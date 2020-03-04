Ветераны Молдовы заявили о своей победе

«Первую битву мы выиграли, но война продолжается»

Рано утром 3 марта премьер-министр Молдовы Ион Кику вновь встретился с ветеранами вооружённого конфликта в Приднестровье.

Накануне, после девятичасовых митингов в центре Кишинёва и попыток взять штурмом Дом правительства, делегация митингующих согласилась встретиться с премьер-министром. Встреча началась уже поздно вечером, ветераны выдвинули свои условия, однако ни о чём конкретно договориться не получилось. Переговоры продолжили утром во вторник. Встреча проходила за закрытыми дверями, часть ветеранов, возмутившись отсутствием прессы, покинула Дом правительства.

Первое требование, которое во вторник утром выдвинули ветераны – отставка главы МИДЕИ Аурелиу Чокоя. Причина всё та же – заявление министра о том, что Россия вмешалась, дабы прекратить кровопролитие на Днестре, введя туда миротворцев. А это никак нельзя расценивать как агрессию, заявил Чокой месяц назад. После чего уже принёс свои извинения, объяснения и заверения, что его неправильно поняли.

«Что касается министра иностранных дел и европейской интеграции… Он сделал необдуманное заявление, дал объяснения, что имел в виду. Я думаю, что его объяснений было достаточно», – вечером в понедельник попытался защитить главу МИДЕИ и Кику. Ещё одно требование участников войны с Приднестровьем – создание специальной структуры при правительстве, отвечающей за решение проблем ветеранов, главным образом социальных.

«На заседании мы обсудили возможность создания специальной структуры при правительстве, которая будет ответственна за решение проблем ветеранов. Нам следует определить, кто из Государственной канцелярии будет входить в эту группу, и кто – от ветеранов. В течение недели нам следует начать работу этой группы»,

– рассказал Кику журналистам после окончания встречи.

По словам министра, представителей прессы не пустили на заседание, поскольку там обсуждались «исключительно рабочие вопросы, не представляющие интереса для представителей СМИ».

Было решено выделить дополнительно 10,65 млн леев на лечение ветеранов в санаториях, а тем, кто откажется от лечения в санатории – выдать стоимость лечения. Также правительством уже разработан проект, по которому все неработающие ветераны получат медицинские полисы за счёт государства. И полисы эти будут пожизненные. Также было решено обсудить дальнейшее повышение пособия ветеранов, которое с 1 января 2020 года и так было увеличено в 3 раза (со 100 до 300 леев).

Пока шли переговоры, на площади Великого национального собрания проходил митинг «в поддержку». По итогам переговоров было объявлено: «Первую битву мы выиграли, но война продолжается».

Депутат-социалист Богдан Цырдя, анализируя события 2 марта, сравнил требования протестующих и реальные результаты.

По его словам, требовали как минимум отставки правительства и президента и проведение досрочных выборов.

Но добились намного большего.

«Выбили дверь и окна в Доме правительства, напали на журналистов из-за русского языка, устроили транспортный коллапс в столице, показали полное презрение и ненависть к русскоязычным гражданам (русским, украинцам, гагаузам), что плохо отразится на наших отношениях с соседями. А ещё создали проблемы в отношениях с Приднестровьем – там получили лишнее подтверждение тому, что нужно жить порознь! Выставили нас в дурном свете на весь мир! Теперь внешние инвесторы семь раз подумают, прежде чем инвестировать в «нестабильную страну». А может, в этом и состоял весь план?» – написал Цырдя на своей странице в социальной сети Facebook .