Вэсэушники отказались выполнять приказ командира и убили его

Морские пехотинцы ВСУ отказались выполнять приказ и застрелили своего командира, сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР.

По её информации, командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ Палас приказал офицеру 88-го батальона бригады капитану Голику возглавить диверсионно-разведывательную группу и осуществить вылазку под Старогнатовкой.

Подчинённые Голика отказались от выполнение этого приказа. Мотивом для этого послужил провал прошлой вылазки с большой потерей личного состава.

Офицер пытался запугать подчинённых военным трибуналом, после чего один из морпехов выстрелил в него. Инцидент произошёл 9 мая.

По информации пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, вэсэушники решили обставить смерть Голика как боевое ранение в результате обстрела со стороны Донецка.