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Ветеран "Альфы" оценил состояние силовиков Белоруссии: "Тактика будет меняться, будет еще жёстче"

25 сентября 2020, 08:50  •  139 • Политика
В Белоруссии возбудили около 280 дел из-за участия детей в протестах. "Сейчас тактика милиционеров будет меняться, и она будет еще жёстче", - оценил состояние белорусских силовиков ветеран "Альфы".
Около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста рассматривается в Белоруссии, сообщил в четверг вице-премьер республики Игорь Петришенко. О состоянии, в котором сейчас находятся белорусские силовики, рассказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Он отметил, что на белорусских силовиках уже начинает сказываться усталость. Усиление длиной больше месяца очень энергозатратно. Им приходится стоять по 15-16 часов с щитом и полной выкладкой. Кроме того, протестующие постоянно грозятся раскрыть адреса силовиков и оказать давление на их семьи.
"Человеческие возможности не бесконечны. Сейчас тактика милиционеров будет меняться, и она будет ещё жёстче. Но не думаю, что дойдёт до огнестрельной стрельбы", - цитирует "МК" слова Сергея Гончарова.
В свою очередь политолог Дмитрий Болкунец считает, что силовики Белоруссии сильно мотивированы финансово. Каждый новый день протестов для них - это дополнительный доход. Кроме того, они идеологически подкованы.
"В Минске силовики обучены, натренированы перекрывать проспекты и будут действовать жёстко", - подчеркнул политолог.
Напомним, что белорусские силовики начали использовать водомёты для разгона участников акций протеста в Минске. Есть сведения, что вода для разгона людей содержит специальный краситель, пишет Nation News.

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