«Весёлые картинки»: куда могут «распыляться» миллионные поступления ФБК в биткоинах, не указанные в финансовых отчётах

В Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС) направлено обращение о присвоении пожертвований руководством Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Алексея Навального. Его автор — юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло. Речь идёт о пожертвованиях ФБК в криптовалюте. Из опубликованного недавно отчёта сети штабов Навального следует, что в прошлом году на биткоин-кошелёк оппозиции поступило 9,7 млн рублей. Это в шесть раз меньше суммы, собранной в криптовалюте в 2017 году во время президентской кампании Навального (57,3 млн рублей). По подсчётам RT, в 2019-м биткоин-поступления ФБК составили по меньшей мере 45 млн рублей. Куда делась разница в 35,3 млн, остаётся непонятным. Эксперты предполагают, что эти деньги могли переводить на непубличные биткоин-кошельки, чтобы проще было запутать тех, кто захочет проверить финансовые потоки ФБК.

Ослабление хватки

Нанести «удар по единороссам» обещает команда Навального в своей свежей рассылке с просьбой о пожертвованиях. Через три месяца во многих регионах должны состояться выборы губернаторов и местных представительных органов власти. Для них и предназначен удар.

«Насколько сильным получится этот удар, зависит от нас с вами», — говорится в сообщении команды Навального.

Далее прилагается ссылка, перейдя по которой, можно сделать пожертвование.

Если верить отчёту, опубликованному главой сети штабов Навального Леонидом Волковым, в прошлом году аналогичный удар в финансовом выражении вышел в полтора раза слабее по сравнению с президентской кампанией Навального в 2018 году.

Сама кампания длилась 16 месяцев — с декабря 2016-го по апрель 2018 года, когда фонд «Пятое время года», через который велись дела, был исключён из ЕГРЮЛ по решению суда о его ликвидации. Отчёт Волков опубликовал сначала с данными на конец 2017-го, а потом в отдельном сообщении был подведён итог всей кампании. Сравнение будет именно с первым вариантом как с наиболее соответствующим годовому. Финансовый отчёт сети штабов за 2018 год по неизвестным причинам не публиковался.

Как написал в своём блоге Волков, сейчас речь идёт о «41 региональном штабе и федеральной структуре в Москве, координирующей работу сети».

В 2019 году сумма пожертвований на штабы составила 191,4 млн рублей, а в 2017-м им удалось собрать 275,4 млн рублей — почти в полтора раза больше. Но и штабов тогда было в два раза больше — 81.

Крипторазорение

При этом, согласно отчёту за 2017 год, сумма пожертвований в биткоинах составила 57,3 млн рублей. Это в шесть раз больше, чем в 2019 году, когда собрали 9,7 млн рублей в криптовалюте.

© leonidvolkov.ru

Примечательно, что только в январе 2018 года биткоин-кошелёк несистемной оппозиции пополнился на 9,21 млн рублей — сумму, сопоставимую с криптовалютным доходом за весь прошлый год.

© leonidvolkov.ru

Вместе с тем донаты через PayPal увеличились — с 27,82 млн рублей в 2017-м до 35,5 млн рублей в 2019-м (система работала до октября прошлого года).

Дырявый кошелёк

В свежем призыве донатить от команды Навального есть адрес биткоин-кошелька, на который можно переводить криптовалюту.

Это тот самый кошелёк Волкова, который заявлялся как временный до появления избирательного счёта. Но с тех пор и по сей день используется, как видно, только он, во всяком случае публично.

О том, как пополняется этот кошелёк перед каждым очередным «расследованием» ФБК, RT писал неоднократно. Во время предвыборных кампаний на него также поступали солидные пожертвования.

Так, по подсчётам RT, с 1 января по 1 декабря 2019 года на основной биткоин-кошелёк Волкова поступило 109,6 BTC — почти 45 млн рублей по курсу на конец года. Основные транши делались во время предвыборной гонки в Мосгордуму — с апреля по сентябрь.

В отчёте самого ФБК нет ни слова о криптовалютных поступлениях. Там говорится только об онлайн-платежах, общая сумма которых в 2019 году составила 82,3 млн рублей.

И если финансировать штабы предлагается в том числе и по ссылке на биткоин-кошелёк, то у ФБК такой формы нет. Фонд использует формулировку «онлайн-переводы через платёжный шлюз».

Входят ли криптовалютные пожертвования в эту категорию? Если нет, то все они причитаются штабам, а их сумма в отчёте составляет 9,7 млн рублей. Разница с выявленными RT поступлениями в 2019 году составляет по меньшей мере 35,3 млн рублей. Она нигде не отражена.

Бывший замглавы и юрист московского штаба Навального Виталий Серуканов предположил, что оставшиеся биткоины могли быть обналичены и легализованы через фирмы-прокладки, ассоциированные с сотрудниками ФБК.

«Уверен, у ФБК не один электронный кошелёк, есть ещё непубличные, — сказал RT Серуканов. — Главный вопрос: сколько всего средств прошло через эти кошельки, сколько потерялось по дороге и куда ушло? Наверняка у них есть сотрудники, которые обналичивают биткоины и регулярно вносят наличные суммы на счета юридических лиц-прокладок, связанных с сотрудниками ФБК».

Как полагает экс-сотрудник ФБК, однозначно можно утверждать одно: «Всё это направлено на то, чтобы запутать человека, который будет разбираться в финансовых потоках. Эти суммы могут переводиться на какие-то теневые траты. Отчёт Волкова нам не даёт никакого ответа на эти вопросы. Это просто «весёлые картинки», отчётом это назвать нельзя».

