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«Вьетнам в Латинской Америке»: президент Венесуэлы призвал не допустить агрессии США в отношении республики
30 января 2019, 13:54 • 72 • В мире
Соединённые Штаты намерены превратить Венесуэлу во «Вьетнам Латинской Америки», заявил президент республики Николас Мадуро. Он подчеркнул, что для урегулирования кризиса готов вести диалог и с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, который провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, и с главой Белого дома Дональдом Трампом. Кроме того, Мадуро назвал «глупостью» и «клоунадой» поведение советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который предстал перед камерами с блокнотом, в котором была запись о «5 тыс. солдат в Колумбию».
Reuters © Carlos Garcia Rawlins
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа намерена превратить Боливарианскую Республику во «Вьетнам в Латинской Америке».
«Народ США, прошу вашей помощи, чтобы препятствовать вмешательству правительства Дональда Трампа, которое намерено сделать из моей родины Вьетнам в Латинской Америке. Не позволяйте ему это сделать!» — написал Мадуро в своём Twitter.
При этом Мадуро отметил, что согласен лично встретиться с американским лидером, но, по убеждению президента Венесуэлы, окружение Трампа «не позволит» главе Белого дома пойти на эти переговоры.
«Я уверен, что если мы увидимся и поговорим, то будет совершенно другая история. Но думаю, что нам не позволят», — сказал Мадуро в интервью РИА Новости.
«Не просто стоят за госпереворотом, а возглавляют его»
Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты оппозиции. 23 января глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы и потребовал от Мадуро уйти в отставку. Соединённые Штаты и ряд их союзников признали Гуаидо главой государства.
Власти Венесуэлы подчеркнули, что за попыткой госпереворота стоят Соединённые Штаты.
«На этот раз правительство США не просто стоит за государственным переворотом, а возглавляет его. Мы сосредоточены на том, чтобы нейтрализовать атаки Вашингтона, что, в свою очередь, нейтрализует атаки и позиции всех подконтрольных США правительств как в Латинской Америке, так и в Европе», — сказал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в интервью RT.
А 28 января во время пресс-конференции, которую официальные лица США проводили в «поддержку демократии» Венесуэлы, фотографы сделали снимок советника американского лидера Джона Болтона. Высокопоставленный чиновник держит в руках блокнот, в котором есть запись: «Пять тысяч солдат в Колумбию». По мнению Мадуро, это говорит о ненависти Болтона к Венесуэле.
В России напомнили, что о возможности военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле говорили как президент Соединённых Штатов, так и другие представители американской администрации.
«На возможность военного вмешательства США в Венесуэлу с разной степенью беззастенчивости намекали многие в Вашингтоне: от президента до представителей его администрации, — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook. — А как же невмешательство во внутренние дела от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы? Ну как-то так».
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о военном вмешательстве, ответил, что США рассматривают все варианты развития событий в стране. А сенатор от Республиканкой партии Линдси Грэм рассказал изданию Axios, что Трамп якобы обсуждал с ним возможность проведения военной операции в Венесуэле.
«Он сказал: «Что вы думаете об использовании военной силы?» И я ответил: «Для начала не стоит торопиться, это может быть проблематично», — сказал Грэм.
При этом ранее, 24 января, МИД РФ предостерегал «ряд столиц» от военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.
«Предостерегаем от подобных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями. Обращаемся к здравомыслящим венесуэльским политикам, находящимся в оппозиции к законному правительству Николаса Мадуро, с призывом не становиться пешками в чужой шахматной игре», — говорится в заявлении министерства.
«Где они хотят, когда хотят и в той форме, в какой хотят»
Кроме того, Мадуро в очередной раз заявил, что готов на переговоры с оппозицией при международном посредничестве.
Ранее Мадуро также выразил готовность встретиться со спикером Национальной ассамблеи на любых условиях. Так, по его словам, 22 января он уже провёл встречу с Гуаидо в одном из отелей Каракаса. Оппозиционер пришёл на переговоры в чёрном худи и кепке. Как отметил Мадуро, Гуаидо объяснил это тем, что не хотел предавать встречу огласке.
«Я всегда буду находиться во власти Конституции. Должен ли я лично встречаться с человеком, который одет в худи и хочет встретиться в 03:00? Если мне почему-то надо будет явиться на встречу без одежды, приехать на мотоцикле или идти по улице босиком, чтобы встретиться с этим человеком, — я это сделаю, поскольку я демократ, я человек слова», — заявил Мадуро.
Однако сам Гуаидо подчеркнул, что не намерен встречаться с законным президентом Венесуэлы.
«Я хотел разрешения конфликта, но режим решил насмехаться таким образом. Я хочу ясно дать понять режиму и миру, что никто не пойдёт на фальшивый диалог», — сказал спикер Национальной ассамблеи.
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