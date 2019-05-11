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Вэсэушники отказались выполнять приказ командира и убили его
11 мая 2019, 21:54 • 51 • В мире
В страхе из-за результатов прошлой вылазки морпехи ВСУ отказались выполнять приказ командира и застрелили его.
Морские пехотинцы ВСУ отказались выполнять приказ и застрелили своего командира, сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР.
По её информации, командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ Палас приказал офицеру 88-го батальона бригады капитану Голику возглавить диверсионно-разведывательную группу и осуществить вылазку под Старогнатовкой.
Подчинённые Голика отказались от выполнение этого приказа. Мотивом для этого послужил провал прошлой вылазки с большой потерей личного состава.
Офицер пытался запугать подчинённых военным трибуналом, после чего один из морпехов выстрелил в него. Инцидент произошёл 9 мая.
По информации пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, вэсэушники решили обставить смерть Голика как боевое ранение в результате обстрела со стороны Донецка.
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