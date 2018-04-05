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Весомые аргументы: Москва назвала условия, при которых признает выводы следствия по делу Скрипаля
05 апреля 2018, 03:54 • 111 • В мире
Россия признает выводы в расследовании инцидента с отравлением Скрипалей, если они будут базироваться на неопровержимых фактах. Об этом заявили в российской делегации в ОЗХО. Кроме того, обязательным условием является участие в деле специалистов из РФ. Однако Лондон отказывается от совместного расследования, ссылаясь на то, что Москва «с высокой долей вероятности» несёт ответственность за нападение на экс-сотрудника ГРУ и его дочь. Лондон поддержали другие государства ЕС, отказавшись принять предложенный российской стороной совместный проект заявления по итогам специального заседания ОЗХО.
Reuters
Россия готова признать итоги расследования по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери только в том случае, если выводы будут сделаны на основе реальных фактов и с привлечением российской стороны. Об этом заявил представитель российской делегации в ОЗХО, замминистра промышленности и торговли, замглавы госкомиссии по химическому разоружению Георгий Каламанов.
По его словам, Москва и исполнительный совет ОЗХО полностью отстранены от расследования. Он также отметил, что остаётся неясным, чем конкретно занималась группа экспертов организации в Великобритании.
«В техсекретариате ОЗХО заявляют, что могут поделиться имеющимися в его распоряжении сведениями лишь с согласия британской стороны. Это абсолютно ненормальная, я бы даже сказал больше — подрывающая целостность нашей организации ситуация», — подчеркнул он.
Ранее в постпредстве России при организации сообщили, что из 13 вопросов, направленных ОЗХО по делу Скрипаля, по существу ответили только на один.
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