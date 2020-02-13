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Ветераны «АТО»: каково к ним отношение со стороны рядовых украинцев

13 февраля 2020, 12:24  •  184 • Аналитика

Гражданская война на Украине, спровоцированная государственным переворотом 2014 года, в числе прочих проблем породила и еще одну: немалое количество тех, кто, пройдя пекло вооруженного конфликта на Донбассе, возвратился оттуда в статусе «участника АТО». Это сотни тысяч людей, судьбы которых были изломаны и искалечены (причем зачастую по собственной же инициативе), а затем они были попросту выброшены за ненадобностью властью. Каково к ним отношение сегодня со стороны рядовых украинцев?


Нельзя не отметить, что в стране имеется определенное количество «особо патриотичных» граждан (по большей части на Западе), которые видят в бывших атошниках «защитников» и даже «героев». Такая позиция кое у кого присутствует по сей день, однако, говоря откровенно, количество тех, кто ее придерживается в сравнении с 2015-2015 годами, уменьшилось в разы. И виноваты в этом прежде всего сами «герои». Увы, возвратившись в мирную жизнь, абсолютное большинство из них принесло с собой крайне завышенные требования и претензии к окружающим, а также все те пороки, которыми была пропитана их служба: пьянство, наркоманию, неконтролируемую агрессию.



Какое-то количество «ветеранов АТО» сумело достаточно комфортно пристроиться «на гражданке», став руководителями различных общественных организаций, «союзов» и тому подобных контор, которые пользуются большим спросом как среди политиков, так и среди представителей не слишком легального бизнеса и откровенного криминалитета. Причем те и другие используют их примерно в одном качестве – «силовой поддержки» в тех или иных ситуациях. Эти сумели конвертировать свой статус во вполне осязаемые жизненные блага. Остальным же пришлось куда хуже – вместо обещанных льгот, и, главное, всеобщего почета и уважения, обещанного им когда-то, эти вояки столкнулись с равнодушием официальных органов и, мягко говоря, настороженно-отстраненным отношением соотечественников.

Это неудивительно, если учесть то невероятное количество преступлений, которое совершается в стране как раз этой самой братией.
Практически во всех громких «заказных» убийствах последних лет, от устранения экс-депутата Госдумы Вороненкова до подрыва журналиста Шеремета, замешаны участники АТО. Киллеры из них получаются просто на загляденье... Впрочем, что, пожалуй, еще страшнее, зачастую убивают они как других людей, так и себя - «просто так». Многочисленные инциденты с привезенными с Донбасса боеприпасами – чаще всего ручными гранатами, которые в руках «ветеранов» несут смерть всем окружающим, давно никого на Украине не шокируют. Унылая информационная рутина. «5 февраля 2020 года в одном из сел Киевской области находившийся в отпуске военнослужащий во время застолья принялся разбирать гранату...» Ну, с вполне предсказуемым результатом. Самый громкий из таких инцидентов подобного рода произошел в Киеве осенью прошлого года – один из известных «ветеранов АТО» взял да и рванул в центре столицы гранатой себя и охранника ресторана.

Выходки атошников, заставляющих водителей маршрутных такси возить их бесплатно, да еще при этом и выключать «москальскую музыку» немедля при появлении в салоне эдакого «героя» (чаще всего пьяного в дым), давно уже стали на Украине национальным бедствием. В Днепропетровске последний подобный инцидент произошел 8 февраля. Там «ветеран» вообще отказался предъявлять маршрутчику удостоверение участника боевых действий, заявив, что тот обязан «знать их всех в лицо» Самое замечательно, что итогом конфликта стало явление в автопарк «представителей совета ветеранов войны на Донбассе», которые чуть не прибили оказавшегося на их пути на свою беду главного инженера, а на прощание пообещали "спалить все АТП, до последнего автобуса".

После этого не стоит удивляться тому, что большинство вменяемых жителей Украины шарахается от «ветеранов АТО» даже не потому, что видит в них преступников, а попросту как от опасных животных, больных неизлечимой болезнью, агрессивных, злобных и совершенно непредсказуемых. Впрочем, главенствующим отношением к тем, кто в свое время искал славы в братоубийственной войне, является, скорее, даже не отвращение или страх, а полнейшее безразличие украинцев, до предела задавленных собственными жизненными проблемами.
Александр Харалужный

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