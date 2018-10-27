«Весь мир смотрит на нас»: В Турции стартовал четырехсторонний саммит по Сирии

В Стамбуле начался саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции по поводу ситуации в Сирии.

Первый в истории четырехсторонний саммит с участием глав России, Германии, Франции и Турции стартовал в Стамбуле. Главы четырёх государств собрались в турецком городе, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Сообщается, что мероприятие проходит во дворце Вахдеттин на Босфоре. Согласно графику, на встречу президентов России, Франции, Турции и канцлера Германии отведено порядка трёх часов. Предполагается, что после завершения встречи лидеры выступят с совместным заявлением по Сирии.

Стоит отметить, что перед четырехсторонней встречей президент России Владимир Путин отдельно поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.