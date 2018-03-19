Вертолеты США вывезли из Сирии четырех командиров ИГИЛ

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Главарей террористов иракского происхождения забрали вблизи города Камышли.

Американские вертолеты эвакуировали из Сирии сразу четырех главарей запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на компетентные источники.

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Три вертолета США совершили посадку на северо-востоке страны вблизи города Камышли. Оттуда они забрали четырех главарей ИГИЛ и унесли их в неизвестном направлении. Отмечается, что все четверо командиров были иракского происхождения.

Напомним, что это уже не первый раз, когда происходит подобное. В сентябре прошлого года появлялась информация, что американские вертолеты забрали целую группу главарей и полевых командиров ИГИЛ из сирийского района Дейр эз-Зор, на который шло активное наступление правительственных сил Сирии.