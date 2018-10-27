|
«Весь мир смотрит на нас»: В Турции стартовал четырехсторонний саммит по Сирии
27 октября 2018, 21:24 • 78 • Политика
В Стамбуле начался саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции по поводу ситуации в Сирии.
Первый в истории четырехсторонний саммит с участием глав России, Германии, Франции и Турции стартовал в Стамбуле. Главы четырёх государств собрались в турецком городе, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.
Сообщается, что мероприятие проходит во дворце Вахдеттин на Босфоре. Согласно графику, на встречу президентов России, Франции, Турции и канцлера Германии отведено порядка трёх часов. Предполагается, что после завершения встречи лидеры выступят с совместным заявлением по Сирии.
Стоит отметить, что перед четырехсторонней встречей президент России Владимир Путин отдельно поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Подпишитесь на нас
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
24 октября 2018, 02:24
|
26 октября 2018, 16:09
|
22 октября 2018, 01:39
|
23 октября 2018, 00:24
|
24 октября 2018, 16:54
|
21 октября 2018, 22:24
|
22 октября 2018, 21:09