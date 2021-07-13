|
Весь майдан на Кубе в одном фоторазоблачении
13 июля 2021, 16:35 • 207 • Политика
Журналистка Юлия Витязева с помощью одного фото смогла разоблачить слухи о толпах протестующих во время кубинского майдана.
Она выложила твит некоего пользователя Twitter JC, которая разместила у себя фотографию бунтующей Кубы. На снимке, сделанном с высоты птичьего полёта, можно увидеть набережную, до отказа забитую людьми, которые размахивают флагами и транспарантами.
Ниже Витязева выложила точно такую же фотографию, но уже с совершенно другим сопроводительным текстом: "Ликование по случаю отставки президента Египта Мубарака. Тысячи египетских участников антиправительственных протестов вышли на марш в Александрии. Египет, 11 февраля 2011 года".
Скриншот:Twitter/@Vityzeva
Примечательно, что фейк, распространяемый в Twitter, было довольно просто опровергнуть и без газетной статьи. Если присмотреться к снимку, то можно заметить, что протестующие размахивают египетскими флагами, а не кубинскими.
Напомним, на Кубе впервые за много лет произошли массовые протесты против Коммунистической партии. Митингующие требуют проведения свободных выборов и решения социальных проблем.
На ситуацию уже успели отреагировать власти США. Советник президента Соединённых Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон поддерживает свободу слова и собраний на Кубе и жёстко осуждает любое насилие в отношении "мирных протестующих".
Подпишитесь на нас
207
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июля 2021, 23:10
|
08 июля 2021, 15:35
|
10 июля 2021, 12:30
|
09 июля 2021, 02:35
|
10 июля 2021, 14:20
|
08 июля 2021, 17:25
|
11 июля 2021, 04:05