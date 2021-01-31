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Весь потенциал "выбросили в помойку": Песков об отношениях России и Европы

31 января 2021, 17:05  •  181 • Политика
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Политика Брюсселя не дает наладить нормальный диалог
В Кремле прокомментировали отношения России и Евросоюза. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нашей стране необходимо развивать сотрудничество со странами Европы. Однако Брюссель регулярно делает такие заявления и ведет такую политику, что это не представляется возможным.
На фоне последних событий Европа практически уничтожила потенциал отношений с Россией, его просто "выбросили в помойку", подчеркнул Песков. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1". Его слова цитирует сайт "Вести.ру".
Напомним, ранее представители ЕС анонсировали обсуждение новых санкций против нашей страны после того, как задержали оппозиционного политика Алексея Навального. Рестрикции могут коснуться и "Северного потока – 2" – депутаты Европарламента требуют заморозить строительство газопровода.
О том, как санкции могут повлиять на реализацию проекта, ранее высказались эксперты. Так, один из них отметил, что строительству ограничения, возможно, и не помешают. Однако по завершении "Северному потоку – 2" может грозить долгий простой.

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