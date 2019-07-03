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Весомый аргумент: почему в Пентагоне задумались о переводе военных на диету без углеводов
03 июля 2019, 01:09 • 26 • В мире
Командование специальных операций США (SOCOM) рассматривает предложение перевести американских солдат на кетогенную диету — режим питания, при котором из рациона почти полностью исключаются углеводы. По мнению экспертов ведомства, такая мера повысит боеготовность военнослужащих и поможет им сбросить лишний вес, поскольку проблема ожирения остро стоит в ВС США. Если Пентагон переведёт военных на кетодиету, им придётся отказаться в том числе и от пиццы и пива, которые присутствуют в армейских столовых. Новый режим питания планируется опробовать в подразделениях «морских котиков», сообщают американские СМИ. Аналитики указывают, что инициатива может исходить от лоббистов, которые стремятся изменить рынок военных поставок.
Пицца в полевой столовой армии США в Ираке © U.S. Army / Flickr
Командование специальных операций США может серьёзно изменить рацион питания американских военных, исключив из него углеводы, и перевести их на так называемую кетогенную диету, включающую только белки и жиры. Об этом сообщает американское СМИ Military Times.
Отмечается, что в таком случае американским солдатам придётся отказаться от сладких газированных напитков и пиццы в военной столовой, а также от пива, которое они могут купить в магазинах военной базы.
Инициатива исходит от директора SOCOM по науке и технологиям Лизы Сандерс. Она полагает, что такая диета положительно повлияет на боеспособность подразделений. По данным издания, в первую очередь нововведение может затронуть морской спецназ США SEAL, известный как «морские котики».
«Одно из последствий пребывания в состоянии кетоза (результат соблюдения кетогенной диеты. — RT) — изменение реакции организма на кислородное голодание. Вы можете дольше оставаться под водой и не испытывать конвульсий от нехватки кислорода», — приводит издание доклад Сандерс, который она представила на конференции сил спецназначения.
Со временем такой режим питания может распространиться и на всех американских военнослужащих, отмечает издание. В исследовании, на основе которого Сандерс внесла своё предложение, участвовали кадеты Корпуса подготовки офицеров запаса (американского аналога военных кафедр).
«Фундаментом диеты являются мясные продукты, яйца, рыба, курица, сыр, масло, семена, орехи и некрахмалистые овощи. Ключевой или основной питательный элемент — это жир», — цитирует издание автора исследования — кинезиолога Джеффа Волека, профессора отделения гуманитарных наук Университета штата Огайо.
Диетический контроль
Американские армейские СМИ отмечают, что Пентагон и раньше задумывался о применении кетогенной диеты, однако откладывал её испытания из-за высокой сложности. Кроме того, военные юристы напоминали, что право командования США заставлять солдат переходить на спорные, по мнению учёных, планы питания может быть оспорено в суде.
Кетогенная диета появилась как средство борьбы с детской эпилепсией в 1920-х годах. В конце 1980-х и начале 1990-х годов она получила популярность среди любителей циклических видов спорта и бодибилдеров, которые стали прибегать к ней для быстрой потери веса.
Данная диета требует тщательного соблюдения режима питания, без поблажек и выходных. Это означает, что военнослужащий, получающий определённый набор продуктов на базе, будет вынужден следовать такому режиму питания и в отпуске, и в увольнительных. Чтобы следить за состоянием кетоза, требуется регулярно сдавать анализы — в случае неправильного режима питания диета может навредить здоровью.
Чтобы перевести на кетогенную диету контингент Вооружённых сил США, потребуется изменить состав всех армейских сухпайков и готовых припасов, в которых традиционно много высококалорийных углеводосодержащих продуктов. Однако один из авторов исследования профессор Джефф Волек считает, что это, наоборот, снизит стоимость питания для американских солдат и моряков.
«Кетогенная диета отличается высоким содержанием жиров, что снижает её стоимость. Основу данной диеты составляют жиры, а калории жира могут обходиться очень дёшево», — приводит слова Волека Military Times.
Подобные исследования и процессы могут свидетельствовать о приходе новых игроков на рынок военных поставок в США, считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.
«Сегодня в США проходит передел больших зон бизнес-влияния, на которые начинают приходить новые «гиганты». Никто и никак не хочет заботиться о здоровье американских солдат, просто сейчас кетогенные диеты, которые позволяют сбросить вес и сделать более эффективной еду, стали модными. Мы становимся свидетелями того, как Америка шаг за шагом начинает меняться в целом. Я полагаю, что передел рынка начнётся с поставок питания, а дальше это перейдёт в такие вещи, как обмундирование и т. д.», — отметил эксперт в беседе с RT.
Он добавил, что принятие и реализация этой программы зависят от лоббистов, которые будут пытаться провести данную инициативу.
Назревшая проблема
Рассмотреть переход на новый режим питания Пентагон могла вынудить проблема с уровнем физической подготовки военных, считают эксперты. Согласно данным издания Army Times, 31% добровольцев в возрасте от 17 до 24 лет оказываются непригодными к несению службы.
«Крупнейшая причина признания потенциальных солдат непригодными к службе, составляющая 31% случаев, — ожирение», — сообщил в 2018 году на ежегодной встрече Ассоциации Армии США в Вашингтоне генерал-майор Фрэнк Мут, который отвечает за набор новобранцев в Сухопутные войска США.
Это проблема не только добровольцев и новобранцев, но и военных, находящихся на действительной службе.
Американский журнал профилактической медицины в 2016 году опубликовал доклад, согласно которому на 2015 год доля находящихся на действительной военной службе лиц, которые по соотношению роста и массы тела имеют избыточный вес, составила 7,8%, что на 73% выше показателей 2011 года.
В 2018 году корпорация RAND провела исследование среди 18 тыс. военнослужащих всех родов и видов войск США — у 66% из них были зафиксированы избыточный вес или ожирение. Больше всего солдат с избыточным весом, принимавших участие в исследовании, оказалось в Сухопутных силах (69,4%), на втором месте оказалась Береговая охрана (67,8%), на третьем — ВМС (64,6%), затем ВВС (63,1%). Замыкал рейтинг Корпус морской пехоты, где из выбранных для осмотра солдат 60,9% имели избыточный вес.
Американские военные эксперты отмечают, что такая ситуация негативно влияет на бюджет, поскольку растёт стоимость медицинского обслуживания.
«Министерство обороны ежегодно тратит $1,5 млрд на медицинское обслуживание, связанное с избыточным весом, для действующих военнослужащих, ветеранов и членов их семей, при этом из-за проблем со здоровьем военнослужащих, вызванных ожирением, мы теряем 650 000 человеко-дней в год», — приводит Army Times слова генерал-лейтенанта в отставке Томаса Спора.
Проблема лишнего веса американских военных в США начала складываться после Второй мировой войны, когда армейский рацион был пересмотрен, напомнил Сергей Судаков.
Исследования калорийного баланса в армейском пайке ведутся и в России, отметил в разговоре с RT военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
«У России есть специальный технический комитет, который следит за тем, что происходит по части питания военнослужащих во всех армиях мира, и пытается брать оттуда лучшее… У американцев, при их гигантском военном бюджете, есть возможность поупражняться в совершенствовании питания своих военных», — отметил Виктор Баранец.
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