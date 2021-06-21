Весь смысл участия США в саммите уместился в одном предложении

Сенатор Алексей Пушков указал на главный фактор, который исключил сближение США и России после саммита в Женеве. Чтобы объяснить весь смысл участия Штатов в саммите и "внезапное" введение новых санкций после него - сенатору хватило одного предложения.

Алексей Пушков не выразил удивления новым санкциям США против России из-за "Северного потока – 2". Он отметил, что подобный выпад Штатов после саммита был вполне ожидаемым. Сенатор подчеркнул, что Россия обычно рассматривает саммиты, как переход к новой фазе в отношениях с другой страной – фазе улучшений, а у Вашингтона другой подход.

Сенатор напомнил о том, что американская сторона исключала изначально возможность "перезагрузки" отношений, не собиралась оставлять в покое "Северный поток – 2" и ни разу не сделала даже намека на отказ или на пересмотр санкций. Всё это можно объяснить одним предложением, в котором уместился смысл участия США во встрече.

"Байден, и Блинкен с самого начала подчеркивали, что рассматривают саммит как площадку для обсуждения ВАЖНЫХ ДЛЯ США ВОПРОСОВ, а не как повод для изменения отношения к России и ее политике", - написал в своём Telegram-канале Пушков, напомнив словами президента России Владимира Путина о том, что "иллюзий никаких нет и быть не может".