиля, который вырисовывается и останавливается, на случай, если представители армии придут сообщить ей, что ее сын мертв. Другой человек, вернувшийся в США, окончивший свой срок службы, описывает, как он сидел на своем стуле с ружьем в руке, пытаясь решить, какой способ выбить его мозги, потому что он не мог жить с тем, что произошло. Северный вьетнамский ветеран описывает, как он мог принять смерть своего брата.Одной из областей, которой документальный фильм не уделяет достаточного внимания, является то влияние, которое поражение США впоследствии оказало на Америку. В течение многих лет Америка изо всех сил пыталась смириться с тем, что они были побеждены, и все это знали.Документальный фильм пытается предположить, что в ретроспективе обе стороны могли видеть, что война была «ужасной трагедией» и «огромными отходами», за которые оба должны взять на себя ответственность. Это не верно. Вина за жестокий конфликт лежит исключительно на империалистах, вначале Франции, а затем США.В 1980-х годах США пытались переписать историю, чтобы война во Вьетнаме не рассматривалась как поражение.Многие в фильме выражают надежду на то, что уроки были извлечены. Но, к сожалению, уроки извлекли не все и не те, что было необходимо. То, что извлекли американские военные, свелось к тому, что в будущих конфликтах было бы лучше лгать и скрывать от общественности, что происходит и почему, будь то в Кувейте, Ираке или Афганистане.Однако фиаско войны в Ираке и трясине Афганистана вновь могут вывести людей на улицы, чтобы протестовать и бросить вызов системе. В этом смысле история, рассказанная этим прекрасным документальным фильмом, сегодня более актуальна, чем когда-либо. Автор: ReDoUtoff Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 77 Источник Похожие новости Ведь мы, вроде, победили? Провал США в Сирии: Вашингтон побежден, но готовит реванш Дубина «безродной» войны

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