Ветер «северных»: надбавки для молодежи распространят на Карелию

«Северные» надбавки сотрудникам региональных бюджетных учреждений в возрасте до 30 лет могут уже в апреле распространить на жителей Карелии. Сейчас право на такие выплаты с первого дня работы имеют молодые специалисты Мурманской, Архангельской и Амурской областей, Республики Коми, Приморского края и других районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Первое чтение соответствующего законопроекта пройдет 20 февраля в заксобрании Карелии, сообщили «Известиям» в комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Общее ежегодное финансирование таких выплат обойдется субъекту в сумму около 34 млн рублей. Работу над соответствующими мерами ведут также муниципальные власти и представители бизнеса. При этом профсоюзы требуют убрать из законопроекта возрастной ценз.

Деньги без отработки

В декабре «Известия» сообщали, что власти Карелии работают над законопроектом, согласно которому россияне в возрасте до 30 лет смогут получать процентную надбавку за трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с первого же дня работы. В январе глава субъекта Артур Парфенчиков и спикер республиканского парламента Элиссан Шандалович внесли на рассмотрение депутатского корпуса соответствующий проект поправок в региональный закон о гарантиях и компенсациях.

Сейчас выплаты начисляются после того, как принятый на работу сотрудник проработал от шести месяцев до одного года в зависимости от места проживания. Каждый год ему начисляются дополнительные 10% «северных», до тех пор, пока размер доплаты не достигнет 50% от оклада. В полном объеме «северные» начинают выплачивать после 2,5 лет работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такая система затрудняет привлечение молодых кадров в бюджетные учреждения, считает член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев.

— На данный момент молодежь в возрасте до 30 лет получает процентную надбавку с первого дня работы в 13 субъектах (в Мурманской, Архангельской, Амурской областях, Республике Коми, Приморском крае и др.). Скоро к этим регионам присоединится и Республика Карелия, — заявил сенатор.

Депутаты заксобрания, по мнению политика, поддержат законопроект. Первое чтение запланировано на 20 февраля, а второе состоится в период с 15 по 25 марта. Таким образом, при поддержке инициативы молодые сотрудники смогут получать надбавки с апреля.

— Сегодня важно, чтобы и муниципальные власти, и бизнес республики также нашли возможность для выплаты «северных» молодым специалистам без отработки стажа, — отметил Игорь Зубарев.

Главы муниципальных образований уже получили соответствующие обращения, сообщили «Известиям» в пресс-службе главы Республики Карелия Артура Парфенчикова. Выплаты сотрудникам бизнеса предполагается закрепить в соглашении между правительством, профсоюзами и работодателями, пояснили «Известиям» в региональном управлении труда и занятости.

На данный момент в органах исполнительной власти Карелии работают 14 работников в возрасте до 30 лет, а в подведомственных учреждениях – 801. По подсчетам регионального правительства, объем средств по выплате процентной надбавки этим работникам составит 33 млн 749 тыс. рублей (в органах власти — 453 тыс. рублей, в учреждениях — 33 млн 296 тыс. рублей). Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов регионального бюджета, потому что фонд оплаты труда организаций, финансируемых из республиканской казны, планируется с учетом установления процентной надбавки к заработной плате в полном (максимальном) размере.

Остались за бортом

Законопроект может вызвать споры среди бюджетников муниципальных и региональных организаций, считает сенатор от Республики Коми, член комитета СФ по науке, образованию и культуре Валерий Марков.

— Они рассматривают только республиканский уровень, а муниципальный уровень почему-то вообще не трогают. Не совсем понятно, с чем это связано. Я думаю, что понимание это в регион не принесет. Тем более чиновников муниципального уровня больше, чем республиканского, — сказал он «Известиям».

Из законопроекта не должен быть убран возрастной ценз. Таким мнением с «Известиями» поделился председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков. Соответствующее предложение он выскажет он на рассмотрении инициативы в комитете заксобрания.

— Бывают случаи, девушки сразу после окончания университета рожают детей и только к 30 годам начинают карьеру. С принятием этого закона им придется зарабатывать северные надбавки несколько лет. По моему мнению, это несправедливо, — отметил глава организации.

По данным управления труда и занятости республики, по состоянию на 2020 год Карелии не хватает около 6 тыс. работников. Кроме того, в субъекте наблюдается и территориальный дисбаланс: рабочие места сосредоточены в основном в столице — Петрозаводске, в районах их недостаточно, а в лесных поселках просто нет.

Согласно данным, предоставленным «Известиям» компанией Headhunter, средняя оплата труда начинающих специалистов и студентов в регионе составила 29 тыс. рублей, хотя в большинстве резюме молодые специалисты указывали 25 тыс. рублей. Больше всего вакансий для них было в области торговли и IT. Должность директора по строительству стала самой высокооплачиваемой в Карелии в 2019 году (размер зарплаты достигал 150 тыс. рублей).

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о готовящейся отмене надбавок к зарплатам для работников северных регионов страны. Он также напомнил, что подобная дифференциация в оплате труда оправдана и традиционна.