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Ветераны на МКС не летят. Во всяком случае сегодня: запуска Crew Dragon не будет
28 мая 2020, 16:55 • 137 • В мире
За 16 минут до запланированного старта стало известно о том, что запуска Crew Dragon не будет. Астронавты-ветераны на МКС не летят. Во всяком случае сегодня. В SpaceX объяснили причину.
Американский космический корабль Crew Dragon должен был стартовать с космодрома в 16:33 по времени восточного побережья (23:33 по московскому времени). Но этого не произошло. За 16 минут до запуска стало известно о его отмене.
В SpaceX объяснили причину. Решение принял руководитель полёта. Он посчитал неблагоприятными погодные условия.
На онлайн-трансляции видно, что в Crew Dragon до сих пор находятся астронавты - Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен. Это ветераны, у каждого из них по два полёта в космос. Они в скафандрах и пока не имеют возможности снять даже шлемы, хотя видно, что они им доставляют дискомфорт, стёкла запотели.
Crew Dragon на орбиту должна была вывести ракета-носитель Falcon-9. Это стал бы первый пилотируемый полёт США с 2011 года. Именно тогда закрыли программу Space Shuttle - космических кораблей многоразового использования, которые способны не только взлететь с Земли, но и вернуться. Соединённые Штаты тогда громко заявили, что пилотируемые полёты астронавтов возобновятся максимум к 2017 году, но вышло иначе.
Следующая попытка запустить Crew Dragon намечена на 30 мая.
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