Ветераны ПМР предупредили: возможны провокации со стороны Молдовы

«Ситуация напоминает события 1992 года, когда Молдавия начала войну с Приднестровьем»

«Объединённый Совет трудовых коллективов (ОСТК) и Союз ветеранов территориального спасательного отряда (ТСО) выступили с открытым обращением к приднестровцам в связи с ухудшением международной политической обстановки и возросшими угрозами Приднестровью со стороны Молдовы»,

– сообщает Информационное агентство «Новости Приднестровья».

Обе патриотические организации – и ОСТК, и ТСО принимали участие в создании Приднестровской Молдавской Республики. ОСТК был создан в 1989 году, цель Совета была тогда и остаётся сегодня – «организация гражданского сопротивления дискриминационной политике Молдавии». А ТСО был создан в 1991 году как отряд гражданской обороны, бойцы которого охраняли мосты, линии электропередач и другие важные объекты инфраструктуры, обезвреживали диверсионные группы из Молдавии, патрулировали улицы городов.

Сегодня и в ОСТК, и в ТСО обеспокоены политической обстановкой в мире и появлением на мировой карте всё новых и новых очагов нестабильности.

«Современная политическая обстановка в мире внушает серьёзные опасения за судьбу Приднестровской Молдавской Республики в ближайшей временной перспективе. Двойные стандарты международной политики, практикуемые странами Запада, уже создали прецеденты гибридной мировой войны. Серьёзному давлению со стороны либерального Запада подверглась даже бывшая советская союзная республика – Белоруссия. Её вина была лишь в том, что эта страна позволила себе собственную точку зрения, выбрала индивидуальный путь развития и образа жизни»,

– говорится в открытом обращении ОСТК и ТСО к гражданам Приднестровья.

Ветераны этих организаций – авторы обращения – напоминают, что в соседней Молдавии всё чаще заявляют о себе националистические группировки в лице комбатантов – тех, кто принимал участие в вооружённых нападениях на приднестровские города и мирных жителей в 1992 году. По мнению ветеранов, сегодняшняя ситуация слишком напоминает события тридцатилетней давности, когда Молдавия начала войну с Приднестровьем.

Однако сегодня враги предпочитают не начинать военные действия, а устраивать государственные перевороты под видом народного недовольства властью. Происходят такие перевороты всегда после выборов, говорится в обращении. Это и вызывает беспокойство ветеранов патриотических организаций – в ближайшее время состоятся выборы и в Верховный Совет ПМР и президентские выборы в соседней Молдавии, где к власти рвутся прозападные силы.

«Мы обращаемся к народу нашей республики, общественным организациям и властным структурам с призывом консолидации общества и государства перед возможными в ближайшее время политическими провокациями против нашей Республики. Мы все в ответе за судьбу Республики, за сохранение традиций и образа жизни, продиктованные тысячелетней историей наших народов. Призываем всех приднестровцев к политической бдительности, активной политической позиции по недопущению в нашей республике разрушительных последствий провокаторов и экспортёров «цветных революций»,

– призывают ветераны.

Молдавский политолог Сергей Чебан также отмечает общее ухудшение отношений Кишинёва и Тирасполя после того, как несколько лет подряд эти отношения стабильно улучшались, проходили переговоры, решались возникающие вопросы. В последние пару лет процесс затормозился, переговоры остановлены, а проблем становится всё больше. По мнению политолога, если на президентских выборах победит Игорь Додон, есть хотя бы надежда на то, что переговоры, в конце концов, возобновятся, вопросы будут решены, а проблемы устранены.

«Победа Майи Санду неизбежно приведёт к определённым изменениям в политической конфигурации Молдовы, которые вряд ли будут способствовать стабилизации общей ситуации. В связи с этим есть основания полагать, что взаимоотношения с Тирасполем уйдут на второй план и будут продолжать ухудшаться»,

– считает Чебан.