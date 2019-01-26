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«Весь порядок действий расписан»: почему Порошенко призвал «не ждать штурма лавр»

26 января 2019, 22:09  •  88 • Украина
Пётр Порошенко заявил, что украинские власти якобы не ускоряют процесс перехода храмов в новую религиозную структуру, а «штурма лавр» сразу после создания раскольнической церкви не будет, поскольку «всему своё время». Между тем 26 января Министерство культуры Украины обязало УПЦ и ещё четыре религиозные организации сменить названия. По словам экспертов, глава государства фактически шантажирует верующих и священников, заставляя их «добровольно» перейти в ПЦУ. При этом аналитики отмечают, что подобные заявления звучат от представителя светской власти, которая не должна вмешиваться в дела церкви.
 
© SERGEI SUPINSKY / AFP
 

Власти Украины якобы не будут ускорять процесс перехода храмов из канонической Украинской православной церкви в новообразованную ПЦУ. Такое заявление сделал Пётр Порошенко в эфире передачи «Рождественские встречи» на телеканале «Украина».

«И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего, — нет. Всему своё время, и не надо это ускорять, мы дали возможность всем сделать свой выбор», — сказал украинский лидер.

По его словам, действующие власти Киева «сделали всё возможное», чтобы верующие смогли выбирать, в какой церкви им молиться. При этом президент Украины подчеркнул, что не может назвать себя «очень верующим человеком».

«У каждого свой путь к Богу, и уж точно нельзя кичиться этим, потому что церковь — это что-то очень личное», — пояснил он.

Порошенко также отметил, что создание на Украине новой религиозной структуры стало объединяющим фактором для государства, при этом якобы более важным, чем референдум о независимости 1991 года.

«Открылись двери к Богу... Духовная независимость важнее», — указал он.

  • Глава православной церкви Украины митрополит Епифаний
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Как считает замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, в словах Петра Порошенко есть прямая угроза Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Здесь фактически расписан весь порядок действий украинской власти, которая намерена силой обратить в свою веру. Им дано время на то, чтобы они подумали и всеми приходами пришли в лоно новой церкви, иначе начнутся захваты, насильственные передачи приходов. Если прихожане не сделают это добровольно, то это сделают силой», — подчеркнул эксперт.

«Это просто шантаж, и самое тревожное в этом заявлении то, что оно сделано от имени светской власти, которая показывает прямую заинтересованность в ликвидации прихожан канонической УПЦ», — отметил Шатров.

По его словам, налицо «очень печальный и тревожный сигнал».

«Мне кажется, что на это должны обратить внимание все те, кто в Европе ратуют за права человека, за свободу совести и за отделение церкви от государства, что является цивилизованной формой взаимоотношений между религиозными организациями и светской властью во всех европейских странах», — заметил Шатров в беседе с RT.

«Отчуждение после выборов»

Ранее Порошенко заявлял, что якобы уже «свыше 100 общин» изъявили желание присоединиться к новой церкви Украины. При этом «почётный патриарх» ПЦУ Филарет рассчитывает, что в скором времени будет установлен контроль над Почаевской и Киево-Печерской лаврами, принадлежащими УПЦ МП. По его мнению, сделано это будет «законными методами».

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Вероятно, речь идёт о законодательной инициативе о юрисдикции религиозных общин, которую ранее приняла Верховная рада. Согласно документу, прихожане могут вносить изменения в устав этих организаций и менять их юрисдикцию, если за это проголосуют не менее двух третей членов прихода.

Также в конце прошлого года вступили в силу нормы о переименовании религиозных организаций, имеющих «структурный центр на территории страны-агрессора, оккупировавшей территорию Украины или совершившей против неё военную атаку».

В этой связи 26 января стало известно, что Министерство культуры Украины обязало пять религиозных организаций, включая каноническую УПЦ, изменить свои названия.

  • Президент Украины Пётр Порошенко
  • © MYKOLA LAZARENKO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Напомним, что в декабре 2018 года состоялся так называемый объединительный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церковных структур была образована одна новая — так называемая поместная православная церковь Украины. В начале 2019-го Священный синод Константинопольского патриархата подписал томос о предоставлении автокефалии новой религиозной структуре.

Вместе с тем Порошенко, несмотря на постоянные заявления о том, что церковный вопрос никак не связан с государственной властью, присутствовал на обоих мероприятиях, а позднее отправился в своеобразный «томос-тур», занимаясь продвижением среди населения «новой церкви» и привлечением электората в преддверии президентских выборов.

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Политолог Иван Мезюхо считает, что Порошенко действительно не заинтересован в «ускорении» процесса перехода, поскольку это может негативно отразиться на его рейтинге в преддверии президентских выборов. Впрочем, эксперт полагает, что в случае победы на выборах наступление на УПЦ будет продолжаться.

«Безусловно, Порошенко не заинтересован в том, чтобы отчуждение имущества Украинской православной церкви в массовом порядке происходило до президентских выборов, поскольку это может негативно повлиять на его рейтинг. Он действительно частично ориентируется на праворадикальное украинское меньшинство, которое всегда активно на выборах, но тем не менее рассчитывает на то, что жители Центральной Украины также отдадут свой голос за него», — полагает Мезюхо.

Эксперт добавил, что сейчас изъятие имущества канонической церкви происходит в основном в сельских районах страны.

«Порошенко имеет, наверное, какие-то договорённости с украинскими раскольниками и рассчитывает на то, что после его потенциальной победы процесс отчуждения имущества будет завершён. Конечно, Порошенко хитрит. Но своим заявлением он недвусмысленно намекает на то, что наступление на УПЦ будет продолжено», — заключил политолог.

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