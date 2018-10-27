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«Весь мир смотрит на нас»: В Турции стартовал четырехсторонний саммит по Сирии

27 октября 2018, 21:24  •  78 • Политика
В Стамбуле начался саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции по поводу ситуации в Сирии.
Первый в истории четырехсторонний саммит с участием глав России, Германии, Франции и Турции стартовал в Стамбуле. Главы четырёх государств собрались в турецком городе, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.
Сообщается, что мероприятие проходит во дворце Вахдеттин на Босфоре. Согласно графику, на встречу президентов России, Франции, Турции и канцлера Германии отведено порядка трёх часов. Предполагается, что после завершения встречи лидеры выступят с совместным заявлением по Сирии.
Стоит отметить, что перед четырехсторонней встречей президент России Владимир Путин отдельно поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Весь мир смотрит на нас сегодня. Я надеюсь, что переговоры пройдут в искреннем и конструктивном ключе, и что мы оправдаем ожидания», - сказал президент Турции перед началом переговоров.

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