|
Весь цвет армии
25 мая 2018, 18:24 • 113 • Карикатуры
Украинские военнослужащие в очередной раз пошли против воли верховного главнокомандующего. Так, бойцы первого феодосийского отдельного батальона Морской пехоты выступили против смены цвета беретов.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
19 мая 2018, 07:39
|
23 мая 2018, 04:09
|
24 мая 2018, 10:39
|
19 мая 2018, 04:09
|
21 мая 2018, 09:54
|
22 мая 2018, 19:04
|
24 мая 2018, 15:54