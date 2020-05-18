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Весомый аргумент в противостоянии «Коалиции-СВ». Последствия реализации программы THOR-ER
18 мая 2020, 05:55 • 124 • Аналитика
Комментируя свежую информацию о проработке специалистами американских и западноевропейских военно-промышленных корпораций «Lockheed Martin», «Raytheon», MBDA и т.д. эскизных проектов перспективных дальнобойных управляемых артиллерийских снарядов, малозаметных сверхзвуковых ПКР большой дальности, высокоманевренных ЗУР-перехватчиков и ракет воздушного боя, а также иных передовых средств воздушно-космического нападения, ура-патриотически настроенные журналисты и обозреватели-завсегдатаи большинства отечественных новостных и военно-аналитических изданий зачастую склонны иронизировать и ставить под вопрос успешность последующих НИОКР с итоговым воплощением в железе того или иного тактико-технического задания, выданного оборонным ведомством США.
Между тем данный подход не имеет абсолютно ничего общего с объективным военно-техническим анализом, отражающим истинное положение дел в той или иной программе развития вооружений наших западных «коллег», что в итоге не позволит аудитории Рунета трезво оценить степень угрозы, исходящей от Объединённых ВС НАТО как в случае эскалации локальных конфликтов на ограниченных участках европейского, североатлантического или ближневосточного театров военных действий (ТВД), так и в случае эскалации глобального конфликта. Так, до недавнего времени на фоне пафосно анонсированных разработки и натурных испытаний опытных образцов дальнобойного 152-мм активно-реактивного снаряда с донным газогенератором (дальность действия порядка 65—70 км) для интеграции в боекомплекты перспективных САУ 2С35 «Коалиция-СВ» периодически фигурирующая в западноевропейском медиапространстве информация о проведении специалистами малоизвестной норвежской компании «Nordic Ammunition Company / Nammo» научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках амбициозного проекта перспективного артиллерийского снаряда «155 mm Solid Fuel RamJet» с интегральным ракетно-прямоточным двигателем так и не стала предметом интереса российских экспертных кругов.
Более того, макет-демонстратор снаряда 155 mm Solid Fuel RamJet, представленный на широкое обозрение публики в ходе парижской 26-й международной выставки вооружений и технологий «Eurosatory-2018» и опубликованный на страницах сотен зарубежных военно-аналитических площадок, неоднократно попадал под пресс иронической критики со стороны некоторых наших малоосведомлённых «диванных» экспертов-обозревателей, которые сочли данный проект «технически бесперспективным и экономически нецелесообразным».
Тактико-технические преимущества «ракетно-прямоточных» управляемых артиллерийских снарядов 155 mm Solid Fuel RamJet/XM1155 способны оспорить потенциал ствольной артиллерии РВиА России
В реальности же ситуация вокруг реализации проекта дальнобойного воздушно-реактивного управляемого артиллерийского снаряда 155 mm Solid Fuel RamJet обстоит совершенно иным образом, что, к огромному сожалению, открывает перед артиллерийскими подразделениями ракетных войск и артиллерии (РВиА) России далеко не радужные перспективы в гипотетических «артиллерийских дуэлях» как со стандартными американскими и западноевропейскими 155-мм полевыми буксируемыми гаубицами и САУ (немецкая САУ PzH-2000, американская M109A6 PIM, британская AS-90 и американская гаубица M777A2), так и с перспективными штатовскими САУ M1299, оснащаемыми более совершенными орудиями с заметно более высоким ресурсом ствола и длиной 58 калибров, обеспечивающей улучшение баллистических качеств в сравнении со штатными орудиями М284 с длиной ствола 39 калибров.
В частности, в то время как большинство наших обозревателей и военных экспертов склонялись к мнению о том, что столкнувшийся с недофинансированием, а также высочайшей капитало- и наукоёмкостью изготовления узлов комбинированных ракетно-прямоточных двигателей проект 155 mm Solid Fuel RamJet находится на грани «заморозки», свою лепту в поддержку реализации уникального проекта специалистов норвежской «Nammo» решила внести штаб-квартира американского военно-промышленного гиганта «Raytheon Missiles & Defense», которая, воспользовавшись наработками норвежцев, в одночасье трансформировалась из рядового партнёра норвежско-американской программы разработки снаряда с ПВРД/ИРПД THOR-ER (Tactical High-speed Offensive RamJet) в головного подрядчика проекта XM1155. В то же время вся проектно-конструкторская документация «Nammo» в рамках проектирования комбинированного/интегрального РПД была чудесным образом перепродана ещё одному западноевропейскому предприятию, специализирующемуся на разработке прямоточных воздушно-реактивных двигателей, — нидерландской организации «Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek». К такому мнению можно прийти, основываясь на данных военно-аналитического издания militaryparitet.com («Военный паритет»), ссылающегося на компетентные источники в Центре развития боевых возможностей ВС США/военной научно-исследовательской лаборатории «Picantinny» («Пикатинни-Арсенал»), штаб-квартире «Raytheon», а также оборонном ведомстве США.
