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Весеннее солнце "убьёт" коронавирус: Эксперт предсказал спад инфекции с наступлением тёплой погоды

19 февраля 2020, 11:54  •  22 • Политика
Весеннее солнце поможет в борьбе с коронавирусом. Как только температура воздуха поднимется, активность инфекции пойдёт на спад, уверен начальник центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами Президента Российской Федерации Георгий Сапронов.
В борьбе с коронавирусом поможет и погода. Такое мнение высказал начальник центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами Президента Российской Федерации Георгий Сапронов на пресс-конференции на тему "Тайны Уханя. Кто скрывает реальный масштаб коронавируса?".
По его словам, вирус не зависит от погоды напрямую, однако частично подпадает под категорию сезонных заболеваний, так как распространяется воздушно-капельным путём. Это означает, что когда весеннее солнце начнёт пригревать, активность коронавируса должна существенно снизиться, приводит слова специалиста Nation News.
Также Сапронов отметил, что российские власти предприняли достаточное количество мер для того, чтобы не допустить проникновения вирусной инфекции в страну. На 100% исключить этого, конечно, невозможно. Тем не менее изоляция заражённых является очень эффективным способом, так как для передачи коронавируса требуется очень тесный контакт с больным в клинической форме, указал специалист.

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