Вертолётоносцев в России не будет. В чистом понимании

Россия не планирует строить вертолётоносцы «в чистом понимании» этого слова, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Но неясно, означает ли это готовность строить десантные корабли с вертолётной поддержкой

Автор:

Цыганов Александр

Речи о «чистых» вертолётоносцах для России не идёт. Но варианты не исключены. Так можно вкратце сформулировать сказанное Мантуровым «Интерфаксу».

По вопросу строительства вертолётоносца могу точно сказать, что вертолётоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут,

— объявил он.

Д. Мантуров. Фото: www.globallookpress.com

Объявление странное, но логичное

Странное оно в том смысле, что русские военные периодически возвращаются к идее строительства вертолётоносцев. Периодически «под шпицем» возобновляются разговоры о том, что не позднее 2020 года в России будет начато строительство собственных вертолётоносцев. Пресса цитировала и слова заместителя главнокомандующего ВМФ Виктора Бурсука, что аж два таких корабля планируется ввести в строй не позднее 2025 года.

То есть заявление министра некоторым образом перечёркивает эти планы. Но что вместо них?

О долголетней тяге наших моряков к вертолётоносцам можно вспомнить и на примере знаменитой истории с двумя заказанными во Франции «Мистралями». Для которых даже были обучены русские экипажи, но которые французы нам так и не отдали. Хотя, с другой стороны, и мы окончательного контроля над ними не потеряли, ибо хоть корабли и проданы Египту, но остались «заточены» под русские вертолёты К-52К. А под них требуются наше вооружение, наша электроника и связь, наши системы РЭБ. Так что «Мистрали» так и остались привязаны к нам.