Весомый аргумент в противостоянии «Коалиции-СВ». Последствия реализации программы THOR-ER • 124 • Аналитика

Комментируя свежую информацию о проработке специалистами американских и западноевропейских военно-промышленных корпораций «Lockheed Martin», «Raytheon», MBDA и т.д. эскизных проектов перспективных дальнобойных управляемых артиллерийских снарядов, малозаметных сверхзвуковых ПКР большой дальности, высокоманевренных ЗУР-перехватчиков и ракет воздушного боя, а также иных передовых средств воздушно-космического нападения, ура-патриотически настроенные журналисты и обозреватели-завсегдатаи большинства отечественных новостных и военно-аналитических изданий зачастую склонны иронизировать и ставить под вопрос успешность последующих НИОКР с итоговым воплощением в железе того или иного тактико-технического задания, выданного оборонным ведомством США.





Между тем данный подход не имеет абсолютно ничего общего с объективным военно-техническим анализом, отражающим истинное положение дел в той или иной программе развития вооружений наших западных «коллег», что в итоге не позволит аудитории Рунета трезво оценить степень угрозы, исходящей от Объединённых ВС НАТО как в случае эскалации локальных конфликтов на ограниченных участках европейского, североатлантического или ближневосточного театров военных действий (ТВД), так и в случае эскалации глобального конфликта. Так, до недавнего времени на фоне пафосно анонсированных разработки и натурных испытаний опытных образцов дальнобойного 152-мм активно-реактивного снаряда с донным газогенератором (дальность действия порядка 65—70 км) для интеграции в боекомплекты перспективных САУ 2С35 «Коалиция-СВ» периодически фигурирующая в западноевропейском медиапространстве информация о проведении специалистами малоизвестной норвежской компании «Nordic Ammunition Company / Nammo» научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках амбициозного проекта перспективного артиллерийского снаряда «155 mm Solid Fuel RamJet» с интегральным ракетно-прямоточным двигателем так и не стала предметом интереса российских экспертных кругов.



Более того, макет-демонстратор снаряда 155 mm Solid Fuel RamJet, представленный на широкое обозрение публики в ходе парижской 26-й международной выставки вооружений и технологий «Eurosatory-2018» и опубликованный на страницах сотен зарубежных военно-аналитических площадок, неоднократно попадал под пресс иронической критики со стороны некоторых наших малоосведомлённых «диванных» экспертов-обозревателей, которые сочли данный проект «технически бесперспективным и экономически нецелесообразным».



Тактико-технические преимущества «ракетно-прямоточных» управляемых артиллерийских снарядов 155 mm Solid Fuel RamJet/XM1155 способны оспорить потенциал ствольной артиллерии РВиА России

В реальности же ситуация вокруг реализации проекта дальнобойного воздушно-реактивного управляемого артиллерийского снаряда 155 mm Solid Fuel RamJet обстоит совершенно иным образом, что, к огромному сожалению, открывает перед артиллерийскими подразделениями ракетных войск и артиллерии (РВиА) России далеко не радужные перспективы в гипотетических «артиллерийских дуэлях» как со стандартными американскими и западноевропейскими 155-мм полевыми буксируемыми гаубицами и САУ (немецкая САУ PzH-2000, американская M109A6 PIM, британская AS-90 и американская гаубица M777A2), так и с перспективными штатовскими САУ M1299, оснащаемыми более совершенными орудиями с заметно более высоким ресурсом ствола и длиной 58 калибров, обеспечивающей улучшение баллистических качеств в сравнении со штатными орудиями М284 с длиной ствола 39 калибров.



В частности, в то время как большинство наших обозревателей и военных экспертов склонялись к мнению о том, что столкнувшийся с недофинансированием, а также высочайшей капитало- и наукоёмкостью изготовления узлов комбинированных ракетно-прямоточных двигателей проект 155 mm Solid Fuel RamJet находится на грани «заморозки», свою лепту в поддержку реализации уникального проекта специалистов норвежской «Nammo» решила внести штаб-квартира американского военно-промышленного гиганта «Raytheon Missiles & Defense», которая, воспользовавшись наработками норвежцев, в одночасье трансформировалась из рядового партнёра норвежско-американской программы разработки снаряда с ПВРД/ИРПД THOR-ER (Tactical High-speed Offensive RamJet) в головного подрядчика проекта XM1155. В то же время вся проектно-конструкторская документация «Nammo» в рамках проектирования комбинированного/интегрального РПД была чудесным образом перепродана ещё одному западноевропейскому предприятию, специализирующемуся на разработке прямоточных воздушно-реактивных двигателей, — нидерландской организации «Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek». К такому мнению можно прийти, основываясь на данных военно-аналитического издания militaryparitet.com («Военный паритет»), ссылающегося на компетентные источники в Центре развития боевых возможностей ВС США/военной научно-исследовательской лаборатории «Picantinny» («Пикатинни-Арсенал»), штаб-квартире «Raytheon», а также оборонном ведомстве США.