Леонид Волков

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© leonid.m.volkov

Отчёт в картинках

Ряд серьёзных финансовых несоответствий в отчёте штабов также обнаружил юрист Илья Ремесло, член Общественной палаты.

«Полагаю, Леонид Волков просто положил себе остаток денег в карман и куда-то их припрятал, — считает эксперт. — Любой может сложить количество транзакций (за 2019 год. — RT) и пересчитать их по курсу. Получится гораздо большая сумма, чем показывает Волков».

Ремесло выразил уверенность, что «оставшаяся сумма не тратилась на деятельность ФБК в 2019 году».

«Нет никаких данных, подтверждающих это, — документов и выписок из банка, — аргументирует юрист. — Готов заявить под запись: эти деньги были потрачены не на нужды ФБК. Если Волков считает иначе, пусть подаёт на меня в суд. Там мы с большим удовольствием разберёмся во всех этих перипетиях».

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что приход и расход в отчёте Волкова сходятся фактически до копейки: 191,4 млн рублей собрали и 191,4 млн рублей потратили (включая 8,8 млн рублей, замороженных следователями по «делу ФБК»).

«Обычно такого не бывает, должен быть какой-то остаток, непотраченные средства, — пояснил он в беседе с RT. — И нет никакой конкретики: указания, сколько конкретно на какой счёт поступило, выписок. Остаётся только верить на слово Волкову и его отчёту, который состоит из двух картинок».

Финансовые приливы

С этими сомнениями Илья Ремесло обратился в правоохранительные и налоговые органы.

«Я направил по этому поводу обращения в Генпрокуратуру и ФНС, чтобы этой ситуации была дана надлежащая оценка», — сообщил юрист.

Впрочем, повод для разбирательства имеется, и не один.

Так, каждый, кто жертвует штабам Навального биткоины, автоматически соглашается на оферту с некоммерческой организацией «Фонд защиты прав граждан «Штаб».

По данным источников RT в правоохранительных органах, «Штаб» может быть замешан в отмывании денежных средств, добытых третьими лицами преступным путём. Уголовное «дело ФБК» по соответствующей статье (п. «б» ч. 4 ст. 174) УК РФ было возбуждено Следственным комитетом России в августе 2019 года.

Финансовыми вливаниями в «Штаб», как выяснил RT в своём расследовании, занимается в том числе коммерческая фирма ООО «Страна приливов». На ней торговля мерчем ФБК, а принадлежит компания штатному юристу фонда Евгению Замятину. В прошлом году он внёс на счёт фирмы 8,6 млн рублей из собственных средств, происхождение которых неочевидно.

В частности, по данным RT, в 2019 году фирма потратила 10,8 млн рублей на пожертвования четырём подконтрольным фондам «защиты прав граждан» в регионах (в том числе и «Штабу») и выплаты 132 сотрудникам команды Навального.

Общая сумма поступлений компании в прошлом году, согласно имеющимся у RT финансовым данным, составила 15,4 млн рублей, а расходов — 17 млн рублей.

В отчёте Волкова по штабам за 2019 год говорится, что прибыль «фандрайзингового магазина» составила 6,5 млн рублей, а общие расходы на зарплату бюджета штабов Навального — 80,9 млн рублей (это основная расходная статья). Всего, по словам Волкова, речь идёт более чем о 180 сотрудниках.

В отчёте за 2017 год данных о числе сотрудников нет. Их зарплаты тогда также занимали первую строчку в расходах — 80,64 млн рублей, в то время как штабов, напомним, было в два раза больше.

Карманный круговорот криптовалюты

Как уже упоминалось, по мнению экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, миллионы неизвестного происхождения, поступающие на счета подконтрольных фондов и личные счета команды Навального, могут быть, помимо прочего, и обналиченной криптовалютой — «вторым бюджетом ФБК».

Это предположение подкрепляется тем, что коммерческая фирма у сотрудников ФБК не одна — они есть и в России, и за рубежом, а десятки миллионов обналиченных биткоинов не раз вносились на счета подконтрольных организаций, полагают эксперты.

Так, по данным Минюста, через подконтрольный ФБК фонд «Пятое время года» во время президентской кампании Навального легализовались биткоины. Проверка ведомства показала, что через счета этого фонда за 2017 год прошло 164 млн рублей.

«Фонд собирает средства в биткоинах, что предусматривает анонимность транзакций, тогда как анонимным жертвователям запрещается вносить деньги на счета зарегистрированных кандидатов в президенты», — заявил Минюст.

В 2018 году на основании этого аргумента, по решению Мещанского суда Москвы, «Пятое время года» было ликвидировано.

Аналогичная судьба может ожидать и Фонд защиты прав граждан «Штаб», куда сейчас призывает переводить пожертвования, в том числе и биткоины, команда Навального.

Арбитражный суд Башкортостана (фонд зарегистрирован в этой республике) должен был 9 июня рассматривать дело о банкротстве «Штаба». С соответствующим заявлением в суд обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №40. Поводом стала налоговая задолженность фонда в размере 4,2 млн рублей.

Судя по картотеке арбитражных дел, разбирательство вновь отложено — на этот раз до 8 сентября.

В случае признания «Штаба» банкротом его средства пойдут на погашение задолженности кредиторам.

В ФБК не могут об этом не знать, так как заявление о банкротстве «Штаба» было подано ещё в феврале. Поэтому нынешнее заявление команды Навального о намерении потратить собранные пожертвования на продвижение «умного голосования» выглядит как минимум неоднозначно по отношению к собственным сторонникам.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.