Столь рьяная заинтересованность Пентагона и высокопоставленных представителей «Рэйтеона» в продолжении реализации программы THOR-ER в целом и получившего индекс XM1155 проекта артиллерийского снаряда с интегральным РПД 155 mm Solid Fuel RamJet в частности абсолютно не вызывает удивления, ведь применение данных снарядов в боекомплектах вышеперечисленных западноевропейских и американских гаубиц и САУ позволит артиллерийским подразделениям сухопутных войск стран-участниц Североатлантического альянса не только установить паритет, но и добиться тотального господства в гипотетических контрбатарейных «дуэлях» со ствольной артиллерией РВиА России на дистанциях более 80 км.
В частности, в отличие от стандартных донных газогенераторов, размещаемых в классических управляемых артиллерийских снарядах семейства M982 «Excalibur», интегральные ракетно-прямоточные двигатели перспективных снарядов XM1155 смогут похвастаться следующим спектром технических преимуществ.
В первую очередь это в разы более длительный период выгорания порошкообразного алюминиевого или пастообразного топливного заряда, обеспечивающий снаряду удельный импульс тяги порядка 400—500 с, в то время как классические донные газогенераторы-ускорители удерживают данный параметр на уровне 240—300 с. В два раза более высокий удельный импульс тяги позволит перспективным управляемым артиллерийском снарядам XM1155 наносить удары по стратегически важной военной инфраструктуре и огневым позициям артиллерии противника на удалении 120—130 км и более (в оперативной глубине), почти в 2—2,5 раза превосходя показатели «Экскалибуров», «Краснополей-Д» и т.д.
Во-вторых, это возможность оснащения газогенераторов данных интегральных ракетно-прямоточных двигателей системой регулирования интенсивности подачи порошко-/пастообразного заряда в камеру сгорания с глубиной порядка 7:1, благодаря чему, к примеру, на маршевом участке траектории полёта данный ИРПД может функционировать в экономичном режиме (с тягой порядка 20%), обеспечивая 155-мм снаряду XM1155 скорость полёта 600—700 м/с, в то время как на терминальном участке траектории клапан газогенератора будет открываться полностью, обеспечивая максимальную интенсивность подачи топливного заряда в камеру сгорания, что позволит снаряду достичь скорости 1000—1300 м/с и заметно большей кинетической энергии для нанесения максимального ущерба атакуемому объекту.
Вследствие этого более высокая скорость полёта на терминальном участке траектории значительно осложнит задачи по обнаружению, взятию на «сопровождение на проходе» и итоговому перехвату снарядов XM1155 посредством войсковых ЗРК, состоящих на вооружении войск ПВО СВ России, ведь самоходные ЗРК семейства «Тор-М1В/2У/МКМ» обладают максимальной скоростью поражаемой цели порядка 700 м/с (и это не говоря уже об ограничениях по эффективной отражающей поверхности перехватываемых объектов). Куда более высоким потенциалом противодействия снарядам XM1155 смогут похвастаться перспективные войсковые ЗРК «Бук-М3», располагающие ЗУР 9М317МА с высокочувствительными активными радиолокационными ГСН «Сланец», а также самоходные зенитно-артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», боекомплект которых может быть представлен 57-мм управляемыми артиллерийскими снарядами.
Между тем применение архидорогих ракет-перехватчиков 9М317МА против миниатюрных снарядов XM1155 можно считать настоящей утопией с экономической точки зрения, в то время как даже батарея «Дериваций-ПВО» не сможет отразить массированный удар снарядами XM1155, поскольку СУВ данных зенитно-артиллерийских комплексов не является многоканальной. Единственным действенным шагом в данной ситуации может стать «разморозка» аналогичной программы разработки 152- и 203-мм управляемых ракетно-прямоточных артиллерийских снарядов для САУ «Мста-С/Коалиция-СВ» и «Малка», анонсированной тремя годами ранее высокопоставленными представителями научно-производственного объединения «Сплав».
Евгений Даманцев
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