Столь рьяная заинтересованность Пентагона и высокопоставленных представителей «Рэйтеона» в продолжении реализации программы THOR-ER в целом и получившего индекс XM1155 проекта артиллерийского снаряда с интегральным РПД 155 mm Solid Fuel RamJet в частности абсолютно не вызывает удивления, ведь применение данных снарядов в боекомплектах вышеперечисленных западноевропейских и американских гаубиц и САУ позволит артиллерийским подразделениям сухопутных войск стран-участниц Североатлантического альянса не только установить паритет, но и добиться тотального господства в гипотетических контрбатарейных «дуэлях» со ствольной артиллерией РВиА России на дистанциях более 80 км.



В частности, в отличие от стандартных донных газогенераторов, размещаемых в классических управляемых артиллерийских снарядах семейства M982 «Excalibur», интегральные ракетно-прямоточные двигатели перспективных снарядов XM1155 смогут похвастаться следующим спектром технических преимуществ.



В первую очередь это в разы более длительный период выгорания порошкообразного алюминиевого или пастообразного топливного заряда, обеспечивающий снаряду удельный импульс тяги порядка 400—500 с, в то время как классические донные газогенераторы-ускорители удерживают данный параметр на уровне 240—300 с. В два раза более высокий удельный импульс тяги позволит перспективным управляемым артиллерийском снарядам XM1155 наносить удары по стратегически важной военной инфраструктуре и огневым позициям артиллерии противника на удалении 120—130 км и более (в оперативной глубине), почти в 2—2,5 раза превосходя показатели «Экскалибуров», «Краснополей-Д» и т.д.



Во-вторых, это возможность оснащения газогенераторов данных интегральных ракетно-прямоточных двигателей системой регулирования интенсивности подачи порошко-/пастообразного заряда в камеру сгорания с глубиной порядка 7:1, благодаря чему, к примеру, на маршевом участке траектории полёта данный ИРПД может функционировать в экономичном режиме (с тягой порядка 20%), обеспечивая 155-мм снаряду XM1155 скорость полёта 600—700 м/с, в то время как на терминальном участке траектории клапан газогенератора будет открываться полностью, обеспечивая максимальную интенсивность подачи топливного заряда в камеру сгорания, что позволит снаряду достичь скорости 1000—1300 м/с и заметно большей кинетической энергии для нанесения максимального ущерба атакуемому объекту. Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы



Вследствие этого более высокая скорость полёта на терминальном участке траектории значительно осложнит задачи по обнаружению, взятию на «сопровождение на проходе» и итоговому перехвату снарядов XM1155 посредством войсковых ЗРК, состоящих на вооружении войск ПВО СВ России, ведь самоходные ЗРК семейства «Тор-М1В/2У/МКМ» обладают максимальной скоростью поражаемой цели порядка 700 м/с (и это не говоря уже об ограничениях по эффективной отражающей поверхности перехватываемых объектов). Куда более высоким потенциалом противодействия снарядам XM1155 смогут похвастаться перспективные войсковые ЗРК «Бук-М3», располагающие ЗУР 9М317МА с высокочувствительными активными радиолокационными ГСН «Сланец», а также самоходные зенитно-артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», боекомплект которых может быть представлен 57-мм управляемыми артиллерийскими снарядами.



