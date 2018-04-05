Весомые аргументы: Москва назвала условия, при которых признает выводы следствия по делу Скрипаля

Россия признает выводы в расследовании инцидента с отравлением Скрипалей, если они будут базироваться на неопровержимых фактах. Об этом заявили в российской делегации в ОЗХО. Кроме того, обязательным условием является участие в деле специалистов из РФ. Однако Лондон отказывается от совместного расследования, ссылаясь на то, что Москва «с высокой долей вероятности» несёт ответственность за нападение на экс-сотрудника ГРУ и его дочь. Лондон поддержали другие государства ЕС, отказавшись принять предложенный российской стороной совместный проект заявления по итогам специального заседания ОЗХО.

Россия готова признать итоги расследования по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери только в том случае, если выводы будут сделаны на основе реальных фактов и с привлечением российской стороны. Об этом заявил представитель российской делегации в ОЗХО, замминистра промышленности и торговли, замглавы госкомиссии по химическому разоружению Георгий Каламанов.

«Россия признает выводы любого расследования — тем более что в данном случае затронута сфера компетенции ОЗХО, а не только интересы Великобритании, — если оно будет базироваться на неопровержимых фактах с соблюдением всех имеющихся международно-правовых процедур и с обязательным участием в этом деле российской стороны», — цитирует Каламанова Интерфакс.

По его словам, Москва и исполнительный совет ОЗХО полностью отстранены от расследования. Он также отметил, что остаётся неясным, чем конкретно занималась группа экспертов организации в Великобритании.

«В техсекретариате ОЗХО заявляют, что могут поделиться имеющимися в его распоряжении сведениями лишь с согласия британской стороны. Это абсолютно ненормальная, я бы даже сказал больше — подрывающая целостность нашей организации ситуация», — подчеркнул он.

Ранее в постпредстве России при организации сообщили, что из 13 вопросов, направленных ОЗХО по делу Скрипаля, по существу ответили только на один.

#Скрипаль Постпредство России при ОЗХО: Москва изучает предоставленные ОЗХО ответы по делу Скрипаля. Отмечается, что ОЗХО ответила по существу только на один Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

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