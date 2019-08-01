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Ветеран о комичных "покушениях": Сталкер пробрался к президенту, а тот с ним выпил

01 августа 2019, 23:39  •  49 • Политика
Сталкер пробрался к президенту, а тот с ним выпил - примерно так выглядела простая схема комичного "покушения" на первое лицо Эстонии. О подобном случае в беседе с Царьградом рассказал ветеран.
Сопредседатель союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов говорил с Царьградом о системе безопасности первых лиц и, в том числе привел примеры, когда такая система не срабатывает. Ясно, что во всех странах мира стараются сберечь своего лидера, но бывают и исключения.
"В Эстонии в свое время был случай, когда человек прошел во дворец к президенту. Тот утром брился – он зашел, с ним поздоровался, - рассказал Блытов. - Он туда прошел то ли как сантехник, то ли как водопроводчик какой-то... Поздоровался с президентом. Предложил выпить. Президент не понял, кто это, но согласился. Они там, это самое, по рюмочке, и он ушел. Но потом об этом он сообщил, и написали все газеты. И, в том числе фотографию, как он заходит и выходит из дворца".
А затем все газеты опубликовали фотографии на входе и выходе из дворца. История получилась, скорее, комичной. Но, с другой стороны, ошибки в системе безопасности имели и трагичные последствия. Феномен сталкера Блытов объяснил так:
"Когда кто-то где-то работает, особенно в рабочей форме с красивыми надписями, или фирма написана, или даже, может быть, получше там, ФСБ или Служба охраны президента, и занимается постановкой чего-то – все считают, что это надо делать. Что люди занимаются своим делом. Как идет этот самый сантехник в дом. Кто же скажет, что против, если у него написан номер этого самого РЭУ там, ЖЭУ…"

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