Между тем применение архидорогих ракет-перехватчиков 9М317МА против миниатюрных снарядов XM1155 можно считать настоящей утопией с экономической точки зрения, в то время как даже батарея «Дериваций-ПВО» не сможет отразить массированный удар снарядами XM1155, поскольку СУВ данных зенитно-артиллерийских комплексов не является многоканальной. Единственным действенным шагом в данной ситуации может стать «разморозка» аналогичной программы разработки 152- и 203-мм управляемых ракетно-прямоточных артиллерийских снарядов для САУ «Мста-С/Коалиция-СВ» и «Малка», анонсированной тремя годами ранее высокопоставленными представителями научно-производственного объединения «Сплав». Комментируя свежую информацию о проработке специалистами американских и западноевропейских военно-промышленных корпораций «Lockheed Martin», «Raytheon», MBDA и т.д. эскизных проектов перспективных дальнобойных управляемых артиллерийских снарядов, малозаметных сверхзвуковых ПКР большой дальности, высокоманевренных ЗУР-перехватчиков и ракет воздушного боя, а также иных передовых средств воздушно-космического нападения, ура-патриотически настроенные журналисты и обозреватели-завсегдатаи большинства отечественных новостных и военно-аналитических изданий зачастую склонны иронизировать и ставить под вопрос успешность последующих НИОКР с итоговым воплощением в железе того или иного тактико-технического задания, выданного оборонным ведомством США.Между тем данный подход не имеет абсолютно ничего общего с объективным военно-техническим анализом, отражающим истинное положение дел в той или иной программе развития вооружений наших западных «коллег», что в итоге не позволит аудитории Рунета трезво оценить степень угрозы, исходящей от Объединённых ВС НАТО как в случае эскалации локальных конфликтов на ограниченных участках европейского, североатлантического или ближневосточного театров военных действий (ТВД), так и в случае эскалации глобального конфликта. Так, до недавнего времени на фоне пафосно анонсированных разработки и натурных испытаний опытных образцов дальнобойного 152-мм активно-реактивного снаряда с донным газогенератором (дальность действия порядка 65—70 км) для интеграции в боекомплекты перспективных САУ 2С35 «Коалиция-СВ» периодически фигурирующая в западноевропейском медиапространстве информация о проведении специалистами малоизвестной норвежской компании «Nordic Ammunition Company / Nammo» научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках амбициозного проекта перспективного артиллерийского снаряда «155 mm Solid Fuel RamJet» с интегральным ракетно-прямоточным двигателем так и не стала предметом интереса российских экспертных кругов.Более того, макет-демонстратор снаряда 155 mm Solid Fuel RamJet, представленный на широкое обозрение публики в ходе парижской 26-й международной выставки вооружений и технологий «Eurosatory-2018» и опубликованный на страницах сотен зарубежных военно-аналитических площадок, неоднократно попадал под пресс иронической критики со стороны некоторых наших малоосведомлённых «диванных» экспертов-обозревателей, которые сочли данный проект «технически бесперспективным и экономически нецелесообразным».В реальности же ситуация вокруг реализации проекта дальнобойного воздушно-реактивного управляемого артиллерийского снаряда 155 mm Solid Fuel RamJet обстоит совершенно иным образом, что, к огромному сожалению, открывает перед артиллерийскими подразделениями ракетных войск и артиллерии (РВиА) России далеко не радужные перспективы в гипотетических «артиллерийских дуэлях» как со стандартными американскими и западноевропейскими 155-мм полевыми буксируемыми гаубицами и САУ (немецкая САУ PzH-2000, американская M109A6 PIM, британская AS-90 и американская гаубица M777A2), так и с перспективными штатовскими САУ M1299, оснащаемыми более совершенными орудиями с заметно более высоким ресурсом ствола и длиной 58 калибров, обеспечивающей улучшение баллистических качеств в сравнении со штатными орудиями М284 с длиной ствола 39 калибров.В частности, в то время как большинство наших обозревателей и военных экспертов склонялись к мнению о том, что столкнувшийся с недофинансированием, а также высочайшей капитало- и наукоёмкостью изготовления узлов комбинированных ракетно-прямоточных двигателей проект 155 mm Solid Fuel RamJet находится на грани «заморозки», свою лепту в поддержку реализации уникального проекта специалистов норвежской «Nammo» решила внести штаб-квартира американского военно-промышленного гиганта «Raytheon Missiles & Defense», которая, воспользовавшись наработками норвежцев, в одночасье трансформировалась из рядового партнёра норвежско-американской программы разработки снаряда с ПВРД/ИРПД THOR-ER (Tactical High-speed Offensive RamJet) в головного подрядчика проекта XM1155. В то же время вся проектно-конструкторская документация «Nammo» в рамках проектирования комбинированного/интегрального РПД была чудесным образом перепродана ещё одному западноевропейскому предприятию, специализирующемуся на разработке прямоточных воздушно-реактивных двигателей, — нидерландской организации «Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek». К такому мнению можно прийти, основываясь на данных военно-аналитического издания militaryparitet.com («Военный паритет»), ссылающегося на компетентные источники в Центре развития боевых возможностей ВС США/военной научно-исследовательской лаборатории «Picantinny» («Пикатинни-Арсенал»), штаб-квартире «Raytheon», а также оборонном ведомстве США.