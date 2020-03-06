Веселье до смерти: Известный шахматист с Украины и его девушка найдены мёртвыми в Москве

Как сообщает РЕН ТВ, ребят нашли в квартире на Кастанаевской улице. У 27-летнего Богдановича и 18-летней Александры на головах были пакеты, рядом с погибшими лежали шарики с закисью азота. Предварительно, ребята отравились веселящим газом, уточняет Mash.

По имеющимся данным, Станислав Богданович является украинским шахматистом. В 2013 году он стал чемпионом страны по быстрым шахматам, в 2017 году получил звание гроссмейстера.

Девушка также увлекалась шахматами и училась в МГУ.

Недавно Богданович принял участие в шахматном интернет-матче между Россией и Украиной, где выступил за команду РФ.

После этого он подвергся травле на Украине и даже попал в список "Миротворца".