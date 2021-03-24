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"Весеннее обострение": россияне высмеяли стратегию Зеленского по "деоккупации" Крыма

24 марта 2021, 21:05  •  195 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Странные действия украинских властей вызывают лишь недоумение
Лидер украинцев Владимир Зеленский росчерком пера подтвердил начало реализации стратегии по "деоккупации" Крымского полуострова. Очередные попытки президента Незалежной поднять вопрос о Крыме вызывают лишь смех у пользователей Сети.
Так, на Украине вступил в силу грозный документ, в котором расписаны шаги киевского режима по "возвращению" Крымского полуострова в состав Незалежной. На Крым собираются воздействовать с помощью дипломатии, экономики, информационной обработки и даже неких военных действий.
Как считают украинцы, такой указ демонстрирует мировому сообществу, что Незалежная никогда не отступит от своих притязаний на российский полуостров. Такой выпад со стороны Украины породил бурную реакцию.
"Чем дольше Киев концентрируется на Крыме и Донбассе, вместо экономики своей страны – тем быстрее развалятся. Поэтому я позитивно оцениваю все их напрасные усилия", "Ему бы Киев деоккупировать для начала", "Крым уж 300 раз перекрестился от "счастья" находиться в составе Окраины", "Когда слышишь про все эти планы "деоккупации" неизменно вспоминается старый анекдот: собрались муравьи навалять слону, и рассуждают как бы это получше сделать: "Нам главное его повалить, а там ногами запинаем!" "Весеннее обострение в действии", – остроумно реагируют на очередные вести с Украины читатели РИА "Новости".
Напомним, 23 марта стало известно, что Украина решила продлить антироссийские санкции. Под опалой продолжают находиться юрлица и граждане.

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