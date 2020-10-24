Ветераны-силовики Молдовы: «В стране готовится майдан»

«На Западе ясно дали понять, если не победит Майя, значит, выборы в Молдове сфальсифицированы»

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин сделал заявление касательно предстоящих президентских выборов в Молдове.

«США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки ока­зать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Бе­лоруссии и Киргизии. Сейчас мы отчётливо видим, что «революционный» сцена­рий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре с.г. будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией»,

– говорится в сообщении, опубликованном на сайте Службы внешней разведки Российской Федерации.

По мнению Сергея Нарышкина, шансы Игоря Додона на победу в президентских выборах высоки, поэтому посольство США в Кишинёве под управлением Госдепа США заранее настраивают оппозиционных политиков «на организацию массо­вых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования». С этой целью постоянно говорится об обязательной фальсификации итогов выборов, как о доказанном и свершившемся факте. А американские дипломаты заранее обращаются к силовым структурам Молдовы с призывом не препятствовать уличным протестам, а лучше сразу же «переходить на сторону народа».

«Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по «цветным революциям» с понятными задачами»,

– предупреждает СВР РФ.

Ветераны силовых структур Молдовы также обеспокоены возможной дестабилизацией ситуации в стране после президентских выборов, которые назначены на 1 ноября и вполне допускают волну массовых беспорядков по сценарию Беларуси или Киргизии.

«На Западе ясно дали понять, если не победит Майя, значит, выборы в Молдове сфальсифицированы. Всё идёт к этому. У американцев программа цветных революций откатана, отработана»,

– уверен руководитель Профсоюза сотрудников силовых органов Республики Молдова Юрий Чофу.

С ним согласен и лидер движения «Спасём Молдову», экс-глава контрразведки Службы информации и безопасности (СИБ) Ион Маху, который считает, что в случае проигрыша прозападного кандидата, страну могут ждать беспорядки.

«Учитывая методы работы западных спецслужб, самый выгодный момент для провокаций и цветных революций – это выборы. Парламентские и президентские. Они готовятся заранее и имеют для этого достаточный запас времени. Внешняя разведка России просто так заявлений делать не будет. Значит всё серьёзно. Но не Нарышкин должен отстаивать интересы Молдовы. Должна появиться реакция молдавских силовых структур»,

– отметил Ион Маху.

Он считает, что МВД, МИД и СИБ Молдовы должны заранее подготовиться к различным вероятным сценариям.

Представители движения «Спасём Молдову» и Профсоюз сотрудников силовых органов Республики Молдова выступили с открытым обращением к гражданам страны:

«Мы обращаемся ко всем жителям Республики Молдова проявить бдительность и не поддаваться на провокации деструктивных сил, которые заинтересованы в повторении украинских, киргизских, белорусских беспорядков и майданов в нашей республике».

Профсоюз сотрудников силовых органов Республики Молдова обратился и к «западным партнёрам»:

«Мы хотим сообщить западным организациям и лидерам, которые строят деструктивные планы по отношению к Республике Молдова, что в случае необходимости патриотические силы республики сделают всё возможное для защиты государства и сохранения его суверенитета, включая защиту законно избранного президента страны и обеспечение условий для выполнения им своих законных обязанностей».