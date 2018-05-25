Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Европе началась аллергия на Украину (Руслан Осташко)
От монет до гильз: хобби, ведущее в историю
Халатность и хищение: фигурантами дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» стали руково...
Любовь Ташкента к Вашингтону: стадия взаимной симпатии
Главная / Карикатуры

Весь цвет армии

25 мая 2018, 18:24  •  113 • Карикатуры

Украинские военнослужащие в очередной раз пошли против воли верховного главнокомандующего. Так, бойцы первого феодосийского отдельного батальона Морской пехоты выступили против смены цвета беретов.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

113
Источник
Похожие новости
23 мая 2018, 17:39
Редкая птица
23 мая 2018, 20:54
Предупрежден, значит не вооружен
21 мая 2018, 13:39
В дефолтном состоянии

24 мая 2018, 16:24
СМИтают инакомыслие
25 мая 2018, 18:24
Весь цвет армии
17 мая 2018, 21:54
Миссия невыполнима
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 мая 2018, 07:39
Украли или "нарушили"? Космические и оборонные показатели от Счётной палаты
23 мая 2018, 04:09
Внук легендарного министра иностранных дел СССР Алексей Громыко: Дело Скрипаля развалится, а «Северный поток-2» защитят от Трампа
24 мая 2018, 10:39
«Превратили в село»: Мариупольцам стыдно за парад вышиванки
19 мая 2018, 04:09
«Ставка на технологический рывок»: какие вопросы обсуждал Путин с военными и оружейниками в Сочи
21 мая 2018, 09:54
А они как побегут
22 мая 2018, 19:04
Шокирующие последствия реформы образования (Д. Перетолчин, Д. Таран)
24 мая 2018, 15:54
Украинских морпехов уволили за демарш перед Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.