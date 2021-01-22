«Весомое преимущество»: российская армия получила первые комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин»

Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки АЗТК 1Б75 «Пенициллин» поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщили в компании-разработчике комплекса, концерне «Вега». Комплекс предназначен для поиска огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также стартовых площадок зенитных и тактических ракет потенциального противника. Эксперты отмечают, что комплекс, работающий на новых принципах обнаружения, значительно усилит артиллерийские соединения.

В Вооружённые силы России поступила первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки АЗТК 1Б75 «Пенициллин». Об этом сообщил генеральный директор концерна «Вега» (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев.

«В декабре 2020 года в соответствии с заключённым контрактом передали заказчику первую партию (комплекса «Пенициллин». — RT)», — цитируют Михеева РИА Новости.

Комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки и определения позиций артиллерийских орудий, миномётов, реактивных систем залпового огня, а также стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.

Обнаружение огневых точек осуществляется с помощью фиксирования акустических и тепловых сигналов от выстрелов и разрывов. Это позволяет получить точные координаты позиций противника, которые отображаются на электронной карте.

Комплекс АЗТК 1Б75 «Пенициллин» был разработан специалистами АО «НИИ Вектор», входящего в состав концерна «Вега».

Впервые о его существовании стало известно весной 2017 года, когда был продемонстрирован опытный образец комплекса. На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» был представлен макет «Пенициллина», причём его внешний вид отличался от первоначальных опытных образцов. Тем не менее общая архитектура комплекса, его функции и возможности остались прежними.

Государственные испытания комплекса успешно завершились в декабре 2018 года.

Новые принципы

Ранее на вооружении российской армии находились комплексы артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы, которые определяли залпы снарядов и пуски ракет с помощью радиолокационных станций, а также звукометрические комплексы, оснащённые только акустическими приборами.

По данным открытых источников, в отличие от этой техники комплекс «Пенициллин» обнаруживает позиции противника, используя новый принцип совмещения тепловой и звуковой разведки. Таким образом, подавить его с помощью средств радиоэлектронной борьбы невозможно. Кроме того, такая технология позволяет системе не выдавать своё местоположение из-за излучения радиолокационной станции, но при этом сохранять высокую точность. Координаты одиночной цели, ведущей стрельбу, «Пенициллин» может получить в среднем за пять секунд. Комплекс способен успешно обнаруживать цели в полосе шириной до 25 км.

РИА Новости

© Игорь Зарембо

Разработчики отмечают, что традиционно корректировку артиллерийского огня осуществляют военнослужащие-наводчики, которые работают на передовой линии конфликта с высоким риском для жизни. «Пенициллин» же может работать на безопасном удалении от противника в полностью автоматическом режиме, что сводит к минимуму влияние человеческого фактора на его эффективность.

«Пенициллин» может проводить обслуживание стрельбы как одной батареи, так и поочерёдно каждой батареи дивизиона. Также установка обеспечивает взаимодействие с абонентами автоматизированной системы управления тактического и оперативного звена. Дальность радиосвязи с внешними абонентами — до 40 км», — сообщали ранее в «Росэлектронике».

В состав комплекса входят несколько звукоприёмников, устанавливаемых на поверхности земли, а также мачты с оптико-электронным модулем, размещаемые на шасси грузового автомобиля — в качестве опытных образцов использовался КамАЗ.

Сам оптико-электронный модуль «Пенициллин-ОЭМ», состоит из шести тепловизионных и шести телевизионных камер.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что новые принципы работы позволяют комплексу не только обнаруживать огневые позиции, но и определять, какие типы батарей на них расположены.

«За счёт обработки сигнала, который получен в звуковом диапазоне или от следа снаряда в воздухе траектории реактивных или кинетических снарядов, эта специальная вычислительная техника способна достаточно точно определить координаты вражеской артиллерии и стартующих баллистических ракет. К тому же эта система способна составить сигнатуры, портреты типовых объектов артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет тактического класса», — пояснил Мураховский.

Он добавил, что системы «Пенициллин» будут встроены в автоматизированную систему управления войсками, в единое разведывательное информационное пространство, поэтому данные, которые они получат, немедленно попадут в разведывательно-ударные, разведывательно-огневые контуры, в том числе в ракетные войска и артиллерию российской армии, авиацию, ВКС.

«Это позволит практически в режиме реального времени подавлять или уничтожать огневые средства противника. «Пенициллин» усилит возможности российских артиллеристов. Безусловно, это важный элемент системы разведки, но не единственный. Сюда также входят и звукометрические комплексы в более низких эшелонах организационно-штатных структур российских ракетных войск и артиллерии: например, радиолокационные станции типа «Зоопарк» и ряд других средств, которые позволяют в целом получать достоверную, своевременную, актуальную информацию о целях противника», — рассказал военный эксперт.

Усиление артиллерии

В 2018 году, когда АЗТК 1Б75 «Пенициллин» успешно прошёл госиспытания, а в сети были опубликованы видеоматериалы с его участием, к нему проявили интерес и за рубежом. Так, американское военно-аналитическое издание The National Interest писало, что у России появилось новое средство для уничтожения тяжёлой артиллерии.

В материале отмечалось, что западные радиолокационные системы — американский Hughes AN/TSQ-51 и шведско-норвежский ARTHUR — в силу своих особенностей испытывают трудности с обнаружением небольших снарядов и подвержены мерам противорадиолокационного воздействия. В свою очередь, то, что российскую систему нельзя обнаружить традиционными методами, делает её нечувствительной к контрударам артиллерии, констатируют авторы The National Interest.

Комплекс артиллерийской разведки АЗТК 1Б75 «Пенициллин»

© Ростех / YouTube

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что такие системы, как «Пенициллин», необходимы артиллерии, поскольку они позволяют довольно быстро обнаруживать цели, которые необходимо уничтожить во время контрбатарейной стрельбы.

«Комплекс типа «Пенициллина» вычисляет звук и место разрыва и по этим данным рассчитывает точные координаты артиллерийской батареи противника либо реактивной системы залпового огня, вследствие чего у российских артиллеристов появляется возможность нанести точный удар», — отметил эксперт.

То, что этот комплекс работает на новом принципе совмещения тепловой и звуковой разведки, а его радиоэлектронное подавление невозможно, является «весомым преимуществом на современном театре военных действий», подчеркнул Юрий Кнутов.

«Если использовать сочетание двух принципов станций «Пенициллин» и, например, «Зоопарк», то в интервале до пяти минут можно подавить артиллерию противника, полностью её уничтожив», — подчеркнул Кнутов.

Эти комплексы будут интегрированы в новую единую систему управления тактического звена, что позволит мгновенно передавать координаты противника на артиллерийские системы и мгновенно наносить удары, добавил Юрий Кнутов.

«Такие системы, как «Пенициллин», необходимы артиллеристам, они, несомненно, усилят их возможности. Сегодня мало артиллерийских систем, которые способны за одну-две минуты с вероятностью 90% подавить противника», — заключил военный эксперт.