Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
"Ну и жестокость нечеловеческая": Минтруд будет напоминать гражданам Р...
«Ранее подобные машины не выпускались»: чем уникален новейший российский бронеав...
МОК решил не оправдываться? В организации молчат о поддельных подписях Родченков...
Главная / Украина

Ветераны Молдовы заявили о своей победе

04 марта 2020, 13:35  •  105 • Украина
«Первую битву мы выиграли, но война продолжается»
Рано утром 3 марта премьер-министр Молдовы Ион Кику вновь встретился с ветеранами вооружённого конфликта в Приднестровье.
Накануне, после девятичасовых митингов в центре Кишинёва и попыток взять штурмом Дом правительства, делегация митингующих согласилась встретиться с премьер-министром. Встреча началась уже поздно вечером, ветераны выдвинули свои условия, однако ни о чём конкретно договориться не получилось. Переговоры продолжили утром во вторник. Встреча проходила за закрытыми дверями, часть ветеранов, возмутившись отсутствием прессы, покинула Дом правительства.
Первое требование, которое во вторник утром выдвинули ветераны – отставка главы МИДЕИ Аурелиу Чокоя. Причина всё та же – заявление министра о том, что Россия вмешалась, дабы прекратить кровопролитие на Днестре, введя туда миротворцев. А это никак нельзя расценивать как агрессию, заявил Чокой месяц назад. После чего уже принёс свои извинения, объяснения и заверения, что его неправильно поняли.
«Что касается министра иностранных дел и европейской интеграции… Он сделал необдуманное заявление, дал объяснения, что имел в виду. Я думаю, что его объяснений было достаточно», – вечером в понедельник попытался защитить главу МИДЕИ и Кику. Ещё одно требование участников войны с Приднестровьем – создание специальной структуры при правительстве, отвечающей за решение проблем ветеранов, главным образом социальных.
«На заседании мы обсудили возможность создания специальной структуры при правительстве, которая будет ответственна за решение проблем ветеранов. Нам следует определить, кто из Государственной канцелярии будет входить в эту группу, и кто – от ветеранов. В течение недели нам следует начать работу этой группы»,
– рассказал Кику журналистам после окончания встречи.
По словам министра, представителей прессы не пустили на заседание, поскольку там обсуждались «исключительно рабочие вопросы, не представляющие интереса для представителей СМИ».
Было решено выделить дополнительно 10,65 млн леев на лечение ветеранов в санаториях, а тем, кто откажется от лечения в санатории – выдать стоимость лечения. Также правительством уже разработан проект, по которому все неработающие ветераны получат медицинские полисы за счёт государства. И полисы эти будут пожизненные. Также было решено обсудить дальнейшее повышение пособия ветеранов, которое с 1 января 2020 года и так было увеличено в 3 раза (со 100 до 300 леев).
Пока шли переговоры, на площади Великого национального собрания проходил митинг «в поддержку». По итогам переговоров было объявлено: «Первую битву мы выиграли, но война продолжается».
Депутат-социалист Богдан Цырдя, анализируя события 2 марта, сравнил требования протестующих и реальные результаты.
По его словам, требовали как минимум отставки правительства и президента и проведение досрочных выборов.
Но добились намного большего.
«Выбили дверь и окна в Доме правительства, напали на журналистов из-за русского языка, устроили транспортный коллапс в столице, показали полное презрение и ненависть к русскоязычным гражданам (русским, украинцам, гагаузам), что плохо отразится на наших отношениях с соседями.
А ещё создали проблемы в отношениях с Приднестровьем – там получили лишнее подтверждение тому, что нужно жить порознь! Выставили нас в дурном свете на весь мир! Теперь внешние инвесторы семь раз подумают, прежде чем инвестировать в «нестабильную страну». А может, в этом и состоял весь план?» написал Цырдя на своей странице в социальной сети Facebook.
Соб. корр. ФСК
На фото. Молдавские ветераны на переговорах с премьер-министром, источник – NewsMaker

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
02 марта 2020, 17:30
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
02 марта 2020, 19:30
Аваков: Интерпол пересмотрит запрос о задержании Мельничука
03 марта 2020, 00:35
В Кишинёве зазвучали антироссийские и нацистские лозунги
02 марта 2020, 17:30
В Раде заявили о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
02 марта 2020, 17:30
Украина запустила телеканал для жителей Донбасса 
02 марта 2020, 16:30
Глава МИД Украины прокомментировал возможность своей отставки 
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
04 марта 2020, 09:35
"Путин переиграл Эрдогана и будет смеяться последним": Норвежские СМИ о сит...
04 марта 2020, 09:35
"Завтра отправим Незнайку обратно на Луну": Власти Украины послали старого ...
04 марта 2020, 02:35
Новый "лидер" по заболеваемости потеснил Китай? Что известно о коронавирусе...
04 марта 2020, 07:35
Эрдогану не удалось договориться в обход России: Как Иран развеял домыслы, объяснил Б...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2020, 20:09
"Вместо Босфора можем сделать ещё два пролива": Русские сделали туркам предупреждение
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прекратить оккупацию" Крыма
01 марта 2020, 17:39
"Осквернил память предков": На Украине возненавидели Зеленского за День Победы
29 февраля 2020, 22:09
"Только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух": Кедми объяснил, как России урезонить Турцию
27 февраля 2020, 01:54
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
29 февраля 2020, 02:39
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России вызвали смятение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.