Весь пар – в пиар. Почему решение Зеленского по гражданству для россиян - популистский пшик

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства россиянам. Но не всем, а тем, кто в России «преследуется за политические убеждения» или имеет «особые заслуги» перед Незалежной. Например, воюющим в АТО на Донбассе, переименованном в ООС, на стороне Киева.

Однако, похоже, как и во многих других решениях Киева, весь «пар ушел в свисток» снова. Сухая статистика: в 2018-м году паспорт гражданина Украины получили всего 126 бывших россиян. А за период 2014-2018 гг. поменяли российское гражданство на украинское менее 6500 человек. Причем, львиная доля таких «переехавших» пришлось на 2014-2016 годы, когда, помимо откровенных русофобов туда кинулись и восторженные «демократические романтики», ожидавшие небывалого расцвета «демократической» Незалежной после победы майдана.

А вот в обратном направлении поток выглядит совсем иначе. В прошлом году российские паспорта получили свыше 83 тысяч человек, еще около 65 тысяч граждан Украины обзавелись в России видом на жительство. А всего к началу нынешнего года Россия, начиная с 2014 года, пополнилась более чем 353 тысячами новых граждан из Незалежной. Причем, это без учета жителей Крыма. Так что, кроме пиара, никаких реальных последствий это решение Зеленского вряд ли будет иметь. Тем более, в масштабах страны.

Впрочем, спикер российской Госдумы Вячеслав Володин высказал иное мнение по поводу происходящего.

- Заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — заявил он. - США и Великобритании стали не нужны у себя просители политического убежища из России. Содержать их затратно, через какой то период времени перестают отрабатывать заказ, разочаровываются в своих хозяевах, начинают выступать с разоблачительными заявлениями, одним словом, сплошные проблемы с ними. Это все стало основанием для того, чтобы тех, кто просит политическое убежище, отправлять на Украину.

- Сегодня миграция граждан Украины в Россию и страны Европы составляет миллионы. Люди массово уезжают из Украины в поисках работы. Только в России трудятся до 3 миллионов украинцев, почти каждый 8-ой житель Украины работает за ее пределами, — объяснил Володин, подчеркнув, что поднимать вопрос о предоставлении гражданства следует, когда есть запрос на тех, кто получит более хорошо оплачиваемую работу, причем, им сохранят право на родной язык, исповедание своей религии, так как это ключевые вопросы. — А на Украине нет работы, уровень жизни низкий, и когда президент Украины начинает приглашать граждан других стран в государство, где каждая сфера жизни охвачена кризисом, это абсолютный популизм.

А не троллит ли г-н Володин украинского президента?

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