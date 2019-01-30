«Вьетнам в Латинской Америке»: президент Венесуэлы призвал не допустить агрессии США в отношении республики

Соединённые Штаты намерены превратить Венесуэлу во «Вьетнам Латинской Америки», заявил президент республики Николас Мадуро. Он подчеркнул, что для урегулирования кризиса готов вести диалог и с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, который провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, и с главой Белого дома Дональдом Трампом. Кроме того, Мадуро назвал «глупостью» и «клоунадой» поведение советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который предстал перед камерами с блокнотом, в котором была запись о «5 тыс. солдат в Колумбию».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа намерена превратить Боливарианскую Республику во «Вьетнам в Латинской Америке».

«Народ США, прошу вашей помощи, чтобы препятствовать вмешательству правительства Дональда Трампа, которое намерено сделать из моей родины Вьетнам в Латинской Америке. Не позволяйте ему это сделать!» — написал Мадуро в своём Twitter.

Pueblo de los #EEUU, pido su apoyo para rechazar la injerencia del gobierno de Donald Trump que pretende hacer de Mi Patria un Vietnam en América Latina. ¡No Se Lo Permitas! ➡️https://t.co/tMRcVpgw9Y — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 января 2019 г.

При этом Мадуро отметил, что согласен лично встретиться с американским лидером, но, по убеждению президента Венесуэлы, окружение Трампа «не позволит» главе Белого дома пойти на эти переговоры.

«Я уверен, что если мы увидимся и поговорим, то будет совершенно другая история. Но думаю, что нам не позволят», — сказал Мадуро в интервью РИА Новости.

«Не просто стоят за госпереворотом, а возглавляют его»

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты оппозиции. 23 января глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы и потребовал от Мадуро уйти в отставку. Соединённые Штаты и ряд их союзников признали Гуаидо главой государства.

Власти Венесуэлы подчеркнули, что за попыткой госпереворота стоят Соединённые Штаты.

«На этот раз правительство США не просто стоит за государственным переворотом, а возглавляет его. Мы сосредоточены на том, чтобы нейтрализовать атаки Вашингтона, что, в свою очередь, нейтрализует атаки и позиции всех подконтрольных США правительств как в Латинской Америке, так и в Европе», — сказал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в интервью RT.

А 28 января во время пресс-конференции, которую официальные лица США проводили в «поддержку демократии» Венесуэлы, фотографы сделали снимок советника американского лидера Джона Болтона. Высокопоставленный чиновник держит в руках блокнот, в котором есть запись: «Пять тысяч солдат в Колумбию». По мнению Мадуро, это говорит о ненависти Болтона к Венесуэле.

«То, что сделал Джон Болтон, — это нечто весьма инфантильное, это клоунада. Выйти с папкой, чтобы прочитали, что он, как будто президент США Джон Болтон, пошлёт войска в Колумбию. Это глупость, это клоунада. Даже правительство Колумбии официальным заявлением через МИД и Министерство обороны опровергло это. Это клоунада, провокация, детское поведение со стороны господина Болтона в его разочаровании и его ненависти к Венесуэле, глупое детское поведение», — приводит его слова РИА Новости.

В России напомнили, что о возможности военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле говорили как президент Соединённых Штатов, так и другие представители американской администрации.

«На возможность военного вмешательства США в Венесуэлу с разной степенью беззастенчивости намекали многие в Вашингтоне: от президента до представителей его администрации, — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook. — А как же невмешательство во внутренние дела от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы? Ну как-то так».

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о военном вмешательстве, ответил, что США рассматривают все варианты развития событий в стране. А сенатор от Республиканкой партии Линдси Грэм рассказал изданию Axios, что Трамп якобы обсуждал с ним возможность проведения военной операции в Венесуэле.

«Он сказал: «Что вы думаете об использовании военной силы?» И я ответил: «Для начала не стоит торопиться, это может быть проблематично», — сказал Грэм.

При этом ранее, 24 января, МИД РФ предостерегал «ряд столиц» от военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

«Предостерегаем от подобных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями. Обращаемся к здравомыслящим венесуэльским политикам, находящимся в оппозиции к законному правительству Николаса Мадуро, с призывом не становиться пешками в чужой шахматной игре», — говорится в заявлении министерства.

«Где они хотят, когда хотят и в той форме, в какой хотят»

Кроме того, Мадуро в очередной раз заявил, что готов на переговоры с оппозицией при международном посредничестве.

«Есть несколько правительств, организаций в мире, которые демонстрируют свою искреннюю озабоченность происходящим в Венесуэле, они призвали к диалогу. Правительства Мексики, Уругвая, Боливии, России, Ватикана, некоторые европейские правительства поддерживают диалог. Я отправляю официальные письма, чтобы они поддержали диалог в Венесуэле — где они хотят, когда хотят и в той форме, в какой хотят», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Мадуро также выразил готовность встретиться со спикером Национальной ассамблеи на любых условиях. Так, по его словам, 22 января он уже провёл встречу с Гуаидо в одном из отелей Каракаса. Оппозиционер пришёл на переговоры в чёрном худи и кепке. Как отметил Мадуро, Гуаидо объяснил это тем, что не хотел предавать встречу огласке.

«Я всегда буду находиться во власти Конституции. Должен ли я лично встречаться с человеком, который одет в худи и хочет встретиться в 03:00? Если мне почему-то надо будет явиться на встречу без одежды, приехать на мотоцикле или идти по улице босиком, чтобы встретиться с этим человеком, — я это сделаю, поскольку я демократ, я человек слова», — заявил Мадуро.

Однако сам Гуаидо подчеркнул, что не намерен встречаться с законным президентом Венесуэлы.

«Я хотел разрешения конфликта, но режим решил насмехаться таким образом. Я хочу ясно дать понять режиму и миру, что никто не пойдёт на фальшивый диалог», — сказал спикер Национальной ассамблеи.