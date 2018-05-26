"Вертолеты разворачивались над нами и летели расстреливать": Четыре года назад началась война на Донбаcсе

Как начинается война? Очень просто. Просто прилетают самолеты и начинают бомбить. И если в Великую Отечественную было понятно, что самолеты с черными крестами – вражеские, то нам понадобилось довольно много времени, чтобы осознать, что самолеты с символикой страны, где мы живем - вражеские. Самолеты летели убивать нас, а мы задирали головы, улыбались, махали руками пилотам. А ведь ни один человек не то, что не верил, не мог предположить, что Донбасс начнут бомбить. 25 мая в Украине прошли выборы. К власти путем военного переворота пришел Порошенко, а на следующий день на Донецк посыпались бомбы.

По воспоминаниям дончан можно проследить хронологию событий. То, что происходит что-то непонятное, чувствовали и видели многие. Но чтобы бомбы? в центре Европы? в 21 веке?

Наталья Г.

Накануне на территорию аэропорта (режимный объект, на минуточку) завезли каких-то военных, странные, на контакт не идут. Водители им предлагали в душ - отказались, по территории ходят в камуфляже и тапках... И ещё вспомнила о прибытии незадолго до этого военного борта из-за бугра с одеялами и военными наборами скорой помощи. Об этом даже пресса сообщала. Тогда ещё обсуждали: а с кем мы воевать собираемся?

Уже бомбят, но аэропорт и кладбище еще целые. Фото: doneck-news.com

Как оказалось, воевать есть с кем. Целый регион «врагов».

Ирина Б.

Помню день накануне, помню сон в ночь на понедельник, с 25 на 26, мне приснилось, что я бегу, а вокруг падают самолеты. Проснулась - фух, это сон. Утром мама приехала. Отвела дочку в школу, вторая смена. Сами с младшим там рядом гуляли. А потом услышала гул самолета, хлопки, страшно так стало. А потом был звонок от очень близкой мне девушки с криками. Ее офис был недалеко от аэропорта. Детей из школы отпустили. И больше уже мы там не были. Не хотелось верить в то, что происходит. Мозг отказывался все воспринимать. А на следующий день сын сдал выпускные экзамены в школе, мы поехали на Петровку к родителям, считали, что там будет все спокойно. Боялись заварушек возле ОГА. Каждый день мотались на Трудовские к бабушке. Там же и приняли решение об отъезде, за 10 минут. И еще спустя несколько дней уехали, бросив все.

Ирина С.

26 мая я, сидя дома на Мирном, долго не могла понять, почему над моим домом что-то ужасно гудит. Потом узнала, что над нами заходили на разворот украинские самолеты и летели расстреливать окрестности аэропорта

София З.

А моя война началась 22 мая. Меня муж вез на три дня в Свято-Никольский монастырь. Не нравилось мне все происходящее. Душа болела и просто возникла потребность за Мир помолиться. В общем поехали. Выехали утром. Перед Благодатным нас военные остановили. Потом ещё несколько машин остановилось. Солдатик стал объяснять, что идёт бой, перестрелка. Очереди автоматные были со всех сторон. А мой Димка, такой наивный (в отличии от меня он в армии не служил, военная кафедра у мужчины) начал спрашивать у военных, а если мы тут пару часов постоим, подождем пока бой закончится? Потом я услышала вертолет. Пинками загнала мужа в машину и наорала на других водителей-типа идиоты, разворачивайтесь и валите отсюда и быстро. В общем только развернулись в обратку, как за нами взрывы с девятиэтажку. И замес жуткий. А вот что было потом не хочу писать...была жуть и неверие, что так могут с людьми поступать. Но в этот день я поняла, что государства Украины для меня больше нет и мне стыдно за мой украинский паспорт.

Светлана О.

Отмечали День Рождения моей лучшей подружки (погибла вся семья в 2015 году зимой попал снаряд в подвал, где они прятались). Сидели у меня во дворе, очень она любила мой двор, мои цветы, мою семью.

Алеся С.

А я хорошо помню 26 мая 2014 года... Тогда я работала воспитателем в детской академии. У меня в группе были самые маленькие, от года до трёх.