Столь рьяная заинтересованность Пентагона и высокопоставленных представителей «Рэйтеона» в продолжении реализации программы THOR-ER в целом и получившего индекс XM1155 проекта артиллерийского снаряда с интегральным РПД 155 mm Solid Fuel RamJet в частности абсолютно не вызывает удивления, ведь применение данных снарядов в боекомплектах вышеперечисленных западноевропейских и американских гаубиц и САУ позволит артиллерийским подразделениям сухопутных войск стран-участниц Североатлантического альянса не только установить паритет, но и добиться тотального господства в гипотетических контрбатарейных «дуэлях» со ствольной артиллерией РВиА России на дистанциях более 80 км.В частности, в отличие от стандартных донных газогенераторов, размещаемых в классических управляемых артиллерийских снарядах семейства M982 «Excalibur», интегральные ракетно-прямоточные двигатели перспективных снарядов XM1155 смогут похвастаться следующим спектром технических преимуществ.В первую очередь это в разы более длительный период выгорания порошкообразного алюминиевого или пастообразного топливного заряда, обеспечивающий снаряду удельный импульс тяги порядка 400—500 с, в то время как классические донные газогенераторы-ускорители удерживают данный параметр на уровне 240—300 с. В два раза более высокий удельный импульс тяги позволит перспективным управляемым артиллерийском снарядам XM1155 наносить удары по стратегически важной военной инфраструктуре и огневым позициям артиллерии противника на удалении 120—130 км и более (в оперативной глубине), почти в 2—2,5 раза превосходя показатели «Экскалибуров», «Краснополей-Д» и т.д.Во-вторых, это возможность оснащения газогенераторов данных интегральных ракетно-прямоточных двигателей системой регулирования интенсивности подачи порошко-/пастообразного заряда в камеру сгорания с глубиной порядка 7:1, благодаря чему, к примеру, на маршевом участке траектории полёта данный ИРПД может функционировать в экономичном режиме (с тягой порядка 20%), обеспечивая 155-мм снаряду XM1155 скорость полёта 600—700 м/с, в то время как на терминальном участке траектории клапан газогенератора будет открываться полностью, обеспечивая максимальную интенсивность подачи топливного заряда в камеру сгорания, что позволит снаряду достичь скорости 1000—1300 м/с и заметно большей кинетической энергии для нанесения максимального ущерба атакуемому объекту.Вследствие этого более высокая скорость полёта на терминальном участке траектории значительно осложнит задачи по обнаружению, взятию на «сопровождение на проходе» и итоговому перехвату снарядов XM1155 посредством войсковых ЗРК, состоящих на вооружении войск ПВО СВ России, ведь самоходные ЗРК семейства «Тор-М1В/2У/МКМ» обладают максимальной скоростью поражаемой цели порядка 700 м/с (и это не говоря уже об ограничениях по эффективной отражающей поверхности перехватываемых объектов). Куда более высоким потенциалом противодействия снарядам XM1155 смогут похвастаться перспективные войсковые ЗРК «Бук-М3», располагающие ЗУР 9М317МА с высокочувствительными активными радиолокационными ГСН «Сланец», а также самоходные зенитно-артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», боекомплект которых может быть представлен 57-мм управляемыми артиллерийскими снарядами.Между тем применение архидорогих ракет-перехватчиков 9М317МА против миниатюрных снарядов XM1155 можно считать настоящей утопией с экономической точки зрения, в то время как даже батарея «Дериваций-ПВО» не сможет отразить массированный удар снарядами XM1155, поскольку СУВ данных зенитно-артиллерийских комплексов не является многоканальной. Единственным действенным шагом в данной ситуации может стать «разморозка» аналогичной программы разработки 152- и 203-мм управляемых ракетно-прямоточных артиллерийских снарядов для САУ «Мста-С/Коалиция-СВ» и «Малка», анонсированной тремя годами ранее высокопоставленными представителями научно-производственного объединения «Сплав». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





124 Источник Похожие новости "Служу Советскому Союзу!" Зачем иностранцы носят форму Красной армии Не по плану: саудовские стратеги терпят поражение в нефтяной войне Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы Вопросы выживаемости в субмарине: как спасаются экипажи подлодок Американцы приписывают китайцам «опасную двусмысленность» ядерной стратегии В США предлагают построить полицейское государство, чтобы победить Китай Новости партнеров