Весь майдан на Кубе в одном фоторазоблачении

Журналистка Юлия Витязева с помощью одного фото смогла разоблачить слухи о толпах протестующих во время кубинского майдана.

Она выложила твит некоего пользователя Twitter JC, которая разместила у себя фотографию бунтующей Кубы. На снимке, сделанном с высоты птичьего полёта, можно увидеть набережную, до отказа забитую людьми, которые размахивают флагами и транспарантами.

Viva Cuba libre. Viva la libertad (Да здравствует свободная Куба. Да здравствует свобода), - пишет JC.

Ниже Витязева выложила точно такую же фотографию, но уже с совершенно другим сопроводительным текстом: "Ликование по случаю отставки президента Египта Мубарака. Тысячи египетских участников антиправительственных протестов вышли на марш в Александрии. Египет, 11 февраля 2011 года".

Обожаю такое! - шутит Витязева, намекая на то, что данный приём манипуляции информации крайне распространён среди тех, кто раскачивает протесты в чужих странах.

Скриншот:Twitter/@Vityzeva

Примечательно, что фейк, распространяемый в Twitter, было довольно просто опровергнуть и без газетной статьи. Если присмотреться к снимку, то можно заметить, что протестующие размахивают египетскими флагами, а не кубинскими.

Напомним, на Кубе впервые за много лет произошли массовые протесты против Коммунистической партии. Митингующие требуют проведения свободных выборов и решения социальных проблем.

На ситуацию уже успели отреагировать власти США. Советник президента Соединённых Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон поддерживает свободу слова и собраний на Кубе и жёстко осуждает любое насилие в отношении "мирных протестующих".