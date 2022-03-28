Ветеран спецназа о пытках на Украине: "Будет свой Нюрнберг. Всех достанем"

Русские потребовали от Красного Креста открыть глаза на бесчинства украинских неонацистов после опубликованного ими ролика с пытками русских военных.

В России обратились в Красный Крест с требованием вмешаться в ситуацию с пытками русских военных на Украине. Ситуацию для Царьграда прокомментировал ветеран группы специального назначения КГБ СССР "Вымпел", полковник запаса ФСБ Валерий Киселёв.

Речь идёт о письме депутата Госдумы Олега Нилова президенту Международного комитета Красного креста Петеру Мауреру. Парламентарий призвал главу организации обратить внимание на видеозаписи пыток, которые распространяют боевики украинских нацбатальонов, а также вмешаться в ситуацию.

Валерий Киселёв отметил, что оценивает происходящее как подтверждение и доказательство верности решения президента России Владимира Путина о начале военной операции по денацификации Украины. Также он подчеркнул, что России известны все имена и фамилии украинских радикалов, поэтому от возмездия никто не уйдёт.

Будет свой Нюрнберг. Будет он проходить или в Одессе, или в Донецке, или в Москве. Где будут наказаны все преступники. Потому что они занимаются преступлениями,

- подчеркнул Валерий Киселёв в беседе с Царьградом.

При этом он добавил, что не возлагает на Красный Крест никаких надежд. Полковник ФСБ считает, что призыв депутата Госдумы в организации вряд ли услышат, раз до этого не смогли услышать президента России Владимира Путина.