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Ветераны американской разведки не пощадили Трампа: "Позволил России сорваться с крючка"

31 августа 2019, 08:54  •  15 • В мире
Ветераны разведки США раскритиковали заявления американского лидера Дональда Трампа в ходе саммита G7. По мнению экс-чиновника в Минюсте страны, президент США попросту позволил России сорваться с крючка, а затем обвинил во всем своего предшественника Барака Обаму.
Ветераны американской разведки убеждены, что Дональд Трамп все же работает на Россию. В частности, к еще большей уверенности в этом они пришли после прошедшего в Биаррице саммита G7. В частности, представители разведки недоумевают, почему американский лидер так часто упоминал Россию и даже предлагал вновь вернуть РФ к столу переговоров.
Экс-чиновник американского минюста, который ранее сотрудничал с экс-специальным адвокатом Робертом Мюллером, отмечает, что внятного объяснения тому, почему президент сказал такие вещи, нет. "Позволить России сорваться с крючка за запугивание небольших стран, а затем обвинить Обаму в этом? Это прямо из книги Путина", – цитирует "Утро.ру" упреки недовольного экс-чиновника.
Кроме того, допускают представители разведки, возможно, такое отношение Трампа к России говорит о том, что он выискивает пользу для будущих деловых сделок.
Однако в подавляющем большинстве мнение ветеранов категорично – Трамп якобы "российский актив" в стенах Белого дома, пишет издание The Business Insider.
Это, к примеру, утверждает недавно вышедший на пенсию спецагент ФБР Фрэнк Монтойя-младший, который указывает, что неустойчивое поведение Трампа и его вольные и часто ложные заявления идут вразрез со всем, что происходит в Штатах.
Другой бывший секретный оперативник ЦРУ и частый критик Трампа Гленн Карл сказал Insider, что в течение многих лет у него не было "никаких вопросов", что президент ведет себя как "шпион для русских".

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