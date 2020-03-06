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Веселье до смерти: Известный шахматист с Украины и его девушка найдены мёртвыми в Москве

06 марта 2020, 13:35  •  147 • В мире
В Москве найдены мёртвыми известный шахматист с Украины Станислав Богданович и его девушка Александра Вернигора. По предварительным данным, молодые люди отравились веселящим газом.
Как сообщает РЕН ТВ, ребят нашли в квартире на Кастанаевской улице. У 27-летнего Богдановича и 18-летней Александры на головах были пакеты, рядом с погибшими лежали шарики с закисью азота. Предварительно, ребята отравились веселящим газом, уточняет Mash.
По имеющимся данным, Станислав Богданович является украинским шахматистом. В 2013 году он стал чемпионом страны по быстрым шахматам, в 2017 году получил звание гроссмейстера.
Девушка также увлекалась шахматами и училась в МГУ.
Недавно Богданович принял участие в шахматном интернет-матче между Россией и Украиной, где выступил за команду РФ.
После этого он подвергся травле на Украине и даже попал в список "Миротворца".

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