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Ветеран НАТО дал намёк о планах Пентагона на 2022 год

27 декабря 2021, 03:55  •  100 • В мире
В США объяснили, что стратегия Североатлантического альянса будет заключаться в координации нескольких силовых структур.
Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в публикации для 19FortyFive озвучил намерения американского Минобороны на будущий год. Цели остаются неизменны: противостояние, или, как говорят на Западе, сдерживание ключевых оппонентов.
Как пояснил Атламазоглу, в рамках своей стратегии НАТО прибегнет к интегрированным действиям.
Это представляет собой концепцию, где взамен традиционного разделения вооружённых сил на наземные, морские и воздушные придёт новый расширенный список областей, в которых задействована армия, включая киберполе и космос.
Ещё весной этого года в США обозначили приоритетные цели в рамках стратегии безопасности страны. Автор публикации уточнил, что стратегия включает в себя три пункта.
Речь идёт не только об обороне, но и об экономике и американской демократии, пишет Атламазоглу. Вторая задача - целенаправленная политика на международной арене, которая должна сдерживать оппонентов США (Россию и Китай) и не позволять им "доминировать в ключевых глобальных зонах". Наконец, третья цель - поддерживать "стабильную международную систему, основанную на демократических союзах".
Ранее стало известно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января. В Москве подтвердили получение предложения, но сообщили, что формат и сроки требуют уточнения.

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