Помню мы пришли утром на работу, как всегда все в хорошем настроении. Встретили деток, позавтракали, провели занятия, погуляли, пообедали, а потом уложили малышей спать (некоторых было сложно уговорить уснуть) и вот мы с коллегой пьем чай и смотрим в окно, которое смотрит в сторону аэропорта. А в небе истребители. Два. Громко, низко, высоко, потом затихает и снова повторяется всё. Я даже на видео снимала. Я и подумать не могла, что через час мы будем будить детей, которые как раз крепко уснули. Они почти все плакали. Малыши. Не понимали, зачем и почему всё это происходит...

Потом, когда всех детей забрали родители, я спешно бежала домой, где меня ждал МОЙ ребёнок!

А потом...потом началась война...

Инна Т.

Лежала в хирургическом отделении больницы Вишневского: 26 днем – гул самолетов над больницей и перепуганные медсестры вечером. А потом всю ночь плач мужчины под палатой, оперировали его жену. Утром 27 – военные с оружием в коридоре отделения и рассказ медсестры из рентген-кабинета – «У нас ночью кабинет весь в крови был, еле уговорила старую санитарку помочь все отмыть, молодые испугались».

Елена К.

25 мая убирали на Иверском кладбище, заказала памятники, получила счет. 26 пошла платить и полетели вертолеты, вместо оплаты побежала за малой в школу. Возвращались по складкам местности, вертолеты разворачивались над нами и летели расстреливать.

Марина Г.

Накануне сестра купила босоножки на шпильке со словами: "Ой, ну какая война?!". В тот самый день я на работе, амбулатория в здании школы. Дети во дворе этой школы радостные от самолётиков низко летающих. Ощущение от первых выстрелов, что сбили самолёт. Страх от того куда он будет падать. Ребёнок в техникуме, паника. Не могу к нему дозвониться, не могу заполнять бланки-страшная дрожь в руках. Сестра с 71 км (название остановке в районе Спартака. ред) пешком!!! на тех самых шпильках!!! Потом ползком до выхода из перехода на жд вокзале. Как она осталась жива одному Богу известно.

Татьяна Б.

Война началась 2 мая, по крайней мере для меня после ночи стримов из Одессы. 26 мая оказалась у окна на 6 этаже с видом на ангар и ДМЗ. И тут 2 самолета медленно на бреющем с гулом проплывают в сторону Щербакова настолько близко, что рассмотрела пилотов. Коллеги определили, что это сушки. Они были немного разные один темнее и по форме более острый. Ввек бы их не видеть и не слышать. А мама утром (после 2 мая у нее от просмотра лайт версии новостей из Одессы отнялись ноги, и она полгода приходила в себя) просыпалась утром от гула и спрашивала "немцы?" Она 1932 года рождения, в Токмаке пережила оккупацию с бабушкой, и обстрелы, и бомбежки, там бои были и немцы и вот на старости лет еще и эта война.

Елена Л:

Именно в этот день, 26 мая, мы с сыном должны были улетать в Тель-Авив. С утра два борта успели подняться в воздух. А наш - уже нет...

На чемоданах сидели, новости смотрели...

Потом ... ужас...

Через три дня уезжали поездом в Киев. Проводница рассказывала, как она с пассажирами стояла в тотдень прижавшись к зданию вокзала, а с вертолёта по ним – очередями. Помню весь этот ужас. Наши друзья в Израиле не верили, не могли в это поверить.

Татьяна К.

Проводили подготовку к декорированию Последнего звонка в школе. Шутили и дурачились, надували несколько сот шариков и обкидывались ими. На нашу весёлость заглянула завхоз и сказала коротко: "Война девчата..."

Екатерина К.

Помним. Гул истребителей, вооруженные люди, паника, пробки в центре. Позвонили из детсада, срочно ребенка забрать. Домой бежали с ним между домами окольными путями, "прятались", неопытные еще, таким образом, от самолетов.

Маргарита М.

Звонок из Донецка от сестры, я в предвкушении услышать радостную новость - племянница со дня на день должна была родить и вдруг в трубке нервный смешок -«а нас...бомбят..».

Потом тихо так... «это конец, это уже война..». А ближе к ночи, родился наш Ванька.