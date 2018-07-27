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Верующих, стремившихся в Киев, никто не смог остановить

27 июля 2018, 17:24  •  159 • В России

Православные приезжали в Киев не только из многих украинских областей, но и из России и Белоруссии. Две автоколонны, следовавшие в столицу незалежной, были остановлены в Ровненской и Запорожской областях, «для проверки на наличие взрывчатых веществ». Разумеется, ничего найдено не было - и паломники смогли проследовать дальше. Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что транспортным предприятиям Украины, как крупным так и мелким, поступило предупреждение от силовых структур не заниматься отправкой верующих в столицу на крестный ход. Потому многие добирались в Киев как «обычные туристы».

По оценкам властей, Крестный ход собрал порядка 200 тысяч паломников.Фото: REUTERS

Крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры (где пройдет Всенощное бдение) возглавил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. Около 5 тысяч сотрудников правоохранительных структур обеспечивали безопасность мероприятия, припаркованные вдоль маршрута шествия автомобили были эвакуированы. В районе здания правительства в колонне были вычислены пятеро провокаторов, некоторых задержали. По данным канала «112», который ссылается на информацию УПЦ, в крестном ходе приняло учатие около 200 тысяч верующих.

Богослужение на территории Киево-Печерской лавры.Фото: REUTERS

Надо отметить, что в России, а также в Белоруссии, Молдавии и на Украине основные мероприятия к памятной дате, изменивший ход развития христианской цивилизации, пройдут 27, 28 и 29 июля.

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