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Весь мир взмолился об амнистии для косаток из приморской тюрьмы

01 марта 2019, 15:39  •  121 • В мире
11 косаток и 87 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье уже несколько недель будоражат западные соцсети. Теперь уже весь мир взмолился об амнистии для косаток. Призыв к спасению поддержали не только обыватели, но даже звезды Голливуда.
В Сети уже несколько недель одной из самых обсуждаемых новостей является заточение в "китовой тюрьме" в Приморье 11 косаток и 87 белух. В том числе, как уверяют экологи, и детенышей. Судя по сообщениям интернет-пользователей, теперь уже весь мир взмолился об амнистии для косаток из приморской тюрьмы. Об этом просят и в Европе, и в Америке.
К зову обывателей и экологов присоединились и звезды Голливуда - актриса Памела Андерсон, написавшая открытое письмо российскому лидеру, а также актер Леонардо Ди Каприо, который у себя в соцсети обратился к подписчикам с просьбой подписать петицию "против бесчеловечного захвата косаток и белух" в нашей стране.
"Пожалуйста, подпишите эту петицию и присоединяйтесь ко мне в выступлении против бесчеловечного захвата косаток и белух в России", - просит у себя в Twitter Ди Каприо.
А открытое письмо Андерсон к Владимиру Путину было опубликовано на днях на сайте Международного фонда защиты животных IFAW.
"Я понимаю, что российское правительство предприняло первые шаги по освобождению этих великолепных существ обратно в дикую природу, в их родные воды российского Дальнего Востока. Я очень благодарна за эту новость, - сообщает актриса. - Я понимаю, что окончательное решение еще не принято, чтобы выпустить косаток и белух обратно в дикую природу, и я с уважением прошу вас разрешить это, приказав освободить их".
Там же она указала и то, на что надеется: над возвращением косаток и белух в дикую природу российское правительство будет работать вместе с экологами.
"Новости о "китовой тюрьме" возле Находки, ледяных условиях и страданиях косаток и белух вызывают беспокойство у международного сообщества", - написала Памела и не покривила душой.
В Сети сейчас активно собираются различные петиции для спасения косаток и белух: "Они должны жить в дикой природе", "Свободу косаткам!", а условия проживания в приморской "китовой тюрьме" интернет-пользователи считают "пытками".
"Один из 98 китов, содержащихся в ледяных российских водах, пропал без вести. В результате президент Путин заявил властям, что они должны определить судьбу оставшихся китов в течение одной недели", - сообщает National Geographic.
В ответ люди написали, что это, скорее всего, не "побег", а косатка была убита, и "держат кулаки", чтобы киты поскорее получили долгожданную амнистию.
Please sign this petition and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. https://t.co/OED9zJ9fnz
— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 26 февраля 2019 г.
One of the 98 whales being held in freezing Russian waters has gone missing. As a result, President Putin has told authorities that they must determine the fate of the remaining whales within one week https://t.co/8wxR0zox02
— National Geographic (@NatGeo) 22 февраля 2019 г.
First Japan and now Russia smh. Let these beautiful creatures be free now !!!!!
— Alexa (@krazykool36) 22 февраля 2019 г.
Owners of the Russian whaling prison & # 39; are in charge of illegally capturing beluga & khaki & killer whales & # 39; s https://t.co/iBd0ExhZ7H pic.twitter.com/B7XssQp4DM
— Nepal Jagran (@NepalJagran) 28 февраля 2019 г.

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