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Весь майдан на Кубе в одном фоторазоблачении

13 июля 2021, 16:35  •  207 • Политика
Журналистка Юлия Витязева с помощью одного фото смогла разоблачить слухи о толпах протестующих во время кубинского майдана.
Она выложила твит некоего пользователя Twitter JC, которая разместила у себя фотографию бунтующей Кубы. На снимке, сделанном с высоты птичьего полёта, можно увидеть набережную, до отказа забитую людьми, которые размахивают флагами и транспарантами.
Viva Cuba libre. Viva la libertad (Да здравствует свободная Куба. Да здравствует свобода), - пишет JC.
Ниже Витязева выложила точно такую же фотографию, но уже с совершенно другим сопроводительным текстом: "Ликование по случаю отставки президента Египта Мубарака. Тысячи египетских участников антиправительственных протестов вышли на марш в Александрии. Египет, 11 февраля 2011 года".
Обожаю такое! - шутит Витязева, намекая на то, что данный приём манипуляции информации крайне распространён среди тех, кто раскачивает протесты в чужих странах.
Скриншот:Twitter/@Vityzeva
Примечательно, что фейк, распространяемый в Twitter, было довольно просто опровергнуть и без газетной статьи. Если присмотреться к снимку, то можно заметить, что протестующие размахивают египетскими флагами, а не кубинскими.
Напомним, на Кубе впервые за много лет произошли массовые протесты против Коммунистической партии. Митингующие требуют проведения свободных выборов и решения социальных проблем.
На ситуацию уже успели отреагировать власти США. Советник президента Соединённых Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон поддерживает свободу слова и собраний на Кубе и жёстко осуждает любое насилие в отношении "мирных протестующих".

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