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Вертолеты США вывезли из Сирии четырех командиров ИГИЛ
19 марта 2018, 18:39 • 149 • В мире
Главарей террористов иракского происхождения забрали вблизи города Камышли.
Американские вертолеты эвакуировали из Сирии сразу четырех главарей запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на компетентные источники.
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Три вертолета США совершили посадку на северо-востоке страны вблизи города Камышли. Оттуда они забрали четырех главарей ИГИЛ и унесли их в неизвестном направлении. Отмечается, что все четверо командиров были иракского происхождения.
Напомним, что это уже не первый раз, когда происходит подобное. В сентябре прошлого года появлялась информация, что американские вертолеты забрали целую группу главарей и полевых командиров ИГИЛ из сирийского района Дейр эз-Зор, на который шло активное наступление правительственных сил Сирии.
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