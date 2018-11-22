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Ветеран афганской войны Артем Шейнин: В Афганистане мы совершили две большие ошибки

22 ноября 2018, 19:39  •  137 • В России

- Споры о том, был ли ввод наших войск ошибкой или это диктовалось безопасностью страны, продолжаются до сих, спустя 40 лет после принятия решения...

- Не знаю, предполагается ли у вас неоднозначный ответ. Ввод войск, стремление СССР усилить свое присутствие в стране-соседе, обеспечить стабильность в государстве, которое находилось в нашем южном подбрюшье - стратегически этот ход был правильным. Ошибочными оказались некоторые последующие решения.

- Что вы имеете в виду?

- То, как наши войска там использовали, и для чего. И главных ошибок, на мой взгляд, было две. Обе из которых мы, как мне кажется, достаточно хорошо учли в Сирии.

- Конкретнее?

- Первая ошибка: вместо того, чтобы контролировать территорию, обеспечивать поддержку дружественной к нам власти, мы начали там по своему пониманию конструировать социализм. Стали строить там жизнь как у себя. Из искренних соображений.

- Хотели там вылепить что-то вроде советского Узбекистана?

- Что-то вроде того - с новыми больницами, школами и дорогами. Это было принципиальной ошибкой. Узбекистан - совершенно другая по духу своему страна. То, что у нас получилось в 20-е и 30-е годы в нашей Средней Азии — в не нашем Афганистане получиться не могло.

- Но население вначале было дружественно настроено — или нет?

- Сначала — да. Потом нейтрально было к нам настроено. А после того, как местная власть при нашей поддержке начали раздавать крестьянам землю, — а земля там Аллахом дана, а не государством — большая часть населения оказалась настроена против нас. Это первая ошибка.

- А второй ошибкой стало...

- То, что мы позволили вовлечь наши воинские подразделения в гражданскую войну, которая шла в тот момент в Афганистане уже не первый год. Об этом сегодня предпочитают не вспоминать противники решения о вводе наших войск. Но ведь гражданская война началась у них еще в середине 70-х.

- Не Советский Союз оказался катализатором внутриафганских столкновений?

- Нет! В 1975 и 1976-м годах в Панджшере тот же самый Ахмад Шах Масуд с братьями-мусульманами и Гульбеддин Хекматияр — они уже участвовали в гражданской войне. И было большой ошибкой позволить втянуть наши регулярные воинские подразделения в их гражданскую войну.

- Это не могло не настроить часть населения против нас?

- Да, и привело к самому страшному результату, который можно только получить в Афганистане. Когда в Афган приходят вооруженные иностранцы, начинающие устанавливать у них свои порядки, да еще и силой — тогда все внутренние распри отходят на второй план. И афганцы, вчера враждовавшие между собой, сегодня объединяются и начинают долбить этих иностранцев.

- И мы очень сильно этот процесс ускорили и усилили?

- Конечно! Против нас все-равно возникло бы сопротивление. Но оно не таким мощным оказалось бы, не соверши мы две эти ошибки.

- Если резюмировать...

- Геополитически решение в той ситуации было абсолютно оправдано. А в исполнении этого решения согрешили ошибки. И, самое главное — то, как мы ушли из Афганистана, предав все свои интересы и предав президента Наджибуллу.

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