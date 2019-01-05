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Вьетнам получил 32 российских танка Т-90С
05 января 2019, 02:24 • 35 • В мире
Первая партия из 32 российских танков Т-90С поставлена во Вьетнам. Снимки российской техники во вьетнамском порту были опубликованы в Facebook.
Как следует из фото, танки прибыли во Вьетнам морским путем. По мнению экспертов, комментирующих фотографии, техника, скорее всего, была доставлена туда в конце декабря 2018 года.
О намечающихся поставках экспортного варианта российских танков Т-90 во Вьетнам сообщалось в июле 2017 года. По соглашению с Ханоем занимающийся выпуском танков "Уралвагонзавод" должен был передать Вьетнаму 64 танка.
Стоимость сделки, по оценкам специалистов, могла достигать порядка 250 миллионов долларов. Российские Т-90 будут наиболее современными машинами Вьетнамской народной армии.
Напомним, Т-90С является экспортным вариантом Т-90, на нем отсутствуют прожекторы ОТШУ "Штора", вместо которых поставлены блоки встроенной динамической защиты. Кроме того, танк оснащен кондиционером, учитывая климатические условия страны-покупателя.
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